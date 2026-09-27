Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildi

·30·Texno
Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uchta 200 megapikselli kameraga ega Oppo Find X10 Pro Max smartfoni real suratlarining eʼlon qilinishi uni dunyodagi eng yaxshi kamerofonlardan biri sifatida baholashga sabab boʻldi.
  • Qurilma 1/1,3 dyuymli sensorli asosiy kamera, 1/1,56 dyuymli sensorli telefoto obyektiv va 1/1,56 dyuymli keng burchakli kameradan iborat uchlikni oʻz ichiga oladi, shuningdek, 43 foizga oshirilgan yorugʻlik sezgirligiga ega ikkinchi avlod Danxia rang sensori bilan jihozlangan.

Jahon mobil bozorida oʻziga xosinqilob yasashga daʼvogar yangi flagman — uchta 200 megapikselli kameraga ega ilk smartfon amalda sinovdan oʻtkazildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli ITHome resursi Oppo Find X10 Pro Max modelining ilk real suratlarini eʼlon qildi va qurilma jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Mazkur gadjet hozirda dunyodagi eng yaxshi kamerofon unvonining asosiy daʼvogarlaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kameraning texnik imkoniyatlari va modullar

Smartofonning asosiy kamerasi 1/1,3 dyuymli yirik sensor va F/1,5 diafragma linzasi bilan jihozlangan boʻlib, CIPA 6.5 darajasidagi barqarorlashtirish tizimiga ega. Shuningdek, qurilmada 17 EV gacha dinamik diapazonni taʼminlovchi yangi DeepPix texnologiyasi qoʻllanilgan. Periskop modulidagi telefoto obyektiv esa 1/1,56 dyuymli sensor, F/2,1 diafragma va 70 mm ekvivalent fokus masofasiga ega boʻlib, CIPA 7.5 darajasidagi stabilizatsiya bilan taʼminlangan.

Uchinchi 200 megapikselli modul sifatida keng burchakli kamera tanlangan boʻlib uning kattaligi 1/1,56 dyuymni tashkil etadi. F/2,2 diafragmali ushbu kamera 124 darajagacha boʻlgan keng koʻrish burchagini taqdim etadi. Asosiy uchlikni toʻldirib turuvchi ikkinchi avlod Danxia rang sensori foto va video tasvirlarni yanada tabiiyroq uzatish uchun xizmat qiladi va uning yorugʻlik sezgirligi 43 foizga oshirilgan.

Zum imkoniyatlari va Hasselblad aksessuari

Uchta 200 megapikselli sensorning asosiy afzalligi aynan masofani yaqinlashtirish jarayonida yaqqol namoyon boʻladi. Hasselblad Ultra Clear maxsus rejimi tufayli smartfon, ayniqsa telefoto obyektivdan foylanganda, mayda detallarni juda yaxshi saqlab qoladi. Odatiy rejimda Find X10 Pro Max 120x gacha boʻlgan zum imkoniyatini taqdim etadi va test natijalariga koʻra, 6x hamda 10x yaqinlashtirishda yuqori aniqlik saqlanib qoladi.

Bundan tashqari, Oppo muhandislari ushbu model uchun maxsus Hasselblad telekonverterini ham tayyorlashgan. Maxsus gʻilof va adapter orqali ulanadigan mazkur aksessuar faqat 200 megapikselli telefoto obyektiv bilan ishlaydi. Uning yordamida smartfon 10 karrali optik zum va sifatni yoʻqotmaydigan 20 karrali yaqinlashtirishni taʼminlaydi, maksimal raqamli zum esa 200x gacha yetkaziladi.

OppoSmartfonKameraTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldi14 sentabr 18:23Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladi17 sentabr 19:24Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildi3 sentabr 00:21Oppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagmanOppo Find X10 Pro Max taqdim etildi: uchta 200 MP kameraga ega ilk flagman22 sentabr 23:56Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi21 sentabr 08:25iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi18 sentabr 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi