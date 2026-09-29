«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lum
Netflix'ning mashhur «Kalmar o‘yini» serialidagi Jan Dok-su roli bilan tanilgan janubiyalik aktyor Xo Son-txe Toshkentga kelgani haqida xabarlar tarqaldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorning poytaxtda ekanini ko‘rsatuvchi kadrlar paydo bo‘lib, bu holat uning o‘zbek muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Xo Son-txe serialning birinchi mavsumida 101-raqamli ishtirokchi Jan Dok-su obrazini gavdalantirgan.
Mazkur rol aktyorga xalqaro miqyosda keng tanilishiga sabab bo‘lgan. Shu bois uning Toshkentda paydo bo‘lishi mahalliy muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi.
Hozircha Xo Son-txening O‘zbekistonga tashrifi maqsadi bo‘yicha rasmiy ma’lumot berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda turli taxminlar bildirilmoqda, ammo ularni tasdiqlangan ma’lumot sifatida qabul qilishga hozircha asos yo‘q.
Aktyor Toshkentda qanday loyiha ustida ishlayotgani yoki tashrifining aniq sababi hozircha noma’lum.
Izohlar 0
…