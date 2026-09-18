iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi
Smartfon bozorining asosiy flagmanlari hisoblangan iPhone 18 Pro Max hamda Samsung Galaxy S26 Ultra modellarining imkoniyatlari oʻzaro solishtirildi. Mashhur ixbt.com nashri va taniqli texnobloger SuperSaf tomonidan eʼlon qilingan yirik taqqoslash materialida har ikki qurilmaning suratga olish hamda video yozish jarayonidagi ustun va zaif tomonlari yaqqol koʻrsatib berildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar va foydalanuvchilar eʼtiborini tortgan ushbu taqqoslash zamonaviy mobil fotografiya qaysi yoʻnalishda rivojlanib borayotganini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har ikki brend oʻz qurilmalarida eng ilgʻor texnologiyalar va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini tatbiq etgani bois, yakuniy natijalar keskin farq qilishi kutilgandi.
Suratga olishda asosiy farqlarOʻtkazilgan sinov natijalariga koʻra, taqqoslashda yagona va mutlaq gʻolib aniqlangani yoʻq. Har ikki smartfon muayyan sharoitlarda oʻzining eng yaxshi xususiyatlarini namoyish eta oldi. Xususan, Apple flagmani qorongʻi muhitda va yetarli boʻlmagan yorugʻlik sharoitida yuqori sifatli kadrlarni taqdim etishda ustunlikka ega boʻldi.
Shuningdek, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iPhone 18 Pro Max tabiiyroq ranglar palitrasi, sifatli portret suratlari va video yozish jarayonida kengaytirilgan dinamik diapazoni bilan ajralib turdi. Bu esa kundalik hayotda tabiiy kadrlarni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun muhim omil sanaladi.
Optik imkoniyatlar va masofali suratga olishBoshqa tomondan, Samsung Galaxy S26 Ultra oʻzining texnik imkoniyatlarini boshqa yoʻnalishlarda koʻrsata oldi. Xususan, ushbu qurilma oʻta keng burchakli kamera yordamida olingan kadrlarda va makrosyomka jarayonida yuqori detallashtirish darajasini namoyish etdi.
Bundan tashqari, Galaxy S26 Ultra modeli 100× gacha boʻlgan masofali zum (yaqinlashtirish) imkoniyatida yaqqol ustunlikka ega chiqdi. Bu uzoqdagi obyektlarni suratga olishni xush koʻradigan foydalanuvchilar uchun katta ustunlik hisoblanadi.
Foydalanuvchilar oʻrtasidagi muhokamalarda ham fikrlar ikki xil boʻldi. Bir guruh foydalanuvchilar Apple tomonidan taqdim etilgan muvozanatli teri tuslari va atrof-muhit ranglarini maʼqullagan boʻlsa, boshqalar Samsung suratlari biroz kulrang va soʻlgʻinroq chiqqanini qayd etishdi.
Izohlar 0
…