«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi

·49·Sport
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonlik hujumchi Bakdaulet Zulfiqorov o‘zbek futbolchisi Abduqodir Husanov bilan 2021-yilda Minskda birga ijara uyda yashagani va og‘ir davrlarni birga boshdan kechirganini ma’lum qildi.
  • Husanov o‘sha paytda FIFA cheklovlari tufayli rasman qaydnomadan o‘ta olmagan, ammo mashg‘ulotlarda tinimsiz mehnat qilgan.
  • Bugungi kunda 40 million yevro evaziga «Manchester Siti»ga o‘tganiga qaramay, Abduqodir o‘sha samimiy va kamtarin yigitligicha qolgan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning «Manchester Siti» klubi mudofaa qo‘rg‘oni Abduqodir Husanovning jahon futboli cho‘qqisi sari bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li haqida navbatdagi ta’sirli va eksklyuziv xotiralar ochiqlandi. Qozog‘istonning «Ulitau» klubi hujumchisi Bakdaulet Zulfiqorov ASnews.kz nashriga bergan va Sports.kz saytida yoritilgan intervyusida o‘zbek yulduzi bilan Minskdagi og‘ir davrlari, qalin do‘stligi va uning kamtarlik fazilatlari haqida to‘lqinlanib so‘zlab berdi. Ma’lum bo‘lishicha, ularning taqdiri 2021 yilda Belarus poytaxtida — «Energetik-BGU» safida tutashgan.

O‘sha paytda hali 18 yoshga to‘lmagan Husanov FIFAning qat’iy cheklovlari tufayli rasman qaydnomadan o‘ta olmagan va xorij futboliga moslashishning eng sinovli kunlarini qozog‘istonlik forvard bilan bir ijara uyda, mashg‘ulotlar va kundalik ro‘zg‘or tashvishlarini baham ko‘rgan holda o‘tkazgan. Bugun esa u Fransiyaning «Lans» klubidagi porloq davri ortidan 40 million yevro evaziga Pep Gvardiola ixtiyoriga o‘tib, «Manchester Siti» safida Angliya kubogi va Liga kubogini qo‘lga kiritgan superyulduzga aylandi. Shunga qaramay, Bakdauletning ta’kidlashicha, Abduqodir hamon o‘sha samimiy, oilaparvar va «yulduzlik kasali»ga chalinmagan oddiy yigitligicha qolmoqda.

Xo‘sh, Minskdagi tor kvartiradan «Etihad»gacha bo‘lgan yo‘lda Husanovni nima o‘zgartirmadi, qozog‘istonlik do‘sti uning ota-onasi haqida nimalarni ochiqladi va o‘zbek himoyachisi Toshkentga qaytganda ularni qanday uchrashuv kutmoqda?

«Minskdagi bir uy, 18 yoshgacha bo‘lgan taqiq va oddiylik»: Zulfiqorov iqrorining 5 muhim nuqtasi

Qozog‘istonlik hujumchining Husanov bilan bog‘liq xotiralaridagi eng sara faktlar:

  • 2021 yilgi Belarusdagi sinovli davr: Bakdaulet va Abduqodir «Energetik-BGU» safida bir vaqtda faoliyat boshlagan bo‘lib, o‘sha kezlarda o‘zbek legioneri legionerlikning ilk og‘ir qadamlarini tashlagan;

  • FIFA qoidalari to‘sig‘i: Husanov hali voyaga yetmagani (18 yoshga to‘lmagani) bois klub uni rasman ro‘yxatdan o‘tkaza olmagan, ammo u mashg‘ulotlarda tinimsiz ter to‘kkan;

  • Bir xonadon va mushtarak turmush: Ikki yosh futbolchi bitta uyda yashab, kundalik hayot, ovqatlanish va mashg‘ulotlarga birga qatnab, bir-biriga chinakam suyanch bo‘lgan;

  • «Mashhurlik kasali unga yot»: Zulfiqorov Husanovning eng katta boyligi uning qalbida ekanini aytib, 40 millionlik transferdan keyin ham unda zarracha kibr paydo bo‘lmaganini urg‘uladi;

  • Do‘stlik rishtalari va oilaviy yaqinlik: Hatto «Siti»dagi tig‘iz grafikka qaramay, futbolchilar ijtimoiy tarmoqlarda muntazam aloqada bo‘lib turishadi va Toshkentdagi navbatdagi diydorni kutishmoqda.

Bir taqdir, ikki karyera: Bakdaulet Zulfiqorov va Abduqodir Husanov yo‘li

Minskdagi bir xonadondan boshlangan ikki legionerning bugungi sport ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Bakdaulet Zulfiqorov (Qozog‘iston)

Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)

Birga to‘p surgan maskani

«Energetik-BGU» (Minsk, 2021 yil)

«Energetik-BGU» (Minsk, 2021 yil)

Hozirgi klubi va maqomi

«Ulitau» (Jezqazg‘an, Qozog‘iston)

«Manchester Siti» (Angliya Premer-ligasi)

Joriy mavsumdagi natijalari

12 o‘yinda 5 gol va 1 ta golli uzatma

Barcha musobaqalarda 6 ta uchrashuv

Bozor qiymati va katta transferi

Mahalliy chempionat forvardi

40 million yevrolik tarixiy transfer

Qo‘lga kiritgan so‘nggi sovrinlari

Klubning asosiy hujumchisi

Angliya kubogi va Angliya liga kubogi sohibi

Insoniy xislati (do‘stining ta’rifi)

Sadoqatli va qadrdon do‘st

O‘ta kamtar, samimiy va mehribon shaxs

Futbol va insoniylik ekspertizasi: Nega Husanovning kamtarligi uning bosh quroli?

Yevropa futboli kuzatuvchilari va psixologlarning xulosalari:

  • Mustahkam oilaviy tarbiya: Zulfiqorovning «uning ota-onasini ham yaxshi bilaman, oddiy muhitdan chiqqan» degan ta’rifi Husanovning yulduzlik bosimiga dosh berishida oilaviy qadriyatlar hal qiluvchi qalqon bo‘lib xizmat qilayotganini ko‘rsatadi;

  • Og‘ir sharoitlardan o‘tganlik immuniteti: Minskda rasmiy o‘ynay olmay, bir uyda qiyinchiliklarni ko‘rib ulg‘aygan sportchilar katta pullar va shon-shuhrat keltirgan sarxushlikka osonlikcha berilmaydi;

  • Pep Gvardiola tizimiga moslik: «Manchester Siti» kabi gigantlarda faqat iste’dod emas, balki kiyinish xonasidagi kamtarlik, murabbiyga so‘zsiz quloq solish va jamoaviy manfaatni shaxsiy «men»dan ustun qo‘yish birinchi o‘ringa qo‘yiladi — Husanovda bu xislatlar tug‘ma mavjud;

  • Markaziy Osiyo yoshlari uchun namuna: O‘zbek himoyachisining 40 million yevrolik narx va APL sovrinlaridan keyin ham qadrdon do‘stlari bilan oddiy munosabatda qolishi yangi avlod sportchilari uchun haqiqiy ibrat maktabidir.

Abduqodir Husanovning erishgan yutuqlari ortida nafaqat maydondagi mustahkam himoya, balki hayotdagi beg‘ubor va kamtar insoniy fe’l-atvor turgani uni muxlislar uchun yanada sevimli qilmoqda.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning jahon futboli elitasiga chiqib ham o‘zining kamtarligini saqlab qolgani uning «Manchester Siti»da yanada uzoq yillar asosiy tarkibda qolishiga yordam beradimi? Futbolchilarda «mashhurlik kasali»ga chalinmaslik uchun eng muhim omil nima deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamiz faxri haqidagi ushbu samimiy, iliq xotiralarni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Abdukodir HusanovManchester SitiEnergetik-BGUBakdaulet Zulfiqorov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiBugun, 01:09O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariBugun, 01:02Abbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiAbbosbek Fayzullayev milliy jamoa yig‘ini va Eronga qarshi o‘yin oldidan ochiq gapirdiBugun, 00:59Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiBugun, 00:52Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKecha, 21:16Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Kecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi