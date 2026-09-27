Oppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oppo Find X10 flagmanlarining sotuvi kutilganidan past bo'lib, ilk kunda o'tgan yilgi avlodning atigi 40 foiz natijasini ko'rsatdi.
- Mutaxassislar bu holatni mobil qurilmalar narxining oshishi va xaridorlarning ehtiyotkorona yondashuvi bilan izohlamoqda.
- Oppo Find X10E, Oppo Find X10 va Oppo Find X10 Pro Max modellarining boshlang'ich narxlari mos ravishda 4999, 5499 va 6799 yuanni tashkil etadi.
Smartfonlar narxining umumiy oʻsishi fonida taqdim etilgan yangi qurilmalar bozorda dastlabki kunda pastroq natijalarni qayd etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Oppo kompaniyasining soʻnggi flagmanlar seriyasi boʻlgan Oppo Find X10 savdo hajmi boʻyicha oʻtgan yilgi avlod koʻrsatkichlaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi turkumdagi smartfonlar sotuvga chiqqan ilk kuniyoq faqatgina oʻtgan yilgi flagmanlar seriyasining 40 foiziga teng natijani koʻrsatgan. Mutaxassislar buni soʻnggi paytlarda yuqori sifatli mobil qurilmalar narxining oshishi va xaridorlarning ehtiyotkorona yondashuvi bilan izohlamoqdalar.
Modellar qatori va narxlar siyosatiMazkur turkum uchta asosiy modelni oʻz ichiga oladi: bazaviy Oppo Find X10E, standart Oppo Find X10 hamda ilgʻor imkoniyatlarga ega Oppo Find X10 Pro Max. Ushbu qurilmalarning boshlangʻich narxlari mos ravishda 4999, 5499 va 6799 yuancni tashkil etadi.
Qurilmalarning qiymati yuqori boʻlishiga qaramay, xaridorlar orasida ayniqsa texnik jihatdan quvvatliroq modifikatsiyalar talabgir boʻlayotgani kuzatilmoqda. Xususan, isteʼmolchilar operativ xotirasi kattaroq boʻlgan versiyalarga koʻproq ustunlik bermoqda.
Xotira hajmi boʻyicha isteʼmolchi afzalliklariStatistikaga koʻra, sotuvlarning umumiy hajmida 16 GB operativ xotiraga ega versiyalar yaqqol ustunlikka ega. Ushbu modifikatsiyalar Oppo Find X10 seriyasining umumiy savdosining 60 foizdan ortigʻini tashkil etgan.
Agar statistikadan eng kichik model hisoblangan Oppo Find X10E chiqarib tashlansa, 16 GB OZUlarga toʻgʻri keluvchi ulush yanada oshib, 80 foizdan ham oshib ketadi. Bu foydalanuvchilar kelgusida qurilmaning ishlash tezligi va zahirasiga koʻproq eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…