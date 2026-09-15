Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple'ning 2000 dollardan boshlanuvchi yangi buklanuvchi iPhone Duo'si ichki displeyida yorug'lik ostida xiralashish muammosiga ega.
- Qurilmaning 7,6 dyuymli ekrani nanoteksturali qatlam bilan qoplangan bo'lib, u yaltiroqlikni kamaytirish va buklanish joyini sezilmas qilish uchun mo'ljallangan.
- Biroq, bu qatlam yorug'likda ekran tasvirining tiniqligi va o'tkirligini pasaytirib, "maxfiy ekran" effektini hosil qiladi.
Apple kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan va narxi 2000 dollardan boshlanuvchi ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duo foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder @UniverseIce qurilmaning jonli suratlarini eʼlon qilib, uning ichki displeyidagi gʻayrioddiy kamchilikka eʼtibor qaratdi. Gap shundaki, mazkur gadjetning katta ekrani yorugʻlik ostida xiralashib qolish xususiyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 7,6 dyuymli ichki panel maxsus nanoteksturali antijilvirlovchi qatlam bilan qoplangan. Ushbu qatlamning asosiy vazifasi – quyosh nurlari yoki yorugʻlik tushganda yuzaga keladigan yaltiroqlikni kamaytirish hamda ekran oʻrtasidagi buklanish joyini unchalik sezilmaydigan qilishdan iborat. Biroq injenerlik yechimi kutilmagan nojoʻya taʼsirni keltirib chiqargan.
Displeyning xiralashish siriOchiq havoda yoki yorqin yoritilgan xonada foydalanilganda iPhone Duoʼning ichki ekrani mat holatga kelib qoladi. Ekranga goʻyo tutun qoplangandek boʻlib, tasvirning vizual tiniqligi, oʻtkirligi va toʻyinganligi sezilarli darajada pasayadi. Insayderning taʼkidlashicha, bu holat oʻziga xos «maxfiy ekran» effektini hosil qiladi, bunda tasvirlar uncha jozibali koʻrinmaydi.
Eʼlon qilingan suratlarda iPhone Duo ochiq holatda namoyish etilgan boʻlib, uning katta ichki ekranida turli ilovalar ishlab turgani koʻrinadi. Aynan shunday sharoitlarda nanoteksturali qatlamning oʻziga xos xususiyatlari yaqqol koʻzga tashlanib, mayda detallar oʻz aniqligini yoʻqotishiga sabab boʻlmoqda.
Narx va texnologik murakkablikEslatib oʻtamiz, Apple oʻzining buklanuvchi smartfonini oʻtgan haftada rasmanomadga kiritgan edi. Qurilmaning boshlangʻich narxi 2000 dollardan boshlanishi uning premium segmentga moʻljallanganini bildiradi. Biroq shunchalik yuqori narxga ega boʻlgan qurilmada ekranning yorugʻlikda xiralashishi kabi vizual nuqsonlarning uchrashi texnologik hamjamiyatda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Hozircha Apple kompaniyasi ushbu holat yuzasidan rasmiy izoh bermadi. Buklanuvchi ekranlar texnologiyasi hali ham rivojlanish bosqichida ekanini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchilar buklama izini yoʻqotish va aks etishga qarshi qatlamlar qoʻllashda turli murosalarga kelishga majbur boʻlayotgani koʻrinib turibdi.
Izohlar 0
…