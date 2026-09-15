AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSh Harbiy-havo kuchlari rahbariyati kosmik makonni to'liq nazorat qilish imkonini beruvchi maxsus orbital qurollar mavjudligini rasman ma'lum qildi.
- AQSh HHK vaziri Troy Meynk bu haqda bayonot berib, mamlakatning kosmik xavfsizlik borasidagi salohiyatiga e'tibor qaratdi.
- Ushbu texnologiyalarning aniq xususiyatlari va imkoniyatlari sir saqlanmoqda, bu esa ularning vazifalari hamda ko'lami haqida turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda.
AQSh harbiy-havo kuchlari rahbariyati ixtiyorida kosmik makonni toʻliq nazorat qilish imkonini beruvchi maxsus orbital qurollar mavjudligini rasman maʼlum qildi. Bu haqda AQSh HHK vaziri Troy Meynk bayonot berib, mamlakatning kosmik xavfsizlik borasidagi salohiyatiga eʼtibor qaratdi. Mazkur bayonot dunyo hamjamiyati va mutaxassislar oʻrtasida jiddiy qiziqish hamda muhokamalarga sabab boʻldi, chunki kosmosdagi qurollanish masalasi global xavfsizlikning eng nozik jihatlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, AQSh rasmiylari mamlakat ixtiyorida aynan shunday texnologiyalar borligini ochiq eʼtirof etgan boʻlsa-da, ularning texnik xususiyatlari va imkoniyatlari sir saqlanmoqda. Aniq savollarga javob berishar ekan, rasmiylar tafsilotlarni oshkor qilishdan qatʼiy bosh tortgan. Bu esa mazkur orbital tizimlarning vazifalari hamda koʻlami haqida turli taxminlarni keltirib chiqarmoqda.
Kosmik makondagi raqobat va xavfsizlikHozirgi kunda Yer orbitasi nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki telekommunikatsiya, navigatsiya hamda mudofaa tizimlari uchun ham strategik ahamiyat kasb etmoqda. Davlatlar oʻzlarining kosmik aktivlarini himoya qilish va zarur holatda kosmosda ustunlikka erishish uchun zamonaviy texnologiyalarni jadal rivojlantirmoqda. AQShning bu boradagi qadamlari global strategik muvozanatga qanday taʼsir koʻrsatishi hozircha nomaʼlum.
Mutaxassislarning fikricha, orbital qurollar kelgusida kosmik toʻqnashuvlar yoki sunʼiy yoʻldoshlarni himoya qilishda asosiy vositaga aylanishi mumkin. Biroq bu kabi qurollarning mavjudligi kosmik poygani yangi bosqichga olib chiqib, xalqaro huquq va xavfsizlik qoidalarini qayta koʻrib chiqishni taqozo etadi.
Izohlar 0
…