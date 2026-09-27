Noctua va Forced Physics 2000 W quvvatli havo sovutgichini yaratmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Noctua va Forced Physics kompaniyalari suyuqlik ishlatmasdan 2000 vattdan ortiq issiqlikni tarqatishga qodir bo'lgan JouleForce mikrokanal havo sovutish texnologiyasini shaxsiy kompyuterlar va ish stansiyalariga moslashtirish ustida ish olib bormoqda.
- Ushbu texnologiya an'anaviy radiatorlardan farqli o'laroq, minglab mikroskopik havo kanallariga ega issiqlik almashinuvchi moslamadan foydalanadi, bu esa issiqlikni ancha samarali chiqarib yuborish imkonini beradi.
Mashhur sovutish tizimlari ishlab chiqaruvchisi Noctua kompaniyasi Forced Physics DCT bilan tadqiqot sohasida hamkorlik boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu hamkorlik doirasida tomonlar JouleForce deb nomlangan mikrokanalhavo sovutish texnologiyasini shaxsiy kompyuterlar va ish stansiyalariga moslashtirish ustida ish olib boradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion yechim sanoat sharoitida suyuqlikdan foydalanmagan holda 2000 vattdan ortiq issiqlikni tarqatishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Anʼanaviy kulerlardan farqli oʻlaroq, JouleForce texnologiyasi ulkan alyuminiy qanotlar majmuasiga tayanmaydi. Uning oʻrniga minglab mikroskopik havo kanallariga ega issiqlik almashinuvchi moslama qoʻllanadi. Ushbu kanallar orqali yuqori bosim ostida havo oqimi oʻtkaziladi, bu esa qizigan sirtdan issiqlikni ancha samarali chiqarib yuborish imkonini beradi.
Mikrokanallar va chegara qatlami muammosiYondashuvning asosiy afzalligi oddiy radiatorlarning samaradorligini pasaytiradigan havo chegarasining salbiy taʼsirini kamaytirishdan iborat. Kichik kanallar tufayli havo ancha katta sirt maydoni bilan aloqaga kirishadi. Natijada issiqlik almashinuvi sezilarli darajada jadallashib, issiqlik almashtirgichning oʻlchamlari kichikroq boʻlishi taʼminlanadi.
Dastlab Forced Physics kompaniyasi JouleForce texnologiyasini maʼlumotlar markazlari hamda issiqlik chiqishi haddan tashqari yuqori boʻlgan sunʼiy intellekt tezlatgichlari uchun ishlab chiqqan edi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, texnologiya 2000 vattdan ortiq issiqlik yuklamasiga moʻljallangan boʻlib, bu eng quvvatli shaxsiy kompyuter protsessorlarining ham ehtiyojlaridan sezilarli darajada yuqori.
Noctua oldidagi muhandislik vazifalariBiroq aynan shu yerda asosiy muhandislik muammosi yuzaga keladi. Havo kanallari qanchalik tor boʻlsa, oqimga qarshilik shunchalik yuqori boʻladi va statik bosim ham koʻproq talab qilinadi. Shu sababli mavjud sanoat qurilmalarida shovqinli markazdan qochma purkagichlar va oddiy uy kompyuterlari uchun mutlaqo yaroqsiz boʻlgan havo uzatish tizimlari qoʻllanadi.
Noctua kompaniyasining asosiy vazifasi — shovqin darajasini keskin oshirmasdan, zarur bosimni taʼminlashga qodir ixcham va jim sovutish tizimini yaratishdir. Kompaniya yuqori samarali fanlarni ishlab chiqishdagi oʻz tajribasidan foydalangan holda mikrokanal texnologiyasini oddiy va ishchi kompyuterlar uchun qulay qilishni rejalashtirmoqda.
Agar ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, bozorga tamomila yangi havo kulerlari kirib keladi. Ular eng issiq protsessorlarni ham nasoslar, naychalar va murakkab suyuqlik konturisiz samarali sovutish imkoniyatini taqdim etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…