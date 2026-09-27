O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...

·56·Sport
O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining futbol turniri yarimfinaliga O‘zbekiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy terma jamoalari yo‘l oldi.
  • Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi final yo‘llanmasi uchun turnir mezboni Yaponiyaga qarshi 30 sentyabr kuni soat 15:30 da maydonga tushadi.
  • O‘zbekiston U-23 jamoasi guruh bosqichida 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba qozonib, 9 ta gol urib, 1 ta gol o‘tkazib yuborgan.

Yaponiya yashillarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining futbol turniri o‘zining eng qizg‘in va kulminatsion bosqichiga qadam qo‘ydi. Chorakfinal bahslarining so‘nggi uchrashuvlarida Xitoy terma jamoasi Tailandni, mezbon Yaponiya esa Shimoliy Koreyani mag‘lubiyatga uchratib, kuchli to‘rtlikka qo‘shildi. Shu tariqa, qit’a birinchiligining yarimfinal bosqichida qit’aning eng kuchli to‘rtta grandi — O‘zbekiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy chempionlik uchun da’vogar sifatida qoldi.

Musobaqa taqvimiga ko‘ra, Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi final yo‘llanmasi uchun aynan turnir mezboni bo‘lmish Yaponiyaga qarshi markaziy to‘qnashuvda saf tortadi. Guruh bosqichida 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba, 9 ta urilgan va bor-yo‘g‘i 1 ta o‘tkazilgan to‘p bilan raqiblarni tor-mor etgan vakillarimiz endi Olimpiada tizimidagi eng qiyin va prinsipial imtihonni topshirish arafasida turibdi.

«Mezbonlarga qarshi bahs, 30 sentyabr va benuqson statistika»: Yarimfinalning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining futbol yarimfinallaridan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:

  • Kuchli to‘rtlik shakllandi: Musobaqaning yarimfinaliga O‘zbekiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy terma jamoalari yo‘l oldi;

  • O‘zbekistonning raqibi — Yaponiya: Ravshan Haydarov jamoasi final chiptasi uchun mezbon yaponlarga qarshi bahs olib boradi;

  • O‘yinlar 30 sentyabrda: Har ikkala yarimfinal bahsi bir kunda o‘tkaziladi: Janubiy Koreya — Xitoy (soat 11:00) va O‘zbekiston — Yaponiya (soat 15:30);

  • Guruhdagi 100 foizlik natija: O‘zbekiston U-23 jamoasi guruhdagi 3 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, maksimal 9 ochko to‘pladi;

  • Hujum va mudofaa mutanosibligi: Vakillarimiz raqiblar darvozasiga 9 ta to‘p kiritib, o‘z darvozasidan atigi 1 ta gol o‘tkazib yubordi.

Osiyo o‘yinlari yarimfinali: Jamoalar juftligi va o‘yinlar jadvali

30 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi uchrashuvlar tasnifi:

Bahs va juftlik

Sana va vaqti (Toshkent)

Chorakfinaldagi natijalari

Musobaqadagi asosiy ustunligi

Janubiy Koreya — Xitoy

30 sentyabr, 11:00

Xitoy Tailandni mag‘lub etdi; Koreya ishonchli g‘alaba qozondi

Tezkor qanotlar, jismoniy kuch va pressing

O‘zbekiston — Yaponiya

30 sentyabr, 15:30

O‘zbekiston g‘alabali yurish qildi; Yaponiya KXDRni yengdi

O‘zbekistonda hujumkorlik (9 gol); Yaponiyada mezbonlik omili

Futbol ekspertizasi: Nega Yaponiyaga qarshi bahs biz uchun turnirning haqiqiy finali?

Sport tahlilchilari, futbol mutaxassislari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Ravshan Haydarov taktikasi va balans»: O‘zbekiston U-23 termasining guruhda 9 ta gol urib, faqat 1 ta gol o‘tkazgani hujum va mudofaa mutanosibligi eng yuqori darajada ekanini ko‘rsatadi; Haydarov jamoasi har qanday vaziyatga tez moslasha oladigan taktik intizomga ega;

  • Mezbonlar bosimi va psixologik to‘siq: Yaponiya o‘z maydonida, minglab mahalliy muxlislari qarshisida to‘p suradi; Shimoliy Koreyani og‘ir jangda yengib chiqqan yaponlar to‘p nazoratiga urg‘u beradi, biroq vakillarimizning tezkor qarshi hujumlari va jismoniy ustunligi mezbonlar mudofaasini parokanda qilishi mumkin;

  • Oltin medal sari strategik qadam: Ushbu to‘rtlik orasida aynan O‘zbekiston va Yaponiya turnirning bosh favoriti sifatida baholanmoqda; yarimfinalda Yaponiya ustidan qozoniladigan zafar jamoamiz uchun Osiyo o‘yinlari chempionligini naqd qilishdagi eng muhim kalit bo‘ladi.

Sizningcha, Ravshan Haydarov shogirdlari turnir mezboni Yaponiyani o‘z maydonida taslim etib, Osiyo o‘yinlari finaliga chiqa oladimi? Yaponiyaga qarshi markaziy bahsda O‘zbekiston terma jamoasidan qaysi hisobdagi natijani kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy termamizning oltin yo‘liga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston U-23Ravshan HaydarovYaponiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari14 sentabr 17:11O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdiO‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi25 sentabr 12:01Ravshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdiRavshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdi25 sentabr 17:35Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdi6 iyun 00:20Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi