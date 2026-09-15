Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildi

·41·Texno
Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple'ning 2000 dollardan boshlanuvchi yangi buklanuvchi iPhone Duo'si ichki displeyida yorug'lik ostida xiralashish muammosiga ega.
  • Qurilmaning 7,6 dyuymli ekrani nanoteksturali qatlam bilan qoplangan bo'lib, u yaltiroqlikni kamaytirish va buklanish joyini sezilmas qilish uchun mo'ljallangan.
  • Biroq, bu qatlam yorug'likda ekran tasvirining tiniqligi va o'tkirligini pasaytirib, "maxfiy ekran" effektini hosil qiladi.

Apple kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan va narxi 2000 dollardan boshlanuvchi ilk buklanuvchi smartfoni – iPhone Duo foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder @UniverseIce qurilmaning jonli suratlarini eʼlon qilib, uning ichki displeyidagi gʻayrioddiy kamchilikka eʼtibor qaratdi. Gap shundaki, mazkur gadjetning katta ekrani yorugʻlik ostida xiralashib qolish xususiyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 7,6 dyuymli ichki panel maxsus nanoteksturali antijilvirlovchi qatlam bilan qoplangan. Ushbu qatlamning asosiy vazifasi – quyosh nurlari yoki yorugʻlik tushganda yuzaga keladigan yaltiroqlikni kamaytirish hamda ekran oʻrtasidagi buklanish joyini unchalik sezilmaydigan qilishdan iborat. Biroq injenerlik yechimi kutilmagan nojoʻya taʼsirni keltirib chiqargan.

Displeyning xiralashish siri

Ochiq havoda yoki yorqin yoritilgan xonada foydalanilganda iPhone Duoʼning ichki ekrani mat holatga kelib qoladi. Ekranga goʻyo tutun qoplangandek boʻlib, tasvirning vizual tiniqligi, oʻtkirligi va toʻyinganligi sezilarli darajada pasayadi. Insayderning taʼkidlashicha, bu holat oʻziga xos «maxfiy ekran» effektini hosil qiladi, bunda tasvirlar uncha jozibali koʻrinmaydi.

Eʼlon qilingan suratlarda iPhone Duo ochiq holatda namoyish etilgan boʻlib, uning katta ichki ekranida turli ilovalar ishlab turgani koʻrinadi. Aynan shunday sharoitlarda nanoteksturali qatlamning oʻziga xos xususiyatlari yaqqol koʻzga tashlanib, mayda detallar oʻz aniqligini yoʻqotishiga sabab boʻlmoqda.

Narx va texnologik murakkablik

Eslatib oʻtamiz, Apple oʻzining buklanuvchi smartfonini oʻtgan haftada rasmanomadga kiritgan edi. Qurilmaning boshlangʻich narxi 2000 dollardan boshlanishi uning premium segmentga moʻljallanganini bildiradi. Biroq shunchalik yuqori narxga ega boʻlgan qurilmada ekranning yorugʻlikda xiralashishi kabi vizual nuqsonlarning uchrashi texnologik hamjamiyatda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Hozircha Apple kompaniyasi ushbu holat yuzasidan rasmiy izoh bermadi. Buklanuvchi ekranlar texnologiyasi hali ham rivojlanish bosqichida ekanini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchilar buklama izini yoʻqotish va aks etishga qarshi qatlamlar qoʻllashda turli murosalarga kelishga majbur boʻlayotgani koʻrinib turibdi.

IPhone DuoAppleSmartfonTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiAQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiBugun, 10:22PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?Bugun, 07:03OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiBugun, 01:55Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiGoogle yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiBugun, 01:27AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiAQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiKecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi