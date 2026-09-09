Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandi
Bollivudning mashhur yulduzi Shohruxxonning O‘zbekistonga tashrifi bo‘yicha muzokaralar olib borilmoqda. Hind kinosi qirolini yurtimizda nafaqat muxlislar bilan uchrashtirish, balki yosh kinoijodkorlar uchun mahorat darslari o‘tkazish va katta maydonda konsert tashkil etish taklif qilingan.
Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Ko‘ksaroy qarorgohida Hindiston bosh vazirining tashrifi doirasida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimida ma’lum qildi.
Shohruxxon bilan muzokaralar boshlangan
Ozodbek Nazarbekovning ma’lum qilishicha, O‘zbekiston tomoni Shohruxxon hamda taniqli prodyuser Karan Johar bilan muzokaralar olib bormoqda.
Muzokaralar doirasida hind kinosi yulduzining O‘zbekistonga tashrifini tashkil etish bo‘yicha bir qator takliflar bildirilgan.
Xususan, Shohruxxonning:
yosh o‘zbek kinoijodkorlari bilan uchrashishi;
ular uchun mahorat darslari o‘tkazishi;
kino sohasida tajribasi bilan o‘rtoqlashishi;
katta maydonda muxlislar uchun konsert dasturi tashkil etishi
taklif qilingan.
«Yetti yoshdan yetmish yoshgacha kutishadi»
Madaniyat vaziri Shohruxxonning nafaqat kino sohasidagi mashhurligi, balki uning shaxsiy fazilatlariga ham alohida to‘xtaldi.
Nazarbekovning ta’kidlashicha, Shohruxxon bugungi kunda dunyodagi eng mashhur va obro‘li aktyorlardan biri hisoblanadi. U xayriya ishlarida ham faol ishtirok etib keladi.
«Xalqimiz Shohruxxonni juda yaxshi ko‘radi. Yetti yoshdan yetmish yoshgacha uni kutishadi», — dedi vazir.
Bu fikr hind aktyorining O‘zbekistondagi muxlislar bazasi qanchalik keng ekanini ko‘rsatadi.
Nega Shohruxxon tashrifi muhim?
Shohruxxonning O‘zbekistonga kelishi oddiy yulduz tashrifidan ko‘ra kengroq ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.
Birinchidan, bu ikki davlat o‘rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Ikkinchidan, dunyoning eng taniqli aktyorlaridan biri bilan yosh o‘zbek kinoijodkorlarining bevosita muloqot qilishi ular uchun katta tajriba maktabi bo‘lishi mumkin.
Uchinchidan, Shohruxxon ishtirokidagi yirik tadbir O‘zbekistonda hind kinosiga bo‘lgan qiziqishni yana bir bor namoyon etishi ehtimoldan xoli emas.
Karan Johar bilan ham muzokaralar olib borilmoqda
Shohruxxondan tashqari, Bollivudning taniqli prodyuseri Karan Johar bilan ham muzokaralar davom etmoqda.
Bu esa O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi hamkorlik faqat aktyorning tashrifi bilan cheklanmasligi, balki kino sohasida yangi loyihalar uchun ham imkoniyatlar yaratishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Ayniqsa, O‘zbekistonning tarixiy shaharlari, me’moriy obidalari va milliy madaniyati hind kinoindustriyasi uchun qiziqarli lokatsiya bo‘lishi mumkin.
Tashrifning aniq sanasi qachon?
Hozircha Shohruxxonning O‘zbekistonga tashrif buyurishining aniq sanasi rasman ma’lum qilinmagan.
Shuning uchun «Shohruxxon falon kuni Toshkentga keladi» degan xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak.
Ayni paytda ma’lum bo‘lgan asosiy jihat — O‘zbekiston tomoni hind kino yulduzi bilan muzokaralar olib borayotgani va uni yurtimizda katta dastur bilan kutib olish bo‘yicha takliflar bildirilganidir.
Eng katta qiziqish — Shohruxxon O‘zbekistonda nima qiladi?
Agar tashrif bo‘yicha kelishuvga erishilsa, Shohruxxonning O‘zbekistondagi dasturi bir nechta yo‘nalishni qamrab olishi mumkin.
Yosh kinoijodkorlar bilan uchrashuv va mahorat darslari professional jihatdan eng muhim tadbirlardan biri bo‘lishi mumkin. Muxlislar uchun katta konsert esa tashrifning eng ko‘p muhokama qilinadigan qismiga aylanishi ehtimol.
Hozircha esa muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol ochiq qolmoqda: Bollivud qiroli O‘zbekistonga qachon keladi?
Bu savolga aniq javob Shohruxxon tashrifi bo‘yicha yakuniy kelishuv va rasmiy sana e’lon qilinganidan keyin ma’lum bo‘ladi.
…