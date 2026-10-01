Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Malena", "Matritsa" va "007" kabi filmlardagi rollari bilan tanilgan Monika Belluchchi 30 sentyabr kuni 62 yoshni qarshi oldi.
- Advokat bo'lishni rejalashtirgan Belluchchi modellikdan jahon kinosiga o'tib, "Malena" filmi bilan katta shuhrat qozondi.
- Uning ikki qizi bo'lib, katta qizi Deva ham onasining izidan borib, model va aktrisa sifatida faoliyat yuritmoqda.
“Malena”, “Matritsa” va “007” kabi filmlardagi rollari bilan millionlab tomoshabinlarga tanilgan Monika Belluchchi 30 sentyabr kuni 62 yoshni qarshi oldi. Bir vaqtlar advokat bo‘lishni rejalashtirgan italiyalik qiz keyinchalik jahon kinosining mashhur aktrisalaridan biriga aylandi.
Kichik shaharchadan katta dunyo sari
Monika Anna Mariya Belluchchi 1964 yil 30 sentyabrda Italiyaning Umbriya mintaqasidagi Chitta-di-Kastello shahrida tug‘ilgan. U oiladagi yagona farzand bo‘lgan. Otasi yuk tashish kompaniyasini boshqargan, onasi esa uy bekasi bo‘lish bilan birga rasm chizish bilan shug‘ullangan.
Belluchchi kichik shaharda ulg‘aygan bo‘lsa-da, tashqi dunyoni ko‘rish va boshqa joylarga borishni orzu qilgan. Maktabni tugatgach, Perudja universitetining huquq fakultetiga o‘qishga kirib, advokat bo‘lishni rejalashtirgan.
Biroq universitetda o‘qiyotgan paytida modellik qila boshladi. 19 yoshida Parijga bordi, keyin Milan moda olamida faoliyat yuritib, Elite Model Management agentligi bilan hamkorlik qildi. Dunyoga tanilgan fotograf va dizaynerlar bilan ishlagan Belluchchi bir necha yildan so‘ng modellikdan zerika boshlab, kino sohasini tanladi.
“Malena” unga jahon shuhratini olib keldi
Belluchchi kinodagi faoliyatini 1990 yillar boshida boshladi. 1991 yilda “La Riffa”, 1992 yilda esa Frensis Ford Koppolaning “Drakula” filmida rol ijro etdi.
1996 yildagi “The Apartment” filmi unga “Sezar” mukofotining ikkinchi darajali eng yaxshi aktrisa nominatsiyasini olib keldi. Keyinchalik “Matritsa: Qayta yuklanish” va “Matritsa: Inqilob” filmlaridagi roli uning xalqaro mashhurligini yanada oshirdi.
Ammo aktrisaning nomi eng avvalo Juzeppe Tornatorening 2000 yildagi “Malena” filmi bilan bog‘lanadi. Sitsiliyadagi urush yillari haqidagi ushbu filmda Belluchchi bosh qahramonni o‘ynadi va jahon miqyosida tanildi. 2025 yilda filmning 25 yilligi munosabati bilan unga Taormina kinofestivalida maxsus mukofot topshirildi.
“Matritsa” va “007”dagi obrazlar
Belluchchi “Matritsa” filmlarida Persefona obrazini gavdalantirdi. 2015 yilda esa “007: Spektr” filmida Lyusiya Skarra rolini ijro qildi. Shu tariqa u Jeyms Bond filmlarida rol ijro etgan eng yoshi katta ayol aktyorlardan biri sifatida e’tibor qozondi.
Aktrisa Gaspar Noening bahsli “Irreversibl” filmida ham rol ijro etgan. 2026 yildagi intervyusida Belluchchi bugun bunday filmda rol o‘ynamasligini aytdi. Uning ta’kidlashicha, yosh ulg‘ayishi va ona bo‘lishi ayrim rollarga munosabatini o‘zgartirgan.
Vensan Kassel bilan oilasi va ikki qizi
1999 yilda Belluchchi fransuz aktyori Vensan Kasselga turmushga chiqdi. Juftlik 2013 yilda ajrashdi. Ularning ikki qizi bor: 2004 yilda tug‘ilgan Deva va 2010 yilda dunyoga kelgan Leonie.
Bugun Deva onasining izidan borib, model va aktrisa sifatida faoliyat yuritmoqda. Belluchchi qizlaridan ko‘p narsa o‘rganishini va ular bilan muntazam suhbatlashishini aytgan. Farzandlarining ulg‘ayishini ko‘rishni esa hayotidagi katta baxtlardan biri deb biladi.
Tim Byorton bilan munosabatlari
Belluchchining so‘nggi yillardagi munosabatlaridan biri rejissyor Tim Byorton bilan bog‘liq bo‘ldi. Ular 2022 yilda munosabat boshlab, 2023 yilda buni ommaga tasdiqlagan. Keyinchalik aktrisa Byortonning “Bitljus, Bitljus” filmida ham rol ijro etdi.
2025 yil sentyabrida ular ajrashganini ma’lum qildi. Belluchchi keyinchalik Byorton uning hayotida doimo alohida o‘rin egallashini aytdi. 2026 yilgi intervyularida esa shaxsiy hayotini sir saqlashni xohlashini ta’kidladi.
Qarishdan qo‘rqmaydi
Bugun 62 yoshni qarshi olgan Monika Belluchchi qarishni hayotning tabiiy qismi sifatida qabul qilishini aytadi. Uning karyerasi esa yosh aktrisaning imkoniyatlarini cheklaydigan omil emasligini ko‘rsatib kelmoqda.
Advokat bo‘lishni rejalashtirgan kichik shaharlik qiz modellikdan jahon kinosigacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tdi. Belluchchi bugun ham yangi obrazlar izlashda davom etmoqda. Uning 2026 yildagi intervyusida aytganidek, hayotdagi eng qiziq jihatlardan biri — inson hali bilmaydigan narsalarining oldidan chiqishidir.
Izohlar 0
…