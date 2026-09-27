To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hashamatli to‘y marosimida an’anaviy milliy libosdagi raqqosa qiz, oyoq ostiga sochilgan ko‘plab pul kupyuralariga umuman qaramay, o‘zbekona milliy raqsni yuksak mahorat bilan ijro etib, tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.
- U butun e’tiborini faqat musiqa ohangi, milliy harakatlarning nafosati va o‘z san’atiga qaratib, ijroni oxirigacha yetkazdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab tomoshabinlarning qalbidan chuqur joy olgan navbatdagi videolavha chinakam ma’noda estetik zavq va yuksak tarbiya namunasini namoyon etdi. Hashamatli tantanalar saroyida bo‘lib o‘tgan to‘y marosimida an’anaviy milliy libos (atlas/adras) kiygan raqqosa qiz davra markaziga chiqib, o‘zbekona milliy raqsni yuksak mahorat bilan ijro eta boshladi. Raqsning eng avjiga chiqqan pallasida davradagi mehmonlardan biri uning mahoratiga tasanno aytib, unga qayta-qayta pul uzatdi, qiz pulni olmagach oyoqlari ostiga sochib ketdi.
Odatda raqqosa qizlar pullarga qiziqib, raqs tempini buzishi yoki ularni terishga kirishishi kuzatiladigan bir paytda, bu qiz atrofidagi sochilgan kupyuralarga zarracha ham e’tibor qaratmadi. U butun e’tiborini faqat musiqa ohangi, milliy harakatlarning nafosati va o‘z san’atiga qaratib, tomoshabinlarni hayratda qoldiruvchi aylanishlar bilan ijroni oxirigacha yetkazdi. Ushbu holat tarmoq foydalanuvchilari tomonidan «pulni emas, san’at va milliy qadriyatni ustun bilgan haqiqiy iste’dod» sifatida katta olqishlar bilan qabul qilindi.
«Sochilgan pullar, chalg‘imas nigoh va milliy nafosat»: Hayratlanarli voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
To‘yxonadagi mazkur yorqin ijrodan eng muhim kuzatuvlar va faktlar:
Moddiyatdan ustun mahorat: Raqqosa qiz oyog‘i ostiga tashlangan ko‘plab pul kupyuralariga umuman qaramay, raqsni davom ettirdi;
Yuksak sahna intizomi: Yosh bo‘lishiga qaramay, u o‘zini professional sahna san’atkoridek tutdi va diqqatini bir lahza ham bo‘lmadi;
Milliy kolorit va go‘zallik: Raqqosaning atlas/adras elementlari aks etgan milliy libosi va murakkab aylanishlari davraga alohida fayz bag‘ishladi;
Mehmonlarning hayrati va ehtiromi: To‘yxonadagi mehmonlar qizchaning harakatlaridan hayratlanib, uni tinimsiz olqishlab turdi;
Virusli tarmoq mashhurligi: Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda tezkor tarqalib, yuksak tarbiya va asl san’at timsoli sifatida e’tirof etildi.
Sahna madaniyati va yosh avlod tarbiyasi: Holatning qiyosiy tahlili
Yosh ijrochilarning odatiy xatti-harakati va ushbu jajji qizchaning noyob tutumi taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Odatiy raqslardagi holat
Ushbu videodagi qizning xatti-harakati
Oyoq ostiga pul sochilgandagi reaksiya
Chalg‘ish, raqsni to‘xtatib pulni olishga urinish
Pullarga mutlaqo e’tibor bermaslik, nigohni saqlash
Ijro va sahna intizomi
Hissiyotga berilib, harakatlar ketma-ketligini yo‘qotish
Musiqa ritmi bo‘yicha professional aylanishlar va nazorat
Raqsga va san’atga bo‘lgan munosabat
Shunchaki o‘yinchoq yoki vaqtinchalik mashg‘ulot
Asl san’at sifatida qabul qilish, sahna mas’uliyati
Kiyinish va obraz uyg‘unligi
Zamonaviy yoki standart liboslar
An’anaviy milliy libos (atlas/adras) va to‘liq obraz
Jamoatchilik va tomoshabinlar bahosi
Oddiy raqs sifatida kuzatish
Yuksak tarbiya, ma’naviy madaniyat va san’at g‘alabasi
Madaniyat va psixologiya ekspertizasi: Nega bu holat barchani to‘lqinlantirdi?
Madaniyatshunoslar, pedagoglar va psixologlarning xulosalari:
«Oilaviy tarbiya va san’atga hurmat poydevori»: Qizning bunday kichik yoshdayoq sahna madaniyatini pul va moddiy manfaatdan ustun qo‘ya olishi, avvalo, oilada va raqs to‘garagida berilgan to‘g‘ri ma’naviy tarbiya natijasidir;
Sahnaviy diqqat konsentratsiyasi: Qizchaning musiqa va harakatga to‘liq singib ketishi uning yuqori darajadagi ichki intizom va mukammal reflekslarga ega ekanidan dalolat beradi; bunday sifat hatto ayrim katta yoshli ijrochilarda ham kam uchraydi;
Milliy qadriyatlarning kuchi: Bugungi raqamli va moddiyatga moyil dunyoda bu kabi holatlar jamiyatga milliy san’at, nafosat va bola qalbining sofligi har qanday boylikdan ustun ekanligini yana bir bor eslatib qo‘ydi.
Sizningcha, raqqosa qizning pulga e’tibor bermay, raqsni professional tarzda davom ettirishiga sabab kuchli oilaviy tarbiyami yoki uning san’atga bo‘lgan tug‘ma muhabbatimi? To‘y va marosimlarda ijrochilarga bu shaklda pul sochish odatiga shaxsan qanday qaraysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qalblarni eritgan ushbu go‘zal lahzalarni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…