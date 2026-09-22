«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonlik hujumchi Bakdaulet Zulfiqorov o‘zbek futbolchisi Abduqodir Husanov bilan 2021-yilda Minskda birga ijara uyda yashagani va og‘ir davrlarni birga boshdan kechirganini ma’lum qildi.
- Husanov o‘sha paytda FIFA cheklovlari tufayli rasman qaydnomadan o‘ta olmagan, ammo mashg‘ulotlarda tinimsiz mehnat qilgan.
- Bugungi kunda 40 million yevro evaziga «Manchester Siti»ga o‘tganiga qaramay, Abduqodir o‘sha samimiy va kamtarin yigitligicha qolgan.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning «Manchester Siti» klubi mudofaa qo‘rg‘oni Abduqodir Husanovning jahon futboli cho‘qqisi sari bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li haqida navbatdagi ta’sirli va eksklyuziv xotiralar ochiqlandi. Qozog‘istonning «Ulitau» klubi hujumchisi Bakdaulet Zulfiqorov ASnews.kz nashriga bergan va Sports.kz saytida yoritilgan intervyusida o‘zbek yulduzi bilan Minskdagi og‘ir davrlari, qalin do‘stligi va uning kamtarlik fazilatlari haqida to‘lqinlanib so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, ularning taqdiri 2021 yilda Belarus poytaxtida — «Energetik-BGU» safida tutashgan.
O‘sha paytda hali 18 yoshga to‘lmagan Husanov FIFAning qat’iy cheklovlari tufayli rasman qaydnomadan o‘ta olmagan va xorij futboliga moslashishning eng sinovli kunlarini qozog‘istonlik forvard bilan bir ijara uyda, mashg‘ulotlar va kundalik ro‘zg‘or tashvishlarini baham ko‘rgan holda o‘tkazgan. Bugun esa u Fransiyaning «Lans» klubidagi porloq davri ortidan 40 million yevro evaziga Pep Gvardiola ixtiyoriga o‘tib, «Manchester Siti» safida Angliya kubogi va Liga kubogini qo‘lga kiritgan superyulduzga aylandi. Shunga qaramay, Bakdauletning ta’kidlashicha, Abduqodir hamon o‘sha samimiy, oilaparvar va «yulduzlik kasali»ga chalinmagan oddiy yigitligicha qolmoqda.
Xo‘sh, Minskdagi tor kvartiradan «Etihad»gacha bo‘lgan yo‘lda Husanovni nima o‘zgartirmadi, qozog‘istonlik do‘sti uning ota-onasi haqida nimalarni ochiqladi va o‘zbek himoyachisi Toshkentga qaytganda ularni qanday uchrashuv kutmoqda?
«Minskdagi bir uy, 18 yoshgacha bo‘lgan taqiq va oddiylik»: Zulfiqorov iqrorining 5 muhim nuqtasi
Qozog‘istonlik hujumchining Husanov bilan bog‘liq xotiralaridagi eng sara faktlar:
2021 yilgi Belarusdagi sinovli davr: Bakdaulet va Abduqodir «Energetik-BGU» safida bir vaqtda faoliyat boshlagan bo‘lib, o‘sha kezlarda o‘zbek legioneri legionerlikning ilk og‘ir qadamlarini tashlagan;
FIFA qoidalari to‘sig‘i: Husanov hali voyaga yetmagani (18 yoshga to‘lmagani) bois klub uni rasman ro‘yxatdan o‘tkaza olmagan, ammo u mashg‘ulotlarda tinimsiz ter to‘kkan;
Bir xonadon va mushtarak turmush: Ikki yosh futbolchi bitta uyda yashab, kundalik hayot, ovqatlanish va mashg‘ulotlarga birga qatnab, bir-biriga chinakam suyanch bo‘lgan;
«Mashhurlik kasali unga yot»: Zulfiqorov Husanovning eng katta boyligi uning qalbida ekanini aytib, 40 millionlik transferdan keyin ham unda zarracha kibr paydo bo‘lmaganini urg‘uladi;
Do‘stlik rishtalari va oilaviy yaqinlik: Hatto «Siti»dagi tig‘iz grafikka qaramay, futbolchilar ijtimoiy tarmoqlarda muntazam aloqada bo‘lib turishadi va Toshkentdagi navbatdagi diydorni kutishmoqda.
Bir taqdir, ikki karyera: Bakdaulet Zulfiqorov va Abduqodir Husanov yo‘li
Minskdagi bir xonadondan boshlangan ikki legionerning bugungi sport ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Bakdaulet Zulfiqorov (Qozog‘iston)
Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)
Birga to‘p surgan maskani
«Energetik-BGU» (Minsk, 2021 yil)
«Energetik-BGU» (Minsk, 2021 yil)
Hozirgi klubi va maqomi
«Ulitau» (Jezqazg‘an, Qozog‘iston)
«Manchester Siti» (Angliya Premer-ligasi)
Joriy mavsumdagi natijalari
12 o‘yinda 5 gol va 1 ta golli uzatma
Barcha musobaqalarda 6 ta uchrashuv
Bozor qiymati va katta transferi
Mahalliy chempionat forvardi
40 million yevrolik tarixiy transfer
Qo‘lga kiritgan so‘nggi sovrinlari
Klubning asosiy hujumchisi
Angliya kubogi va Angliya liga kubogi sohibi
Insoniy xislati (do‘stining ta’rifi)
Sadoqatli va qadrdon do‘st
O‘ta kamtar, samimiy va mehribon shaxs
Futbol va insoniylik ekspertizasi: Nega Husanovning kamtarligi uning bosh quroli?
Yevropa futboli kuzatuvchilari va psixologlarning xulosalari:
Mustahkam oilaviy tarbiya: Zulfiqorovning «uning ota-onasini ham yaxshi bilaman, oddiy muhitdan chiqqan» degan ta’rifi Husanovning yulduzlik bosimiga dosh berishida oilaviy qadriyatlar hal qiluvchi qalqon bo‘lib xizmat qilayotganini ko‘rsatadi;
Og‘ir sharoitlardan o‘tganlik immuniteti: Minskda rasmiy o‘ynay olmay, bir uyda qiyinchiliklarni ko‘rib ulg‘aygan sportchilar katta pullar va shon-shuhrat keltirgan sarxushlikka osonlikcha berilmaydi;
Pep Gvardiola tizimiga moslik: «Manchester Siti» kabi gigantlarda faqat iste’dod emas, balki kiyinish xonasidagi kamtarlik, murabbiyga so‘zsiz quloq solish va jamoaviy manfaatni shaxsiy «men»dan ustun qo‘yish birinchi o‘ringa qo‘yiladi — Husanovda bu xislatlar tug‘ma mavjud;
Markaziy Osiyo yoshlari uchun namuna: O‘zbek himoyachisining 40 million yevrolik narx va APL sovrinlaridan keyin ham qadrdon do‘stlari bilan oddiy munosabatda qolishi yangi avlod sportchilari uchun haqiqiy ibrat maktabidir.
Abduqodir Husanovning erishgan yutuqlari ortida nafaqat maydondagi mustahkam himoya, balki hayotdagi beg‘ubor va kamtar insoniy fe’l-atvor turgani uni muxlislar uchun yanada sevimli qilmoqda.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning jahon futboli elitasiga chiqib ham o‘zining kamtarligini saqlab qolgani uning «Manchester Siti»da yanada uzoq yillar asosiy tarkibda qolishiga yordam beradimi? Futbolchilarda «mashhurlik kasali»ga chalinmaslik uchun eng muhim omil nima deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz faxri haqidagi ushbu samimiy, iliq xotiralarni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…