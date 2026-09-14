Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)

·31·Madaniyat
Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)

O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist Alisher Fayz13 studiya” loyihasida o‘zini ko‘chada muxlislar tanib qolishiga munosabati haqida gapirdi.

Xonandaga 2005 yilda ilk bor konsertlardan birida chiqish qilganidan so‘ng tanilish va e’tirof etilish uchun harakat qilgani, biroq yillar o‘tib, aksincha, odamlar uni tanib qolmasligi uchun tashqi ko‘rinishini o‘zgartirishga urinmayaptimi, degan savol berildi.

“Yo‘q, men uchun unaqa emas. Men onamning mehriga to‘ymasdan turib uydan chiqib ketdim. 'Shunga erishaman, hayotimni tartibga solaman', deb chiqqanman. Shuning uchun meni tanishsa, men xursand bo‘laman. Menga yoqadi”, — dedi Alisher Fayz.

Xonanda odamlarning uni tanishi o‘z nafsi uchun emas, yillar davomida qilgan mehnatlari va intilishlari besamar ketmaganidan dalolat berishini ta’kidladi.

“Bu nafsimga o‘z hissasini berish uchun emas. Mehnatlarim zoye ketmaganidan xursand bo‘laman. Masalan, ko‘zoynak taqadigan bo‘lsam, quyosh ko‘zimni olmasligi uchun taqaman. Kepka kiyadigan bo‘lsam ham, o‘z sababi bor.

Lekin 'meni tanib qolishmasin, bunaqa bo‘lmasin', degan narsa yo‘q. Voy-voy, jonimdan nimalar o‘tdi meni tanisin deb. Shuning uchun odamlar meni tanib qolishidan qochmayman”, — dedi xonanda.

Alisher Fayz13 studiyaO‘zbek estradasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Bugun, 14:33Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiBugun, 14:03Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiBugun, 02:52G‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarG‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarBugun, 01:56Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Bugun, 01:24Blogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdiBlogerlar vaynlaridagi g‘oyalarni qayerdan olishini aytdiBugun, 01:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi