Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UEFA Millatlar ligasi doirasida Portugaliya va Norvegiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin Krishtianu Ronaldu va Erling Xolandning avlodlararo qarama-qarshiligiga aylanadi.
- Krishtianu Ronaldu o‘zining faoliyatidagi rasmiy gollar sonini 1000 taga yetkazish sari intilmoqda, shu bilan birga Erling Xoland o‘z uyidagi muxlislar qarshisida o‘zining yuqori saviyasini isbotlashga harakat qiladi.
UEFA Millatlar ligasi doirasida Portugaliya hamda Norvegiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda. Ullevaal stadionida kechadigan ushbu bahs nafaqat ikki kuchli jamoaning o‘zaro raqobati, balki zamonaviy futbolning ikki yorqin to‘purari — Krishtianu Ronaldu va Erling Xolandning avlodlararo qarama-qarshiligiga aylanadi. 41 yoshli portugaliyalik superto‘pchi o‘zining faoliyatidagi rasmiy gollar sonini 1000 taga yetkazish sari intilishni davom ettirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiya poytaxti Oslo shahrida Krishtianu Ronalduning kelishi chinakam muxlislar isteriyasini keltirib chiqardi. Dagbladet nashrining xabar berishicha, jamoa mehmonxonasi va mashg‘ulot bazasi atrofida minglab hissiyotlarga berilgan ishqibozlar to‘plangani sababli mahalliy politsiya hamda xavfsizlik xodimlari tartibni saqlashda qiyinchiliklarga duch kelgan. Hatto o‘z uyida to‘p surayotgan Erling Xolandning Vatanida ham Ronalduning obro‘si va mashhurligi mislsiz muhitni yuzaga keltirgan.
Avlodlar to‘pchilari qarama-qarshiligiMutaxassis Kristoffer Lokbergning fikricha, hatto norvegiyalik yoshlar uchun ham Krishtianu Ronaldu asosiy kumirlik maqomini saqlab qolmoqda. Lokbergning so‘zlariga ko‘ra, bolalar va yoshlar orasida uni jonli ravishda kamdan-kam ko‘rgan bo‘lsalar-da, aynan Ronaldu asosiy but hisoblanadi. Garchi Erling Xoland o‘z yurtida qahramon sifatida eʼtirof etilsa-da, portugaliyalik faxriyning global miqyosdagi taʼsiri hamon yuqori darajada qolmoqda.
Ushbu o‘yin ikki hujumchining xalqaro maydondagi ulkan statistikasini yana bir bor yodga soladi. Krishtianu Ronaldu Portugaliya safida 234 ta uchrashuvda rekord darajadagi 146 ta gol urgan bo‘lsa, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi safida 56 ta o‘yinda 64 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol qilgan. Bu ko‘rsatkichlar mazkur uchrashuvning naqadar shiddatli va gollarga boy bo‘lishidan darak beradi.
Jamoalarning holati va tarkibdagi o‘zgarishlarPortugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Xorxe Jezus payshanba kuni Uels ustidan qozonilgan 1-0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng tarkibda rotatsiya qilish imkoniyatini istisno etmadi. Shunga qaramay, muxlislar ikki hujumchi mashinasi — Ronaldu va Xolandning maydonda yana bir bor yuzma-yuz kelishini sabrsizlik bilan kutishmoqda. Norvegiyaliklar safida Erling Xolandning asosiy tarkibda maydonga tushishi kafolatlangan.
Mazkur bellashuv Millatlar ligasining eng qizg‘in va muhim qarama-qarshiliklaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Tajribali Krishtianu Ronaldu o‘zining minginchi gol sari yurishini davom ettirar ekan, Erling Xoland o‘z uyidagi muxlislar qarshisida o‘zining yuqori saviyasini yana bir bor isbotlashga intiladi.
Izohlar 0
…