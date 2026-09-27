Qizil gilamdagi model nega ko‘chada yashay boshladi?

·7·Madaniyat
Qizil gilamdagi model nega ko‘chada yashay boshladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bir vaqtlar mashhur fitnes modeli bo'lgan 39 yoshli Loni Uillson, turmush o'rtog'i Jeremi Jekson bilan bo'lgan zo'ravonlikka to'la nikohdan so'ng, giyohvandlikka berilib, Los Anjeles ko'chalarida yashashga majbur bo'ldi.
  • Uning karyerasi va hayoti keskin o'zgarib, modellikdan ko'cha hayotiga o'tib, hatto taklif qilingan yordamdan ham voz kechdi.
  • Hozirda u o'zini erkin his qilishini aytib, ko'chalarda kun kechirmoqda.

Bir vaqtlar fitnes jurnallari yulduzi bo‘lgan Loni Uillson bugun Los Anjeles ko‘chalarida yashamoqda. 39 yoshli sobiq modelning bor-yo‘g‘i kiyimlari solingan xaltasi bor, ovqatni esa ba’zan axlat qutilaridan qidiradi.

Loni Glam Fit, Flavour Magazine va Iron Man Magazine kabi nashrlar uchun suratga tushgan, karyerasi jadal rivojlanayotgan fitnes-model edi. U “Malibu qutqaruvchilari” serialidagi Hobi Byukennon roli bilan tanilgan aktyor Jeremi Jekson bilan turmush qurgach, uning hayoti keskin o‘zgara boshladi.

Zo‘ravonlikka to‘la nikoh

Oq va qora rangli logotiplar oldida sarg‘ish sochli ayol va qora sochli erkak turibdi.

Tashqaridan baxtli ko‘ringan juftlik munosabatlari aslida og‘ir kechgan. Lonining aytishicha, Jeremi spirtli ichimlik iste’mol qilganida janjal chiqarib, unga nisbatan jismoniy zo‘ravonlik qilgan. Ayol bir necha marta suyak sinishi bilan shifoxonaga murojaat qilganini aytgan.

U janjallardan birini tasmaga yozib olgan va keyinchalik Daily Mail nashriga bergan. Shuningdek, Lonining so‘zlariga ko‘ra, hujumdan bir kun oldin Jeremi unga 12 daqiqalik rep qo‘shig‘ini yuborib, unda “ayolni o‘ldirmoqchi ekanini” aytgan.

Juftlik 2014 yilda rasman ajrashgan. O‘sha yilning avgust oyida politsiya ularning uyidagi janjal bo‘yicha chaqiruv olgan. Xabarlarga ko‘ra, Lonining ikki qovurg‘asi singan, bo‘yni jarohatlangan va tanasida tirnalishlar qolgan. U rasmiy ariza bermagani uchun ish yopilgan. Jeremi bir safar uni bo‘g‘ishga ham uringan.

Jeremi keyinchalik giyohvandlik va alkogol muammolariga duch kelgan. 2015 yilda u janjal paytida bir ayolni pichoqlagani uchun hibsga olindi. U aybini tan olib, 270 kun qamoq va besh yillik sinov muddatiga hukm qilingan.

Modellikdan ko‘cha hayotigacha

Ko‘chada aravacha bilan ketayotgan va chiqindi qutisini titayotgan ayol.

Loni va Jeremi birga yashagan paytda giyohvand moddalarni iste’mol qila boshlagan. Bu Lonining ruhiy holatiga ham ta’sir ko‘rsatgan. U kimdir uning hayotiga qasd qilayotgani va tanasi orqali elektr razryadlari yuborilayotganiga ishona boshlagan.

2016 yilda u shifoxonaga yotqizildi, ammo ko‘p o‘tmay uni tark etdi. Keyinchalik og‘riqni bosish uchun taqiqlangan moddalarni ko‘proq iste’mol qila boshlagan. Oxir-oqibat uysiz qolib, ko‘chada yashashga o‘tgan.

2018 yilda Lonining holati jamoatchilikka ma’lum bo‘ldi. Bir vaqtlar dizaynerlik kiyimlarida yurgan modelning sochlari kesilgan, qimmatbaho kiyimlari va Los Anjelesdagi uyi esa yo‘q edi. Qaramlik sabab ishidan ayrilgan, ijara haqini to‘lay olmay, kvartiradan chiqarib yuborilgan.

Loni jurnalistlarga ko‘chada o‘z xohishi bilan yashayotganini va o‘zini erkin his qilishini aytgan. U kamroq ko‘zga tashlanish uchun sochini qirdirgan va o‘zini himoya qilish maqsadida pichoq olib yurgan.

Yordamni ham qabul qilmadi

Loni Willisonning yillar davomidagi jismoniy o‘zgarishi aks etgan qiyosiy suratlar.

Loni haqidagi xabarlar tarqalgach, reabilitatsiya mutaxassisi Larri Marinelli unga bepul yordam taklif qildi. U davolanish rejasini tayyorlab, Shimoliy Gollivuddagi Victory detoksikatsiya markazidan joy ham ajratdi. Ammo Loni taklifni rad etdi va yana g‘oyib bo‘ldi.

2020 yil oktyabr oyida u Venis-Bichda aravacha itarib ketayotganida yana suratga tushdi. O‘shanda The Sun nashriga o‘zini yaxshi his qilayotganini va yordamga muhtoj emasligini aytdi.

Lonining so‘zlariga ko‘ra, u Jeremi va do‘stlari bilan aloqani uzgan, telefoni yo‘q, ammo ovqat va tunash uchun joyi bor. Pulni turli yo‘llar bilan topishini, yegulikni esa axlat qutilari va do‘konlar atrofidan izlashini aytgan.

Shundan beri sobiq model Los Anjeles ko‘chalarida axlat qutilarini titkilayotgan yoki yolg‘iz kezib yurgan holda vaqti-vaqti bilan ko‘rinib qoladi.

Loni UillsonJeremi JeksonUydagi zo‘ravonlikLos Anjeles ko‘chalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kann kinofestivalida yulduzlar qizil gilamda porladi!Kann kinofestivalida yulduzlar qizil gilamda porladi!16 may 13:04Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiZendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdi28 iyun 15:422 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)2 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)13 avgust 13:13To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)Bugun 12:50Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdiMunisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdiBugun 12:31Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlarMurod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlarBugun 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh