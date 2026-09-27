2030 yilgi jahon chempionati finali: Ispaniya va Marokash raqobati

·31·Sport
2030 yilgi jahon chempionati finali: Ispaniya va Marokash raqobati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2030 yilgi jahon chempionati finalini o'tkazish bo'yicha Ispaniya va Marokash o'rtasida jiddiy raqobat mavjud.
  • Ispaniya o'zining zamonaviy stadionlari va yuqori tashkiliy salohiyatini ta'kidlasa-da, stadionlardagi irqchilik holatlari uning nomzodligiga soy solmoqda.
  • Marokash esa 2025-yilgi Afrika Millatlar kubogini muvaffaqiyatli o'tkazish orqali o'zining zamonaviy infratuzilmasi va xavfsiz makon ekanligini ko'rsatmoqchi.

Futzal va futbol olamida 2030 yilgi jahon chempionati mezbonligi boʻyicha qizgʻin bahslar davom etmoqda. Xalqaro futbol assosiasiyalari federatsiyasi (FIFA) ushbu nufuzli turnirni oʻtkazish huquqini uch mamlakat – Ispaniya, Portugaliya va Marokashdan iborat qoʻshma arizaga topshirgan boʻlsa-da, musobaqaning eng muhim uchrashuvi – final bahsi qaysi davlatda boʻlib oʻtishi masalasi jiddiy tortishuvlarga sabab boʻlmoqda. Ayni paytda Madrid va Rabat shaharlari oʻrtasida oʻziga xos yashirin raqobat avjiga chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, turnirning dastlabki uchta ramziy oʻyini musobaqaning 100 yilligini nishonlash maqsadida Argentina, Urugvay va Paragvayda tashkil etilishi belgilangan. Biroq asosiy final uchrashuvi qayerda oʻtkzilishi Ispaniya va Marokash oʻrtasidagi asosiy talashuv nuqtasiga aylandi. Har ikki tomon ham ushbu tarixiy uchrashuvni oʻzida qabul qilishga haqli ekanini aytib, turli vajlarni keltirmoqda.

Ispaniya tomonining daʼvolari va infratuzilma salohiyati

Ispaniya futbol federatsiyasi prezidenti Rafael Lusan oʻz chiqishlarida final uchrashuvi aynan Ispaniyada oʻtkazilishini bir necha bor qatʼiy taʼkidlagan. Uning fikricha, hal qiluvchi oʻyinni boshqa davlatga berishni tushuntirishning iloji yoʻq, chunki mamlakat tashkiliy jihatdan eng yuqori salohiyatga ega. Shuningdek, Ispaniya tomoni yangilanayotgan «Santyago Bernabeu» va «Kamp Nou» kabi yirik stadionlarni asosiy mezbon sifatida koʻrsatmoqda.

Biroq Ispaniya bidigining gʻalabasiga jiddiy soya solayotgan omillar ham mavjud. Soʻnggi paytlarda Ispaniya stadionlarida kuzatilayotgan irqchilik holatlari keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu esa turli irq va rangdagi insonlarni birlashtiradigan mundial finalini irqchilikka qarshi kurash borasidagi muammolari hal etilmagan mamlakatda oʻtkazish qanchalik toʻgʻri degan jiddiy etika savolini koʻndalang qoʻymoqda.

Marokashning imkoniyatlari va xavfsiz qirgʻoq gʻoyasi

Real Madrid yulduzi Vinisius Junior bundan avvalroq agar irqchilikka qarshi kurash yaxshilanmasa, jahon chempionatini Ispaniyadan tortib olish kerakligini talab qilgan edi. Oʻshanda Ispaniya OAV bunga keskin eʼtiroz bildirgan boʻlsa-da, keyingi kunlarda sodir boʻlgan voqealar futbolchining haqligini amalda koʻrsatib qoʻydi. Bu holat Marokash foydasiga ishlayotgan muhim omillardan biriga aylandi.

Marokash oʻz navbatida 2025 yilgi Afrika Millatlar kubigini yuqori saviyada oʻtkazish orqali zamonaviy stadionlar va mukammal tashkiliy ishlarini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Shimoliy Afrika vakillari Oʻrta yer dengizining janubiy qirgʻogʻi tarixiy mundial finali uchun xavfsiz va zamonaviy makon boʻla olishini faol ravishda ilgari surmoqda. Natijada, FIFA oldida juda nozik va masʼuliyatli tanlov turibdi.

Jahon chempionati 2030Ispaniya futboliMarokashVinisius JuniorFIFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi11 sentabr 10:512030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi12 sentabr 01:31Harri Keynning 2030 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki qiyin boʻladiHarri Keynning 2030 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki qiyin boʻladi10 avgust 17:56Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandiKrishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi7 avgust 17:55Braziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBraziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi14 iyun 05:10Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"1 avgust 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi