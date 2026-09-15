AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdi

·30·Texno
AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh Harbiy-havo kuchlari rahbariyati kosmik makonni to'liq nazorat qilish imkonini beruvchi maxsus orbital qurollar mavjudligini rasman ma'lum qildi.
  • AQSh HHK vaziri Troy Meynk bu haqda bayonot berib, mamlakatning kosmik xavfsizlik borasidagi salohiyatiga e'tibor qaratdi.
  • Ushbu texnologiyalarning aniq xususiyatlari va imkoniyatlari sir saqlanmoqda, bu esa ularning vazifalari hamda ko'lami haqida turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda.

AQSh harbiy-havo kuchlari rahbariyati ixtiyorida kosmik makonni toʻliq nazorat qilish imkonini beruvchi maxsus orbital qurollar mavjudligini rasman maʼlum qildi. Bu haqda AQSh HHK vaziri Troy Meynk bayonot berib, mamlakatning kosmik xavfsizlik borasidagi salohiyatiga eʼtibor qaratdi. Mazkur bayonot dunyo hamjamiyati va mutaxassislar oʻrtasida jiddiy qiziqish hamda muhokamalarga sabab boʻldi, chunki kosmosdagi qurollanish masalasi global xavfsizlikning eng nozik jihatlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, AQSh rasmiylari mamlakat ixtiyorida aynan shunday texnologiyalar borligini ochiq eʼtirof etgan boʻlsa-da, ularning texnik xususiyatlari va imkoniyatlari sir saqlanmoqda. Aniq savollarga javob berishar ekan, rasmiylar tafsilotlarni oshkor qilishdan qatʼiy bosh tortgan. Bu esa mazkur orbital tizimlarning vazifalari hamda koʻlami haqida turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda.

Kosmik makondagi raqobat va xavfsizlik

Hozirgi kunda Yer orbitasi nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki telekommunikatsiya, navigatsiya hamda mudofaa tizimlari uchun ham strategik ahamiyat kasb etmoqda. Davlatlar oʻzlarining kosmik aktivlarini himoya qilish va zarur holatda kosmosda ustunlikka erishish uchun zamonaviy texnologiyalarni jadal rivojlantirmoqda. AQShning bu boradagi qadamlari global strategik muvozanatga qanday taʼsir koʻrsatishi hozircha nomaʼlum.

Mutaxassislarning fikricha, orbital qurollar kelgusida kosmik toʻqnashuvlar yoki sunʼiy yoʻldoshlarni himoya qilishda asosiy vositaga aylanishi mumkin. Biroq bu kabi qurollarning mavjudligi kosmik poygani yangi bosqichga olib chiqib, xalqaro huquq va xavfsizlik qoidalarini qayta koʻrib chiqishni taqozo etadi.

AQShKosmosOrbital qurolTroy MeynkHarbiy texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiYangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiBugun, 09:58PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?Bugun, 07:03OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiBugun, 01:55Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiGoogle yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiBugun, 01:27AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiAQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiKecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi