iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi

·0·Texno
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi

Smartfon bozorining asosiy flagmanlari hisoblangan iPhone 18 Pro Max hamda Samsung Galaxy S26 Ultra modellarining imkoniyatlari oʻzaro solishtirildi. Mashhur ixbt.com nashri va taniqli texnobloger SuperSaf tomonidan eʼlon qilingan yirik taqqoslash materialida har ikki qurilmaning suratga olish hamda video yozish jarayonidagi ustun va zaif tomonlari yaqqol koʻrsatib berildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar va foydalanuvchilar eʼtiborini tortgan ushbu taqqoslash zamonaviy mobil fotografiya qaysi yoʻnalishda rivojlanib borayotganini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har ikki brend oʻz qurilmalarida eng ilgʻor texnologiyalar va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini tatbiq etgani bois, yakuniy natijalar keskin farq qilishi kutilgandi.

Suratga olishda asosiy farqlar

Oʻtkazilgan sinov natijalariga koʻra, taqqoslashda yagona va mutlaq gʻolib aniqlangani yoʻq. Har ikki smartfon muayyan sharoitlarda oʻzining eng yaxshi xususiyatlarini namoyish eta oldi. Xususan, Apple flagmani qorongʻi muhitda va yetarli boʻlmagan yorugʻlik sharoitida yuqori sifatli kadrlarni taqdim etishda ustunlikka ega boʻldi.

Shuningdek, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iPhone 18 Pro Max tabiiyroq ranglar palitrasi, sifatli portret suratlari va video yozish jarayonida kengaytirilgan dinamik diapazoni bilan ajralib turdi. Bu esa kundalik hayotda tabiiy kadrlarni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun muhim omil sanaladi.

Optik imkoniyatlar va masofali suratga olish

Boshqa tomondan, Samsung Galaxy S26 Ultra oʻzining texnik imkoniyatlarini boshqa yoʻnalishlarda koʻrsata oldi. Xususan, ushbu qurilma oʻta keng burchakli kamera yordamida olingan kadrlarda va makrosyomka jarayonida yuqori detallashtirish darajasini namoyish etdi.

Bundan tashqari, Galaxy S26 Ultra modeli 100× gacha boʻlgan masofali zum (yaqinlashtirish) imkoniyatida yaqqol ustunlikka ega chiqdi. Bu uzoqdagi obyektlarni suratga olishni xush koʻradigan foydalanuvchilar uchun katta ustunlik hisoblanadi.

Foydalanuvchilar oʻrtasidagi muhokamalarda ham fikrlar ikki xil boʻldi. Bir guruh foydalanuvchilar Apple tomonidan taqdim etilgan muvozanatli teri tuslari va atrof-muhit ranglarini maʼqullagan boʻlsa, boshqalar Samsung suratlari biroz kulrang va soʻlgʻinroq chiqqanini qayd etishdi.

IphoneSamsungKameraTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...Bugun, 07:18Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajBugun, 03:59NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiNASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydiBugun, 03:50Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiXitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiBugun, 01:53Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiKecha, 22:53Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiApple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi