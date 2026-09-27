Noctua va Forced Physics 2000 W quvvatli havo sovutgichini yaratmoqda

·32·Texno
Noctua va Forced Physics 2000 W quvvatli havo sovutgichini yaratmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Noctua va Forced Physics kompaniyalari suyuqlik ishlatmasdan 2000 vattdan ortiq issiqlikni tarqatishga qodir bo'lgan JouleForce mikrokanal havo sovutish texnologiyasini shaxsiy kompyuterlar va ish stansiyalariga moslashtirish ustida ish olib bormoqda.
  • Ushbu texnologiya an'anaviy radiatorlardan farqli o'laroq, minglab mikroskopik havo kanallariga ega issiqlik almashinuvchi moslamadan foydalanadi, bu esa issiqlikni ancha samarali chiqarib yuborish imkonini beradi.

Mashhur sovutish tizimlari ishlab chiqaruvchisi Noctua kompaniyasi Forced Physics DCT bilan tadqiqot sohasida hamkorlik boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu hamkorlik doirasida tomonlar JouleForce deb nomlangan mikrokanalhavo sovutish texnologiyasini shaxsiy kompyuterlar va ish stansiyalariga moslashtirish ustida ish olib boradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion yechim sanoat sharoitida suyuqlikdan foydalanmagan holda 2000 vattdan ortiq issiqlikni tarqatishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy kulerlardan farqli oʻlaroq, JouleForce texnologiyasi ulkan alyuminiy qanotlar majmuasiga tayanmaydi. Uning oʻrniga minglab mikroskopik havo kanallariga ega issiqlik almashinuvchi moslama qoʻllanadi. Ushbu kanallar orqali yuqori bosim ostida havo oqimi oʻtkaziladi, bu esa qizigan sirtdan issiqlikni ancha samarali chiqarib yuborish imkonini beradi.

Mikrokanallar va chegara qatlami muammosi

Yondashuvning asosiy afzalligi oddiy radiatorlarning samaradorligini pasaytiradigan havo chegarasining salbiy taʼsirini kamaytirishdan iborat. Kichik kanallar tufayli havo ancha katta sirt maydoni bilan aloqaga kirishadi. Natijada issiqlik almashinuvi sezilarli darajada jadallashib, issiqlik almashtirgichning oʻlchamlari kichikroq boʻlishi taʼminlanadi.

Dastlab Forced Physics kompaniyasi JouleForce texnologiyasini maʼlumotlar markazlari hamda issiqlik chiqishi haddan tashqari yuqori boʻlgan sunʼiy intellekt tezlatgichlari uchun ishlab chiqqan edi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, texnologiya 2000 vattdan ortiq issiqlik yuklamasiga moʻljallangan boʻlib, bu eng quvvatli shaxsiy kompyuter protsessorlarining ham ehtiyojlaridan sezilarli darajada yuqori.

Noctua oldidagi muhandislik vazifalari

Biroq aynan shu yerda asosiy muhandislik muammosi yuzaga keladi. Havo kanallari qanchalik tor boʻlsa, oqimga qarshilik shunchalik yuqori boʻladi va statik bosim ham koʻproq talab qilinadi. Shu sababli mavjud sanoat qurilmalarida shovqinli markazdan qochma purkagichlar va oddiy uy kompyuterlari uchun mutlaqo yaroqsiz boʻlgan havo uzatish tizimlari qoʻllanadi.

Noctua kompaniyasining asosiy vazifasi — shovqin darajasini keskin oshirmasdan, zarur bosimni taʼminlashga qodir ixcham va jim sovutish tizimini yaratishdir. Kompaniya yuqori samarali fanlarni ishlab chiqishdagi oʻz tajribasidan foydalangan holda mikrokanal texnologiyasini oddiy va ishchi kompyuterlar uchun qulay qilishni rejalashtirmoqda.

Agar ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, bozorga tamomila yangi havo kulerlari kirib keladi. Ular eng issiq protsessorlarni ham nasoslar, naychalar va murakkab suyuqlik konturisiz samarali sovutish imkoniyatini taqdim etishi kutilmoqda.

NoctuaSovutish TizimlariProtsessorTexnologiyaKompyuter
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noctua kompyuter korpuslarini oʻlchab chiqdi: xatolar aniqlandiNoctua kompyuter korpuslarini oʻlchab chiqdi: xatolar aniqlandi8 avgust 16:53Oddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdiOddiy sovuq bankdagi gazlangan suv iPhone 18 Pro ish faoliyatini 25 foizga oshirdiKecha 18:55Noctua va Carbiceʼdan inqilobiy yangilik: Vaqt oʻtishi bilan yaxshilanuvchi termoyostiqchalarNoctua va Carbiceʼdan inqilobiy yangilik: Vaqt oʻtishi bilan yaxshilanuvchi termoyostiqchalar2 iyun 17:56Qualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdiQualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdi23 sentabr 02:57AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiAMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdi10 iyul 10:58Intel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadiIntel arzon kompyuterlar bozorini saqlab qolmoqchi: Eski protsessorlar ishlab chiqarish tiklanadi2 iyul 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi