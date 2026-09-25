«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi

·46·Madaniyat
«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Travmatologiya» nomli yangi koreys seriali Netflix'ning global reytingida «Kalmar o‘yini»ning ikkinchi mavsumini ortda qoldirib, ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi.
  • Sakkiz qismdan iborat ushbu dorama IMDb va «Kinopoisk»da 8,5 ball reytingga ega bo‘ldi.
  • Serial syujeti travmatologiya markazini isloh qilishga harakat qilayotgan tajribali jarroh haqida bo‘lib, unda tibbiyot voqealarining muhim o‘rin tutishi va an’anaviy romantik sahnalarning deyarli yo‘qligi bilan ajralib turadi.

Koreys seriallariga qiziqadigan tomoshabinlar e’tiborini yangi dorama o‘ziga jalb qilmoqda. «Travmatologiya» nomli serial qisqa vaqt ichida Netflix platformasining global reytingida yuqori pog‘onalardan birini egallashga ulgurdi.

Sakkiz qismdan iborat dorama IMDb va «Kinopoisk»da 8,5 ball reyting qayd etgan. Premeradan keyin atigi besh kun ichida serial bir qator mamlakatlarda Netflix'ning eng ko‘p tomosha qilingan loyihalari qatoriga kirgan.

Qizig‘i, dorama qisqa muddat ichida Netflix global reytingida «Kalmar o‘yini»ning ikkinchi mavsumini ham ortda qoldirib, ikkinchi o‘ringa ko‘tarilgan.

Syujet markazida tajribali jarroh turadi. U travmatologiya markazi ishini o‘zgartirish va uni yanada samarali tizimga aylantirishga harakat qiladi. Biroq bu yo‘lda uni og‘ir ahvoldagi bemorlar, moliyaviy muammolar va hamkasblarining qarshiligi kutadi.

Dorama shifokor haqidagi mashhur roman asosida suratga olingan. Asar muallifining o‘zi otolaringolog bo‘lgani bois, serial voqealarida tibbiyot shunchaki fon vazifasini bajarmaydi. Bemorlar bilan bog‘liq murakkab vaziyatlar va shifokorlarning tezkor qarorlari syujetning asosiy qismini tashkil etadi.

Serialning yana bir jihati — unda an’anaviy romantik sahnalar deyarli uchramaydi. Tomoshabin asosan shifokorlarning shoshilinch operatsiyalari, og‘ir bemorlar uchun kurashi va bir necha soniya ichida qaror qabul qilish jarayonlariga guvoh bo‘ladi.

Dorama muxlislari ham ijobiy fikrlarini bildirmoqda. Ayrim tomoshabinlar serialning dinamik syujeti, hazil va dramaning uyg‘unligi hamda qismlarning tez o‘tib ketishini alohida ta’kidlagan.

Sakkiz qismdan iborat bo‘lgan serialning finali esa davomiy voqealarga ishora qilishi bilan tomoshabinlarda yangi mavsumga qiziqish uyg‘otgan.

TravmatologiyaNetflixKinopoiskTibbiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdi28 avgust 15:55Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiKinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildi11 iyun 14:23Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Bugun 13:27Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildi7 iyul 20:55Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05Kinopoisk yangilandi: Shaxsiy profillar, telekanallarni orqaga qaytarish va oʻyinlarKinopoisk yangilandi: Shaxsiy profillar, telekanallarni orqaga qaytarish va oʻyinlar26 may 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi