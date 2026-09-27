Oppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdi

·17·Texno
Oppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oppo Find X10 flagmanlarining sotuvi kutilganidan past bo'lib, ilk kunda o'tgan yilgi avlodning atigi 40 foiz natijasini ko'rsatdi.
  • Mutaxassislar bu holatni mobil qurilmalar narxining oshishi va xaridorlarning ehtiyotkorona yondashuvi bilan izohlamoqda.
  • Oppo Find X10E, Oppo Find X10 va Oppo Find X10 Pro Max modellarining boshlang'ich narxlari mos ravishda 4999, 5499 va 6799 yuanni tashkil etadi.

Smartfonlar narxining umumiy oʻsishi fonida taqdim etilgan yangi qurilmalar bozorda dastlabki kunda pastroq natijalarni qayd etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Oppo kompaniyasining soʻnggi flagmanlar seriyasi boʻlgan Oppo Find X10 savdo hajmi boʻyicha oʻtgan yilgi avlod koʻrsatkichlaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi turkumdagi smartfonlar sotuvga chiqqan ilk kuniyoq faqatgina oʻtgan yilgi flagmanlar seriyasining 40 foiziga teng natijani koʻrsatgan. Mutaxassislar buni soʻnggi paytlarda yuqori sifatli mobil qurilmalar narxining oshishi va xaridorlarning ehtiyotkorona yondashuvi bilan izohlamoqdalar.

Modellar qatori va narxlar siyosati

Mazkur turkum uchta asosiy modelni oʻz ichiga oladi: bazaviy Oppo Find X10E, standart Oppo Find X10 hamda ilgʻor imkoniyatlarga ega Oppo Find X10 Pro Max. Ushbu qurilmalarning boshlangʻich narxlari mos ravishda 4999, 5499 va 6799 yuancni tashkil etadi.

Qurilmalarning qiymati yuqori boʻlishiga qaramay, xaridorlar orasida ayniqsa texnik jihatdan quvvatliroq modifikatsiyalar talabgir boʻlayotgani kuzatilmoqda. Xususan, isteʼmolchilar operativ xotirasi kattaroq boʻlgan versiyalarga koʻproq ustunlik bermoqda.

Xotira hajmi boʻyicha isteʼmolchi afzalliklari

Statistikaga koʻra, sotuvlarning umumiy hajmida 16 GB operativ xotiraga ega versiyalar yaqqol ustunlikka ega. Ushbu modifikatsiyalar Oppo Find X10 seriyasining umumiy savdosining 60 foizdan ortigʻini tashkil etgan.

Agar statistikadan eng kichik model hisoblangan Oppo Find X10E chiqarib tashlansa, 16 GB OZUlarga toʻgʻri keluvchi ulush yanada oshib, 80 foizdan ham oshib ketadi. Bu foydalanuvchilar kelgusida qurilmaning ishlash tezligi va zahirasiga koʻproq eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi.

OppoOppo Find X10SmartfonlarGadjetlarTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiOppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadi18 avgust 14:58Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57Arzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqdaArzon smartfonlar davri yakunlanib, narxlar oshishi kutilmoqda25 sentabr 23:00iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildiiQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildi25 sentabr 20:20Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiXiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdi25 sentabr 15:26Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildi24 sentabr 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi