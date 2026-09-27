Kutilmagan hujum: sakkiz oyoq baliqchining yuziga yopishdi

·0·Dunyo
Kutilmagan hujum: sakkiz oyoq baliqchining yuziga yopishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Meksikaning Progreso shahri yaqinida baliq ovlashga chiqqan erkakning yuziga kutilmaganda sakkiz oyoq yopishib qoldi.
  • Uning sherigi yordam berish o‘rniga voqeani videoga olib, kulib turgan.
  • Bir necha soniyalik kurashdan so‘ng baliqchi sakkiz oyoqni yuzidan uzib olishga muvaffaq bo‘ldi.
  • Ushbu voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Meksikaning Progreso shahri yaqinida baliq ovlashga chiqqan erkak kutilmaganda g‘alati va ancha noqulay vaziyatga tushib qoldi. Baliqchiga bir zumda hujum qilgan sakkiz oyoq uning yuziga yopishib, paypaslagichlari bilan boshini mahkam changallab oldi.

Baliqchi jonzotni yuzidan ajratib olishga urinib, uni qo‘llari bilan torta boshladi. Biroq sakkiz oyoq osonlikcha qo‘yib yubormadi. Uning har bir harakati vaziyatni yanada kulgili va asabiy ko‘rinishga keltirgan.

Eng qizig‘i, baliqchining sherigi unga yordam berish o‘rniga voqeani telefonga tasvirga olib, kulishda davom etgan. Baliqchining sakkiz oyoqdan qutulish uchun borgan sari qattiqroq harakat qilayotgani sayin sherigining kulgisi ham kuchaygan.

Bir necha soniya davom etgan kurashdan so‘ng baliqchi nihoyat sakkiz oyoqni yuzidan uzib olishga muvaffaq bo‘ldi. Keyin esa uni qayiq palubasiga otib yubordi. Uning yuzida bir vaqtning o‘zida ham vaziyatdan kulgi, ham asabiylik aks etgan.

Qayiqdagi erkak suvdan oq sakkizoyoqni ushlab turibdi.

G‘alati voqea Meksikaning Progreso shahri yaqinidagi baliq ovlash safari vaqtida sodir bo‘lgan. Need To Know ma’lumotiga ko‘ra, ushbu lahzalar aks etgan video shu hafta boshida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan.

Voqea oqibatida baliqchining jiddiy jarohat olgani haqida ma’lumot berilmagan.

Biroq videoni ko‘rgan ayrim foydalanuvchilar baliqchining sherigining harakatlarini tanqid qilgan. Ulardan biri bunday vaziyatda sherikning birinchi navbatda yordam berishi kerakligini ta’kidlagan. Uning fikricha, agar baliqchi hushidan ketib, dengizga tushib ketganida, sherigi uni o‘z vaqtida qutqarishga ulgurmasligi mumkin edi.

Shu tariqa, oddiy baliq ovlash safari sakkiz oyoqning kutilmagan “hujumi” tufayli esda qolarli voqeaga aylangan.

Meksika Progresobaliq ovlash safarisakkiz oyoq hujumivideo virus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldiSakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldi14 avgust 23:585 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi4 avgust 09:34Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Bugun 13:05Onkolog shifokorning g‘ayriodatiy gazagi barchani hayratga soldiOnkolog shifokorning g‘ayriodatiy gazagi barchani hayratga soldiBugun 12:01Qoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildiQoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildiBugun 11:319 yoshli bola mashhurlik uchun otasining 118 ming dollarini sarfladi9 yoshli bola mashhurlik uchun otasining 118 ming dollarini sarfladiBugun 11:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota