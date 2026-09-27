To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)

·89·Madaniyat
To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hashamatli to‘y marosimida an’anaviy milliy libosdagi raqqosa qiz, oyoq ostiga sochilgan ko‘plab pul kupyuralariga umuman qaramay, o‘zbekona milliy raqsni yuksak mahorat bilan ijro etib, tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.
  • U butun e’tiborini faqat musiqa ohangi, milliy harakatlarning nafosati va o‘z san’atiga qaratib, ijroni oxirigacha yetkazdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab tomoshabinlarning qalbidan chuqur joy olgan navbatdagi videolavha chinakam ma’noda estetik zavq va yuksak tarbiya namunasini namoyon etdi. Hashamatli tantanalar saroyida bo‘lib o‘tgan to‘y marosimida an’anaviy milliy libos (atlas/adras) kiygan raqqosa qiz davra markaziga chiqib, o‘zbekona milliy raqsni yuksak mahorat bilan ijro eta boshladi. Raqsning eng avjiga chiqqan pallasida davradagi mehmonlardan biri uning mahoratiga tasanno aytib, unga qayta-qayta pul uzatdi, qiz pulni olmagach oyoqlari ostiga sochib ketdi.

Odatda raqqosa qizlar pullarga qiziqib, raqs tempini buzishi yoki ularni terishga kirishishi kuzatiladigan bir paytda, bu qiz atrofidagi sochilgan kupyuralarga zarracha ham e’tibor qaratmadi. U butun e’tiborini faqat musiqa ohangi, milliy harakatlarning nafosati va o‘z san’atiga qaratib, tomoshabinlarni hayratda qoldiruvchi aylanishlar bilan ijroni oxirigacha yetkazdi. Ushbu holat tarmoq foydalanuvchilari tomonidan «pulni emas, san’at va milliy qadriyatni ustun bilgan haqiqiy iste’dod» sifatida katta olqishlar bilan qabul qilindi.

«Sochilgan pullar, chalg‘imas nigoh va milliy nafosat»: Hayratlanarli voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

To‘yxonadagi mazkur yorqin ijrodan eng muhim kuzatuvlar va faktlar:

  • Moddiyatdan ustun mahorat: Raqqosa qiz oyog‘i ostiga tashlangan ko‘plab pul kupyuralariga umuman qaramay, raqsni davom ettirdi;

  • Yuksak sahna intizomi: Yosh bo‘lishiga qaramay, u o‘zini professional sahna san’atkoridek tutdi va diqqatini bir lahza ham bo‘lmadi;

  • Milliy kolorit va go‘zallik: Raqqosaning atlas/adras elementlari aks etgan milliy libosi va murakkab aylanishlari davraga alohida fayz bag‘ishladi;

  • Mehmonlarning hayrati va ehtiromi: To‘yxonadagi mehmonlar qizchaning harakatlaridan hayratlanib, uni tinimsiz olqishlab turdi;

  • Virusli tarmoq mashhurligi: Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda tezkor tarqalib, yuksak tarbiya va asl san’at timsoli sifatida e’tirof etildi.

Sahna madaniyati va yosh avlod tarbiyasi: Holatning qiyosiy tahlili

Yosh ijrochilarning odatiy xatti-harakati va ushbu jajji qizchaning noyob tutumi taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Odatiy raqslardagi holat

Ushbu videodagi qizning xatti-harakati

Oyoq ostiga pul sochilgandagi reaksiya

Chalg‘ish, raqsni to‘xtatib pulni olishga urinish

Pullarga mutlaqo e’tibor bermaslik, nigohni saqlash

Ijro va sahna intizomi

Hissiyotga berilib, harakatlar ketma-ketligini yo‘qotish

Musiqa ritmi bo‘yicha professional aylanishlar va nazorat

Raqsga va san’atga bo‘lgan munosabat

Shunchaki o‘yinchoq yoki vaqtinchalik mashg‘ulot

Asl san’at sifatida qabul qilish, sahna mas’uliyati

Kiyinish va obraz uyg‘unligi

Zamonaviy yoki standart liboslar

An’anaviy milliy libos (atlas/adras) va to‘liq obraz

Jamoatchilik va tomoshabinlar bahosi

Oddiy raqs sifatida kuzatish

Yuksak tarbiya, ma’naviy madaniyat va san’at g‘alabasi

Madaniyat va psixologiya ekspertizasi: Nega bu holat barchani to‘lqinlantirdi?

Madaniyatshunoslar, pedagoglar va psixologlarning xulosalari:

  • «Oilaviy tarbiya va san’atga hurmat poydevori»: Qizning bunday kichik yoshdayoq sahna madaniyatini pul va moddiy manfaatdan ustun qo‘ya olishi, avvalo, oilada va raqs to‘garagida berilgan to‘g‘ri ma’naviy tarbiya natijasidir;

  • Sahnaviy diqqat konsentratsiyasi: Qizchaning musiqa va harakatga to‘liq singib ketishi uning yuqori darajadagi ichki intizom va mukammal reflekslarga ega ekanidan dalolat beradi; bunday sifat hatto ayrim katta yoshli ijrochilarda ham kam uchraydi;

  • Milliy qadriyatlarning kuchi: Bugungi raqamli va moddiyatga moyil dunyoda bu kabi holatlar jamiyatga milliy san’at, nafosat va bola qalbining sofligi har qanday boylikdan ustun ekanligini yana bir bor eslatib qo‘ydi.

Sizningcha, raqqosa qizning pulga e’tibor bermay, raqsni professional tarzda davom ettirishiga sabab kuchli oilaviy tarbiyami yoki uning san’atga bo‘lgan tug‘ma muhabbatimi? To‘y va marosimlarda ijrochilarga bu shaklda pul sochish odatiga shaxsan qanday qaraysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qalblarni eritgan ushbu go‘zal lahzalarni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Raqqosa qizAn’anaviy milliy libosVirusli videoTo‘yxona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)20 sentabr 09:28Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)Parizodaning tug‘ilgan kunida qizlaridan kutilmagan syurpriz: raqqosa ko‘zidagi quvonchni yashirolmadi (video)19 sentabr 12:39Parizoda: "Raqqosani er olmaydi — deyishgan"Parizoda: "Raqqosani er olmaydi — deyishgan"23 may 15:36"Jazirama issiqda tug‘ilgan" Parizodaning qizi Sa’diya 11 yoshini Vietnamda nishonladi!"Jazirama issiqda tug‘ilgan" Parizodaning qizi Sa’diya 11 yoshini Vietnamda nishonladi!21 iyul 02:57Munisa Rizayeva tanqidlarga keskin javob berdi (video)Munisa Rizayeva tanqidlarga keskin javob berdi (video)30 may 14:59“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdi“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdi15 iyun 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh