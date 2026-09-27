O‘zbekiston yarimfinalda Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi: Murosasiz kuchli to‘rtlik...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining futbol turniri yarimfinaliga O‘zbekiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy terma jamoalari yo‘l oldi.
- Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi final yo‘llanmasi uchun turnir mezboni Yaponiyaga qarshi 30 sentyabr kuni soat 15:30 da maydonga tushadi.
- O‘zbekiston U-23 jamoasi guruh bosqichida 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba qozonib, 9 ta gol urib, 1 ta gol o‘tkazib yuborgan.
Yaponiya yashillarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining futbol turniri o‘zining eng qizg‘in va kulminatsion bosqichiga qadam qo‘ydi. Chorakfinal bahslarining so‘nggi uchrashuvlarida Xitoy terma jamoasi Tailandni, mezbon Yaponiya esa Shimoliy Koreyani mag‘lubiyatga uchratib, kuchli to‘rtlikka qo‘shildi. Shu tariqa, qit’a birinchiligining yarimfinal bosqichida qit’aning eng kuchli to‘rtta grandi — O‘zbekiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy chempionlik uchun da’vogar sifatida qoldi.
Musobaqa taqvimiga ko‘ra, Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi final yo‘llanmasi uchun aynan turnir mezboni bo‘lmish Yaponiyaga qarshi markaziy to‘qnashuvda saf tortadi. Guruh bosqichida 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba, 9 ta urilgan va bor-yo‘g‘i 1 ta o‘tkazilgan to‘p bilan raqiblarni tor-mor etgan vakillarimiz endi Olimpiada tizimidagi eng qiyin va prinsipial imtihonni topshirish arafasida turibdi.
«Mezbonlarga qarshi bahs, 30 sentyabr va benuqson statistika»: Yarimfinalning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining futbol yarimfinallaridan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:
Kuchli to‘rtlik shakllandi: Musobaqaning yarimfinaliga O‘zbekiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy terma jamoalari yo‘l oldi;
O‘zbekistonning raqibi — Yaponiya: Ravshan Haydarov jamoasi final chiptasi uchun mezbon yaponlarga qarshi bahs olib boradi;
O‘yinlar 30 sentyabrda: Har ikkala yarimfinal bahsi bir kunda o‘tkaziladi: Janubiy Koreya — Xitoy (soat 11:00) va O‘zbekiston — Yaponiya (soat 15:30);
Guruhdagi 100 foizlik natija: O‘zbekiston U-23 jamoasi guruhdagi 3 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, maksimal 9 ochko to‘pladi;
Hujum va mudofaa mutanosibligi: Vakillarimiz raqiblar darvozasiga 9 ta to‘p kiritib, o‘z darvozasidan atigi 1 ta gol o‘tkazib yubordi.
Osiyo o‘yinlari yarimfinali: Jamoalar juftligi va o‘yinlar jadvali
30 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi uchrashuvlar tasnifi:
Bahs va juftlik
Sana va vaqti (Toshkent)
Chorakfinaldagi natijalari
Musobaqadagi asosiy ustunligi
Janubiy Koreya — Xitoy
30 sentyabr, 11:00
Xitoy Tailandni mag‘lub etdi; Koreya ishonchli g‘alaba qozondi
Tezkor qanotlar, jismoniy kuch va pressing
O‘zbekiston — Yaponiya
30 sentyabr, 15:30
O‘zbekiston g‘alabali yurish qildi; Yaponiya KXDRni yengdi
O‘zbekistonda hujumkorlik (9 gol); Yaponiyada mezbonlik omili
Futbol ekspertizasi: Nega Yaponiyaga qarshi bahs biz uchun turnirning haqiqiy finali?
Sport tahlilchilari, futbol mutaxassislari va sharhlovchilarning xulosalari:
«Ravshan Haydarov taktikasi va balans»: O‘zbekiston U-23 termasining guruhda 9 ta gol urib, faqat 1 ta gol o‘tkazgani hujum va mudofaa mutanosibligi eng yuqori darajada ekanini ko‘rsatadi; Haydarov jamoasi har qanday vaziyatga tez moslasha oladigan taktik intizomga ega;
Mezbonlar bosimi va psixologik to‘siq: Yaponiya o‘z maydonida, minglab mahalliy muxlislari qarshisida to‘p suradi; Shimoliy Koreyani og‘ir jangda yengib chiqqan yaponlar to‘p nazoratiga urg‘u beradi, biroq vakillarimizning tezkor qarshi hujumlari va jismoniy ustunligi mezbonlar mudofaasini parokanda qilishi mumkin;
Oltin medal sari strategik qadam: Ushbu to‘rtlik orasida aynan O‘zbekiston va Yaponiya turnirning bosh favoriti sifatida baholanmoqda; yarimfinalda Yaponiya ustidan qozoniladigan zafar jamoamiz uchun Osiyo o‘yinlari chempionligini naqd qilishdagi eng muhim kalit bo‘ladi.
Sizningcha, Ravshan Haydarov shogirdlari turnir mezboni Yaponiyani o‘z maydonida taslim etib, Osiyo o‘yinlari finaliga chiqa oladimi? Yaponiyaga qarshi markaziy bahsda O‘zbekiston terma jamoasidan qaysi hisobdagi natijani kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy termamizning oltin yo‘liga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…