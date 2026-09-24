Ixtiyoriy to‘lanmagan qarz “Lacetti”ni auksionga yetakladi

·1·Jamiyat
Ixtiyoriy to‘lanmagan qarz “Lacetti”ni auksionga yetakladi

Byuroning Yakkasaroy tuman bo‘limi ish yurituvida Fuqarolik ishlari bo‘yicha Yakkasaroy tumanlararo sudining 2026 yil 12 yanvardagi ijro varaqasiga asosan qarzdor R.Q.dan undiruvchi “A. I.” AJ foydasiga qarzdorlikni undirish bilan bog‘liq ijro hujjati mavjud.

Mazkur ijro hujjati ijrosini ta’minlash maqsadida davlat ijrochisi tomonidan qarzdorning mulkiy holati o‘rganilib, uning mol-mulki va bank hisobraqamlari mavjudligi yuzasidan tegishli tashkilotlarga so‘rovlar yuborilgan.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, qarzdorga tegishli “Lacetti” rusumli avtotransport vositasi aniqlangan hamda unga nisbatan, shuningdek, qarzdorning bank hisobraqamlariga qonunchilikda belgilangan tartibda taqiq va cheklovlar o‘rnatilgan.

Shunga qaramasdan, qarzdor R.Q. davlat ijrochisi tomonidan bir necha marotaba ogohlantirilishiga qaramay, mavjud qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda bartaraf etmagan.

Shu munosabat bilan, majburiy ijro harakatlari doirasida qarzdorga tegishli “Lacetti” rusumli avtotransport vositasi xatlanib, belgilangan tartibda onlayn-auksion savdolariga chiqarilmoqda.

Avtotransport vositasini realizatsiya qilishdan tushgan mablag‘lar qonunchilikda belgilangan tartibda undiruvchi sug‘urta tashkiloti foydasiga o‘tkazilib, qarzdorning o‘z vaqtida bajarilmagan majburiyatini qoplashga yo‘naltiriladi.

Shu tariqa, sud hujjatida belgilangan majburiyatni ijro etish hamda undiruvchining qonuniy manfaatlarini ta’minlash maqsadida qonunchilikda nazarda tutilgan majburiy ijro choralari amalga oshirilmoqda.

Yakkasaroy tumanlararo sudR.Q.LacettiOnlayn-auksion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildi9 sentabr 10:42Qashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdiQashqadaryoda ikki erkak ot va chorvani nasiyaga olib, milliard so‘mlik zarar yetkazdi19 sentabr 10:06Qashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldiQashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldiKecha 14:01Lacetti avtomobili 77 ta to‘lanmagan jarimasi borligi uchun xatlandiLacetti avtomobili 77 ta to‘lanmagan jarimasi borligi uchun xatlandi19 may 20:40Notarial qarz qaytmasa — mulk auksionga chiqadi!Notarial qarz qaytmasa — mulk auksionga chiqadi!6 aprel 14:47Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildi25 avgust 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq