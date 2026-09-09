Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi

·80·Jamiyat
Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi

Bollivudning mashhur yulduzi Shohruxxonning O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha muzokaralar olib borilmoqda. Hind kinosi qirolini yurtimizda nafaqat muxlislar bilan uchrashtirish, balki yosh kinoijodkorlar uchun mahorat darslari o‘tkazish va katta maydonda konsert tashkil etish taklif qilingan.

Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Ko‘ksaroy qarorgohida Hindiston bosh vazirining tashrifi doirasida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimida ma’lum qildi.

Shohruxxon bilan muzokaralar boshlangan

Ozodbek Nazarbekovning ma’lum qilishicha, O‘zbekiston tomoni Shohruxxon hamda taniqli prodyuser Karan Johar bilan muzokaralar olib bormoqda.

Muzokaralar doirasida hind kinosi yulduzining O‘zbekistonga tashrifini tashkil etish bo‘yicha bir qator takliflar bildirilgan.

Xususan, Shohruxxonning:

  • yosh o‘zbek kinoijodkorlari bilan uchrashishi;

  • ular uchun mahorat darslari o‘tkazishi;

  • kino sohasida tajribasi bilan o‘rtoqlashishi;

  • katta maydonda muxlislar uchun konsert dasturi tashkil etishi

taklif qilingan.

«Yetti yoshdan yetmish yoshgacha kutishadi»

Madaniyat vaziri Shohruxxonning nafaqat kino sohasidagi mashhurligi, balki uning shaxsiy fazilatlariga ham alohida to‘xtaldi.

Nazarbekovning ta’kidlashicha, Shohruxxon bugungi kunda dunyodagi eng mashhur va obro‘li aktyorlardan biri hisoblanadi. U xayriya ishlarida ham faol ishtirok etib keladi.

«Xalqimiz Shohruxxonni juda yaxshi ko‘radi. Yetti yoshdan yetmish yoshgacha uni kutishadi», — dedi vazir.

Bu fikr hind aktyorining O‘zbekistondagi muxlislar bazasi qanchalik keng ekanini ko‘rsatadi.

Nega Shohruxxon tashrifi muhim?

Shohruxxonning O‘zbekistonga kelishi oddiy yulduz tashrifidan ko‘ra kengroq ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Birinchidan, bu ikki davlat o‘rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, dunyoning eng taniqli aktyorlaridan biri bilan yosh o‘zbek kinoijodkorlarining bevosita muloqot qilishi ular uchun katta tajriba maktabi bo‘lishi mumkin.

Uchinchidan, Shohruxxon ishtirokidagi yirik tadbir O‘zbekistonda hind kinosiga bo‘lgan qiziqishni yana bir bor namoyon etishi ehtimoldan xoli emas.

Karan Johar bilan ham muzokaralar olib borilmoqda

Shohruxxondan tashqari, Bollivudning taniqli prodyuseri Karan Johar bilan ham muzokaralar davom etmoqda.

Bu esa O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi hamkorlik faqat aktyorning tashrifi bilan cheklanmasligi, balki kino sohasida yangi loyihalar uchun ham imkoniyatlar yaratishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, O‘zbekistonning tarixiy shaharlari, me’moriy obidalari va milliy madaniyati hind kinoindustriyasi uchun qiziqarli lokatsiya bo‘lishi mumkin.

Tashrifning aniq sanasi qachon?

Hozircha Shohruxxonning O‘zbekistonga tashrif buyurishining aniq sanasi rasman ma’lum qilinmagan.

Shuning uchun «Shohruxxon falon kuni Toshkentga keladi» degan xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak.

Ayni paytda ma’lum bo‘lgan asosiy jihat — O‘zbekiston tomoni hind kino yulduzi bilan muzokaralar olib borayotgani va uni yurtimizda katta dastur bilan kutib olish bo‘yicha takliflar bildirilganidir.

Eng katta qiziqish — Shohruxxon O‘zbekistonda nima qiladi?

Agar tashrif bo‘yicha kelishuvga erishilsa, Shohruxxonning O‘zbekistondagi dasturi bir nechta yo‘nalishni qamrab olishi mumkin.

Yosh kinoijodkorlar bilan uchrashuv va mahorat darslari professional jihatdan eng muhim tadbirlardan biri bo‘lishi mumkin. Muxlislar uchun katta konsert esa tashrifning eng ko‘p muhokama qilinadigan qismiga aylanishi ehtimol.

Hozircha esa muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol ochiq qolmoqda: Bollivud qiroli O‘zbekistonga qachon keladi?

Bu savolga aniq javob Shohruxxon tashrifi bo‘yicha yakuniy kelishuv va rasmiy sana e’lon qilinganidan keyin ma’lum bo‘ladi.

ShohruxxonBollivudO‘zbekistonkinokonsertMadaniyat aloqalariKaran Johar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBaland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBugun, 22:05Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Bugun, 19:35Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 17:24110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildiBugun, 17:22Samarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiSamarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiBugun, 16:46Open Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildiOpen Budget orqali qurilgan stadion tadbirkorga ijaraga berilgani aytildiBugun, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari