Kutilmagan hujum: sakkiz oyoq baliqchining yuziga yopishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meksikaning Progreso shahri yaqinida baliq ovlashga chiqqan erkakning yuziga kutilmaganda sakkiz oyoq yopishib qoldi.
- Uning sherigi yordam berish o‘rniga voqeani videoga olib, kulib turgan.
- Bir necha soniyalik kurashdan so‘ng baliqchi sakkiz oyoqni yuzidan uzib olishga muvaffaq bo‘ldi.
- Ushbu voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Meksikaning Progreso shahri yaqinida baliq ovlashga chiqqan erkak kutilmaganda g‘alati va ancha noqulay vaziyatga tushib qoldi. Baliqchiga bir zumda hujum qilgan sakkiz oyoq uning yuziga yopishib, paypaslagichlari bilan boshini mahkam changallab oldi.
Baliqchi jonzotni yuzidan ajratib olishga urinib, uni qo‘llari bilan torta boshladi. Biroq sakkiz oyoq osonlikcha qo‘yib yubormadi. Uning har bir harakati vaziyatni yanada kulgili va asabiy ko‘rinishga keltirgan.
Eng qizig‘i, baliqchining sherigi unga yordam berish o‘rniga voqeani telefonga tasvirga olib, kulishda davom etgan. Baliqchining sakkiz oyoqdan qutulish uchun borgan sari qattiqroq harakat qilayotgani sayin sherigining kulgisi ham kuchaygan.
Bir necha soniya davom etgan kurashdan so‘ng baliqchi nihoyat sakkiz oyoqni yuzidan uzib olishga muvaffaq bo‘ldi. Keyin esa uni qayiq palubasiga otib yubordi. Uning yuzida bir vaqtning o‘zida ham vaziyatdan kulgi, ham asabiylik aks etgan.
G‘alati voqea Meksikaning Progreso shahri yaqinidagi baliq ovlash safari vaqtida sodir bo‘lgan. Need To Know ma’lumotiga ko‘ra, ushbu lahzalar aks etgan video shu hafta boshida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan.
Voqea oqibatida baliqchining jiddiy jarohat olgani haqida ma’lumot berilmagan.
Biroq videoni ko‘rgan ayrim foydalanuvchilar baliqchining sherigining harakatlarini tanqid qilgan. Ulardan biri bunday vaziyatda sherikning birinchi navbatda yordam berishi kerakligini ta’kidlagan. Uning fikricha, agar baliqchi hushidan ketib, dengizga tushib ketganida, sherigi uni o‘z vaqtida qutqarishga ulgurmasligi mumkin edi.
Shu tariqa, oddiy baliq ovlash safari sakkiz oyoqning kutilmagan “hujumi” tufayli esda qolarli voqeaga aylangan.
Izohlar 0
…