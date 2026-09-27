Turkiyada to‘yda pul yoki tilla o‘rniga kuyovga buzoq sovg‘a qilindi

·69·Madaniyat
Turkiyada to‘yda pul yoki tilla o‘rniga kuyovga buzoq sovg‘a qilindi

Turkiyaning Tekirdag viloyatidagi to‘y marosimida kuyovga odatiy pul yoki tilla o‘rniga kutilmagan sovg‘a — buzoq taqdim etildi.

Tantana davomida mehmonlar kelin-kuyovga an’anaga ko‘ra pul va tilla taqdim etayotgan bir paytda kuyovning bolalikdagi do‘sti zalga buzoq bilan kirib kelgan.

Ma’lum bo‘lishicha, g‘ayrioddiy sovg‘a ataylab tanlangan. Chunki do‘stlar ikkalasi ham chorvachilik bilan shug‘ullanadi. U kuyovga uzoq vaqt yodda qoladigan sovg‘a berishni istagan va munosib buzoq topish uchun hatto Chanoqqal’aga borgan.

To‘yga olib kelishdan avval buzoq ham maxsus tayyorgarlikdan o‘tkazilgan. U yuvilib, tarab-sochlari tartibga keltirilgan, oyoqlariga esa rangli lentalar bog‘langan.

Do‘stining aytishicha, buzoq yanada ko‘rkam ko‘rinishi uchun uning juniga soch uchun mo‘ljallangan sprey sepilgan va fen yordamida quritilgan.

Shu tariqa, odatiy to‘y sovg‘alaridan farq qiluvchi tirik sovg‘a marosimning eng esda qolarli lahzalaridan biriga aylangan.

TekirdagTurkiyaBuzoqTo‘y
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindi10 sentabr 17:14Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Kecha 19:10Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)19 avgust 21:46Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)Ozodbek Nazarbekov taronasiga kuyovning keliniga bo‘lgan romantik harakati barchani hayratga soldi (video)8 avgust 11:47Kelin guli kimga nasib etdi? To‘yda kutilmagan lahza (video)Kelin guli kimga nasib etdi? To‘yda kutilmagan lahza (video)16 may 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh