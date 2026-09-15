O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi

·1·Salomatlik
O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston aholisining 62 foizi ijtimoiy tarmoqlar sababli uyqu buzilishidan aziyat chekayotgani aniqlandi.
  • Kuniga 2 soatdan ko‘p vaqt tarmoqlarda o‘tkazuvchilar orasida pensionerlar (54%) va uy bekalari (43,7%) yetakchilik qilmoqda.
  • Respondentlarning har uch nafaridan biri internetda rejalashtirilganidan ko‘proq vaqt qolib ketishini tan olgan, «Telegram» esa 88,9 foiz ko‘rsatkich bilan eng ommabop platforma bo‘lib qolmoqda.

Raqamli texnologiyalar va smartfonlar kundalik hayotimizning ajralmas bo‘lagiga aylangan bir davrda, ular inson salomatligi va turmush tarziga kutilmagan jiddiy zarba bera boshladi. «Opinions» tadqiqotlar markazi tomonidan O‘zbekiston bo‘ylab o‘tkazilgan keng qamrovli va shov-shuvli ijtimoiy so‘rovnoma natijalari barchani yoqa ushlashga majbur qilmoqda. Aniqlanishicha, mamlakatimiz aholisining naqd 62 foizi aynan ijtimoiy tarmoqlar sababli uyqusi jiddiy buzilayotganini, tunlari vaqtida uxlay olmayotganini ochiq tan olgan.

Eng hayratlanarlisi, tarmoqlarda kuniga 2 soatdan ko‘proq vaqt o‘tkazadigan faol foydalanuvchilar orasida yoshlar emas, balki pensionerlar (54%) hamda uy bekalari (43,7%) yetakchilik qilmoqda. So‘rovnomada qatnashgan har uch nafar o‘zbekistonlikdan biri internetda rejalashtirganidan ancha ko‘proq qolib ketishini bildirgan bo‘lsa, mamlakatdagi mutlaq yetakchi platforma nomi ham o‘zgarishsiz qoldi — 88,9 foiz ko‘rsatkich bilan «Telegram» yana birinchi o‘rinni egalladi.

Xo‘sh, katta yoshli avlod nega gadjetlarga yoshlardan ko‘ra ko‘proq bog‘lanib qolmoqda, tungi «lenta aylantirish» odati inson ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda va raqamli detoks vaqti keldimi?

«Uyqusizlik epidemiyasi»: Opinions markazining dahshatli raqamlari

Tadqiqot natijasida aniqlangan eng muhim statistik dalillar:

  • Aholining 62 foizi tungi oromni yo‘qotgan: O‘zbekistonliklarning katta qismi ijtimoiy tarmoqlarga chalg‘ib, surunkali uyqusizlik va kunduzgi charchoqdan aziyat chekmoqda;

  • Har uchinchi odam vaqtni nazorat qilolmayapti: Respondentlarning har uch nafaridan biri internetga ozgina vaqtga kirib, soatlab ushlanib qolayotganini, o‘zini to‘xtata olmasligini bildirgan;

  • Tungi ekran nurining zarari: Mutaxassislarning fikricha, qorong‘ida smartfondan chiqadigan ko‘k nur uyqu gormoni — melatonin ishlab chiqarilishini butunlay to‘sib qo‘ymoqda.

Kutilmagan burilish: Pensionerlar va uy bekalari antirekord o‘rnatdi

Ijtimoiy qatlamlar bo‘yicha kuniga 2 soatdan ortiq vaqt sarflovchilar taqsimoti:

  • Pensionerlar mutlaq peshqadam (54%): Nafaqadagi fuqarolar kun davomida internet va tarmoqlarda vaqt o‘tkazish bo‘yicha barcha yosh toifalarini ortda qoldirib, birinchi o‘ringa chiqdi;

  • Uy bekalari ikkinchi o‘rinda (43,7%): Uy ishlaridan ortgan bo‘sh vaqtda turli kontentlarni kuzatish uy bekalari orasida ham ommaviy odatga aylangan;

  • Talabalar ko‘rsatkichi (32,7%): O‘qish va faol hayot tarzi bilan band bo‘lgan talabalarning uchdan bir qismi tarmoqlarda 2 soatdan ortiq qolishini qayd etgan;

  • Maktab o‘quvchilari eng pastki pog‘onada (27,3%): Kutilmaganda maktab o‘quvchilari orasida bu ko‘rsatkich kattalarga nisbatan ancha past — 27,3 foiz bo‘lib chiqdi.

Telegram — mutlaq monopoliya va raqamli bog‘liqlik xavfi

Platformalar o‘rtasidagi raqobat va kelajakka tahdid:

  • 88,9 foizlik ko‘rsatkich: O‘zbekistonda eng ko‘p foydalaniladigan, muloqot va axborot almashish bo‘yicha bosh manba sifatida yana «Telegram» messenjeri e’tirof etildi;

  • Axborot to‘fonlari va stress: Yangiliklar oqimining tinimsiz yangilanishi, turli kanallar va videolavhalar odamlarda psixologik toliqish hamda «axborot qaramligi»ni shakllantirmoqda;

  • Salomatlik uchun tavsiyalar: Shifokorlar va psixologlar uyqudan kamida 1 soat oldin barcha gadjetlarni o‘chirishni hamda kunlik «ekran vaqti»ga qat’iy cheklov o‘rnatishni tavsiya etmoqda.

O‘zbekistonda raqamli texnologiyalar olib kelayotgan ushbu ko‘rinmas xavf jamiyatda nafaqat jismoniy, balki ruhiy sog‘lomlikni saqlash uchun jiddiy ogohlantirish qo‘ng‘irog‘i bo‘lib yangramoqda.

Sizningcha, nafaqadagi insonlar va uy bekalarining ijtimoiy tarmoqlarda yoshlardan ko‘ra ko‘proq qolib ketishiga asosiy sabab nima — bo‘sh vaqtning ko‘pligimi yoki real hayotdagi muloqot tanqisligimi? Shaxsan sizning kunlik hayotingizda tarmoqlar uyqungiz va ish unumdorligingizga qanchalik ta’sir o‘tkazmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va butun jamiyatimiz salomatligiga daxldor ushbu muhim tahliliy maqolani barcha oila a’zolaringiz, ota-onangiz va yaqinlaringizga ulashing!

OpinionsTelegramUyqusizlik epidemiyasiPensionerlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Kecha, 12:38Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13.09, 13:52«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13.09, 13:02Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12.09, 00:16«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...12.09, 00:00Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10.09, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...