«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lum

·0·Madaniyat
«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lum

Netflix'ning mashhur «Kalmar o‘yini» serialidagi Jan Dok-su roli bilan tanilgan janubiyalik aktyor Xo Son-txe Toshkentga kelgani haqida xabarlar tarqaldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorning poytaxtda ekanini ko‘rsatuvchi kadrlar paydo bo‘lib, bu holat uning o‘zbek muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Xo Son-txe serialning birinchi mavsumida 101-raqamli ishtirokchi Jan Dok-su obrazini gavdalantirgan.

101 raqamli yashil sport kiyimidagi Jang Deok-su obrazining yaqindan ko‘rinishi.

Mazkur rol aktyorga xalqaro miqyosda keng tanilishiga sabab bo‘lgan. Shu bois uning Toshkentda paydo bo‘lishi mahalliy muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.

Hozircha Xo Son-txening O‘zbekistonga tashrifi maqsadi bo‘yicha rasmiy ma’lumot berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda turli taxminlar bildirilmoqda, ammo ularni tasdiqlangan ma’lumot sifatida qabul qilishga hozircha asos yo‘q.

Avtomobilda o‘tirgan, bo‘ynida tatuirovkasi bor g‘azablangan osiyolik erkak.

Aktyor Toshkentda qanday loyiha ustida ishlayotgani yoki tashrifining aniq sababi hozircha noma’lum.

Xo Son-txeNetflixKalmar o‘yiniToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi25 sentabr 15:02Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!25 sentabr 13:27Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiUkrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildi21 avgust 14:59Rockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildiRockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildi6 avgust 22:57Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldi30 iyul 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi