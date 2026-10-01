Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti

·11·Madaniyat
Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Malena", "Matritsa" va "007" kabi filmlardagi rollari bilan tanilgan Monika Belluchchi 30 sentyabr kuni 62 yoshni qarshi oldi.
  • Advokat bo'lishni rejalashtirgan Belluchchi modellikdan jahon kinosiga o'tib, "Malena" filmi bilan katta shuhrat qozondi.
  • Uning ikki qizi bo'lib, katta qizi Deva ham onasining izidan borib, model va aktrisa sifatida faoliyat yuritmoqda.

“Malena”, “Matritsa” va “007” kabi filmlardagi rollari bilan millionlab tomoshabinlarga tanilgan Monika Belluchchi 30 sentyabr kuni 62 yoshni qarshi oldi. Bir vaqtlar advokat bo‘lishni rejalashtirgan italiyalik qiz keyinchalik jahon kinosining mashhur aktrisalaridan biriga aylandi.

Kichik shaharchadan katta dunyo sari

Monika Anna Mariya Belluchchi 1964 yil 30 sentyabrda Italiyaning Umbriya mintaqasidagi Chitta-di-Kastello shahrida tug‘ilgan. U oiladagi yagona farzand bo‘lgan. Otasi yuk tashish kompaniyasini boshqargan, onasi esa uy bekasi bo‘lish bilan birga rasm chizish bilan shug‘ullangan.

Belluchchi kichik shaharda ulg‘aygan bo‘lsa-da, tashqi dunyoni ko‘rish va boshqa joylarga borishni orzu qilgan. Maktabni tugatgach, Perudja universitetining huquq fakultetiga o‘qishga kirib, advokat bo‘lishni rejalashtirgan.

Biroq universitetda o‘qiyotgan paytida modellik qila boshladi. 19 yoshida Parijga bordi, keyin Milan moda olamida faoliyat yuritib, Elite Model Management agentligi bilan hamkorlik qildi. Dunyoga tanilgan fotograf va dizaynerlar bilan ishlagan Belluchchi bir necha yildan so‘ng modellikdan zerika boshlab, kino sohasini tanladi.

“Malena” unga jahon shuhratini olib keldi

Qora rangli xolli ko‘ylak kiygan Monika Belluchchi ko‘chada turibdi.

Belluchchi kinodagi faoliyatini 1990 yillar boshida boshladi. 1991 yilda “La Riffa”, 1992 yilda esa Frensis Ford Koppolaning “Drakula” filmida rol ijro etdi.

1996 yildagi “The Apartment” filmi unga “Sezar” mukofotining ikkinchi darajali eng yaxshi aktrisa nominatsiyasini olib keldi. Keyinchalik “Matritsa: Qayta yuklanish” va “Matritsa: Inqilob” filmlaridagi roli uning xalqaro mashhurligini yanada oshirdi.

Ammo aktrisaning nomi eng avvalo Juzeppe Tornatorening 2000 yildagi “Malena” filmi bilan bog‘lanadi. Sitsiliyadagi urush yillari haqidagi ushbu filmda Belluchchi bosh qahramonni o‘ynadi va jahon miqyosida tanildi. 2025 yilda filmning 25 yilligi munosabati bilan unga Taormina kinofestivalida maxsus mukofot topshirildi.

“Matritsa” va “007”dagi obrazlar

Belluchchi “Matritsa” filmlarida Persefona obrazini gavdalantirdi. 2015 yilda esa “007: Spektr” filmida Lyusiya Skarra rolini ijro qildi. Shu tariqa u Jeyms Bond filmlarida rol ijro etgan eng yoshi katta ayol aktyorlardan biri sifatida e’tibor qozondi.

Aktrisa Gaspar Noening bahsli “Irreversibl” filmida ham rol ijro etgan. 2026 yildagi intervyusida Belluchchi bugun bunday filmda rol o‘ynamasligini aytdi. Uning ta’kidlashicha, yosh ulg‘ayishi va ona bo‘lishi ayrim rollarga munosabatini o‘zgartirgan.

Vensan Kassel bilan oilasi va ikki qizi

Vensan Kassel, Monika Belluchchi va ularning qizi Deva Kasselning suratlar jamlanmasi.

1999 yilda Belluchchi fransuz aktyori Vensan Kasselga turmushga chiqdi. Juftlik 2013 yilda ajrashdi. Ularning ikki qizi bor: 2004 yilda tug‘ilgan Deva va 2010 yilda dunyoga kelgan Leonie.

Bugun Deva onasining izidan borib, model va aktrisa sifatida faoliyat yuritmoqda. Belluchchi qizlaridan ko‘p narsa o‘rganishini va ular bilan muntazam suhbatlashishini aytgan. Farzandlarining ulg‘ayishini ko‘rishni esa hayotidagi katta baxtlardan biri deb biladi.

Tim Byorton bilan munosabatlari

Belluchchining so‘nggi yillardagi munosabatlaridan biri rejissyor Tim Byorton bilan bog‘liq bo‘ldi. Ular 2022 yilda munosabat boshlab, 2023 yilda buni ommaga tasdiqlagan. Keyinchalik aktrisa Byortonning “Bitljus, Bitljus” filmida ham rol ijro etdi.

2025 yil sentyabrida ular ajrashganini ma’lum qildi. Belluchchi keyinchalik Byorton uning hayotida doimo alohida o‘rin egallashini aytdi. 2026 yilgi intervyularida esa shaxsiy hayotini sir saqlashni xohlashini ta’kidladi.

Qarishdan qo‘rqmaydi

Monika Belluchchi qora libosda qizil gilamchada tabassum qilib turibdi.

Bugun 62 yoshni qarshi olgan Monika Belluchchi qarishni hayotning tabiiy qismi sifatida qabul qilishini aytadi. Uning karyerasi esa yosh aktrisaning imkoniyatlarini cheklaydigan omil emasligini ko‘rsatib kelmoqda.

Advokat bo‘lishni rejalashtirgan kichik shaharlik qiz modellikdan jahon kinosigacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tdi. Belluchchi bugun ham yangi obrazlar izlashda davom etmoqda. Uning 2026 yildagi intervyusida aytganidek, hayotdagi eng qiziq jihatlardan biri — inson hali bilmaydigan narsalarining oldidan chiqishidir.

Monika BelluchchiMatritsa: Qayta yuklanishTayormina kinofestivaliTim Byorton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiDjenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandi12 avgust 10:40Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi21 sentabr 18:07«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda21 sentabr 14:53O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiKecha 16:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi