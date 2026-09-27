Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi

·33·Sport
Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UEFA Millatlar ligasi doirasida Portugaliya va Norvegiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin Krishtianu Ronaldu va Erling Xolandning avlodlararo qarama-qarshiligiga aylanadi.
  • Krishtianu Ronaldu o‘zining faoliyatidagi rasmiy gollar sonini 1000 taga yetkazish sari intilmoqda, shu bilan birga Erling Xoland o‘z uyidagi muxlislar qarshisida o‘zining yuqori saviyasini isbotlashga harakat qiladi.

UEFA Millatlar ligasi doirasida Portugaliya hamda Norvegiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda. Ullevaal stadionida kechadigan ushbu bahs nafaqat ikki kuchli jamoaning o‘zaro raqobati, balki zamonaviy futbolning ikki yorqin to‘purari — Krishtianu Ronaldu va Erling Xolandning avlodlararo qarama-qarshiligiga aylanadi. 41 yoshli portugaliyalik superto‘pchi o‘zining faoliyatidagi rasmiy gollar sonini 1000 taga yetkazish sari intilishni davom ettirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiya poytaxti Oslo shahrida Krishtianu Ronalduning kelishi chinakam muxlislar isteriyasini keltirib chiqardi. Dagbladet nashrining xabar berishicha, jamoa mehmonxonasi va mashg‘ulot bazasi atrofida minglab hissiyotlarga berilgan ishqibozlar to‘plangani sababli mahalliy politsiya hamda xavfsizlik xodimlari tartibni saqlashda qiyinchiliklarga duch kelgan. Hatto o‘z uyida to‘p surayotgan Erling Xolandning Vatanida ham Ronalduning obro‘si va mashhurligi mislsiz muhitni yuzaga keltirgan.

Avlodlar to‘pchilari qarama-qarshiligi

Mutaxassis Kristoffer Lokbergning fikricha, hatto norvegiyalik yoshlar uchun ham Krishtianu Ronaldu asosiy kumirlik maqomini saqlab qolmoqda. Lokbergning so‘zlariga ko‘ra, bolalar va yoshlar orasida uni jonli ravishda kamdan-kam ko‘rgan bo‘lsalar-da, aynan Ronaldu asosiy but hisoblanadi. Garchi Erling Xoland o‘z yurtida qahramon sifatida eʼtirof etilsa-da, portugaliyalik faxriyning global miqyosdagi taʼsiri hamon yuqori darajada qolmoqda.

Ushbu o‘yin ikki hujumchining xalqaro maydondagi ulkan statistikasini yana bir bor yodga soladi. Krishtianu Ronaldu Portugaliya safida 234 ta uchrashuvda rekord darajadagi 146 ta gol urgan bo‘lsa, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi safida 56 ta o‘yinda 64 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol qilgan. Bu ko‘rsatkichlar mazkur uchrashuvning naqadar shiddatli va gollarga boy bo‘lishidan darak beradi.

Jamoalarning holati va tarkibdagi o‘zgarishlar

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Jezus payshanba kuni Uels ustidan qozonilgan 1-0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng tarkibda rotatsiya qilish imkoniyatini istisno etmadi. Shunga qaramay, muxlislar ikki hujumchi mashinasi — Ronaldu va Xolandning maydonda yana bir bor yuzma-yuz kelishini sabrsizlik bilan kutishmoqda. Norvegiyaliklar safida Erling Xolandning asosiy tarkibda maydonga tushishi kafolatlangan.

Mazkur bellashuv Millatlar ligasining eng qizg‘in va muhim qarama-qarshiliklaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Tajribali Krishtianu Ronaldu o‘zining minginchi gol sari yurishini davom ettirar ekan, Erling Xoland o‘z uyidagi muxlislar qarshisida o‘zining yuqori saviyasini yana bir bor isbotlashga intiladi.

Krishtianu RonalduErling XolandMillatlar ligasiFutbolPortugaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi24 sentabr 09:17Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman23 sentabr 23:35Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi