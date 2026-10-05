"Wednesday" 3-mavsum bilan qaytmoqda: suratga olish ishlari yakunlandi

·38·Madaniyat
"Wednesday" 3-mavsum bilan qaytmoqda: suratga olish ishlari yakunlandi

Netflix "Wednesday" serialining uchinchi mavsumi suratga olish ishlari tugaganini ma’lum qildi. Platforma bu haqda yangi suratni e’lon qilish orqali xabar berdi. Serialning navbatdagi mavsumi 2027 yilda namoyish etilishi kutilmoqda.

Jenna Ortega yana Uenzdey Addams rolini ijro etadi. Aktrisa bilan birga Ketrin Zeta-Jons, Eva Grin, Uinona Rayder va Lina Hidi kabi mashhur aktyorlar ham loyihada qatnashadi. Serial ustida ishlagan rejissyorlar orasida Tim Berton ham bor.

Yangi mavsumda voqealar yanada keskin tus oladi. Uenzdeyning yaqin dugonasi Enid jiddiy xavf ostida qoladi. Buni bilgan Uenzdey uni qutqarishga qaror qiladi va shu tariqa yangi sarguzashtlarga duch keladi.

"Wednesday"ning ilk mavsumi 2022 yilda Netflix'da namoyish etilgan. Uch yil o‘tib, 2025 yilda ikkinchi mavsum tomoshabinlarga taqdim qilindi. Endi esa serial ijodkorlari uchinchi mavsum orqali Uenzdey hikoyasini davom ettirmoqda. Muxlislar yangi qismlarda qahramonlarni qanday voqealar kutayotganini 2027 yilda bilib olishadi.

NetflixWednesdayJenna OrtegaTim Berton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayotiMonika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti1 oktabr 21:02Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiDjenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandi12 avgust 10:40«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lum«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lum29 sentabr 17:47«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi25 sentabr 15:02Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!25 sentabr 13:27Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)