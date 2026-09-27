2030 yilgi jahon chempionati finali: Ispaniya va Marokash raqobati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2030 yilgi jahon chempionati finalini o'tkazish bo'yicha Ispaniya va Marokash o'rtasida jiddiy raqobat mavjud.
- Ispaniya o'zining zamonaviy stadionlari va yuqori tashkiliy salohiyatini ta'kidlasa-da, stadionlardagi irqchilik holatlari uning nomzodligiga soy solmoqda.
- Marokash esa 2025-yilgi Afrika Millatlar kubogini muvaffaqiyatli o'tkazish orqali o'zining zamonaviy infratuzilmasi va xavfsiz makon ekanligini ko'rsatmoqchi.
Futzal va futbol olamida 2030 yilgi jahon chempionati mezbonligi boʻyicha qizgʻin bahslar davom etmoqda. Xalqaro futbol assosiasiyalari federatsiyasi (FIFA) ushbu nufuzli turnirni oʻtkazish huquqini uch mamlakat – Ispaniya, Portugaliya va Marokashdan iborat qoʻshma arizaga topshirgan boʻlsa-da, musobaqaning eng muhim uchrashuvi – final bahsi qaysi davlatda boʻlib oʻtishi masalasi jiddiy tortishuvlarga sabab boʻlmoqda. Ayni paytda Madrid va Rabat shaharlari oʻrtasida oʻziga xos yashirin raqobat avjiga chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, turnirning dastlabki uchta ramziy oʻyini musobaqaning 100 yilligini nishonlash maqsadida Argentina, Urugvay va Paragvayda tashkil etilishi belgilangan. Biroq asosiy final uchrashuvi qayerda oʻtkzilishi Ispaniya va Marokash oʻrtasidagi asosiy talashuv nuqtasiga aylandi. Har ikki tomon ham ushbu tarixiy uchrashuvni oʻzida qabul qilishga haqli ekanini aytib, turli vajlarni keltirmoqda.
Ispaniya tomonining daʼvolari va infratuzilma salohiyatiIspaniya futbol federatsiyasi prezidenti Rafael Lusan oʻz chiqishlarida final uchrashuvi aynan Ispaniyada oʻtkazilishini bir necha bor qatʼiy taʼkidlagan. Uning fikricha, hal qiluvchi oʻyinni boshqa davlatga berishni tushuntirishning iloji yoʻq, chunki mamlakat tashkiliy jihatdan eng yuqori salohiyatga ega. Shuningdek, Ispaniya tomoni yangilanayotgan «Santyago Bernabeu» va «Kamp Nou» kabi yirik stadionlarni asosiy mezbon sifatida koʻrsatmoqda.
Biroq Ispaniya bidigining gʻalabasiga jiddiy soya solayotgan omillar ham mavjud. Soʻnggi paytlarda Ispaniya stadionlarida kuzatilayotgan irqchilik holatlari keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu esa turli irq va rangdagi insonlarni birlashtiradigan mundial finalini irqchilikka qarshi kurash borasidagi muammolari hal etilmagan mamlakatda oʻtkazish qanchalik toʻgʻri degan jiddiy etika savolini koʻndalang qoʻymoqda.
Marokashning imkoniyatlari va xavfsiz qirgʻoq gʻoyasiReal Madrid yulduzi Vinisius Junior bundan avvalroq agar irqchilikka qarshi kurash yaxshilanmasa, jahon chempionatini Ispaniyadan tortib olish kerakligini talab qilgan edi. Oʻshanda Ispaniya OAV bunga keskin eʼtiroz bildirgan boʻlsa-da, keyingi kunlarda sodir boʻlgan voqealar futbolchining haqligini amalda koʻrsatib qoʻydi. Bu holat Marokash foydasiga ishlayotgan muhim omillardan biriga aylandi.
Marokash oʻz navbatida 2025 yilgi Afrika Millatlar kubigini yuqori saviyada oʻtkazish orqali zamonaviy stadionlar va mukammal tashkiliy ishlarini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Shimoliy Afrika vakillari Oʻrta yer dengizining janubiy qirgʻogʻi tarixiy mundial finali uchun xavfsiz va zamonaviy makon boʻla olishini faol ravishda ilgari surmoqda. Natijada, FIFA oldida juda nozik va masʼuliyatli tanlov turibdi.
Izohlar 0
…