Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi uzoq kutilgan jang 11 dekabr kuni Kardiffdagi «Principality Stadium»da bo‘lib o‘tadi.
- Ushbu superjang butun dunyo bo‘ylab «Netflix» platformasi orqali jonli efirda namoyish etiladi.
- Saudiya Arabistoni Ko‘ngilochar bosh boshqarmasi rahbari Turki Alalshayx va Netflix ushbu kelishuvni 24 sentyabr kuni rasman tasdiqladi.
- Jang joyi sifatida Buyuk Britaniya tanlangan bo‘lib, bu Entoni Joshuaning talabi edi.
Butunjahon boks muxlislari yillar davomida intiqlik bilan kutgan superjang nihoyat haqiqatga aylandi. Britaniyaning og‘ir vazndagi ikki mashhur yulduzi — sobiq jahon chempionlari Tayson Fyuri va Entoni Joshua 11 dekabr kuni Uels poytaxti Kardiff shahridagi muhtasham «Principality Stadium» arenasida ringga ko‘tariladi. Ushbu ulkan to‘qnashuv dunyoning eng yirik striming giganti hisoblangan «Netflix» platformasi orqali butun sayyora bo‘ylab jonli efirda namoyish etiladi. Ko‘p oylik og‘ir muzokaralardan so‘ng tomonlar murosaga erishganini Saudiya Arabistoni Ko‘ngilochar bosh boshqarmasi rahbari Turki Alalshayx hamda Netflix 24 sentyabr kuni rasman e’lon qildi.
Agar «Lozivoy qirol» Tayson Fyuri bellashuv dunyoning qaysi burchagida o‘tishi ahamiyatsiz ekanini bildirgan bo‘lsa, Entoni Joshua jang faqat Buyuk Britaniya hududida o‘tishini qat’iy talab qildi va yakunda uning sharti qabul qilindi. Kardiffdagi stadionda Joshua avval ikki bor katta g‘alabalarni nishonlagan bo‘lsa, Fyuri Uels zaminida ilk bor jang o‘tkazadi. Turki Alalshayx bu bahsni ochiqchasiga «boks tarixidagi eng buyuk to‘qnashuvlardan biri» deb atadi.
«11 dekabr, Kardiff arenasi va Netflix inqilobi»: Superto‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi
Fyuri – Joshua mega-jangi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
11 dekabr — tarixiy sana: Ikki britaniyalik titan Kardiffdagi «Principality Stadium»da to‘qnashadi;
Netflix platformasida to‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Jang an’anaviy PPV telekanallarida emas, global Netflix strimingida translyatsiya qilinadi;
Turki Alalshayx vositachiligi: Saudiyalik mulozim va promouter oylar davomida cho‘zilgan muzokaralarga nuqta qo‘ydi;
Joshuaning «uyi»dagi maydon: Entoni avval mazkur stadionda ikki marta jang qilgan, Fyuri esa Kardiffda birinchi bor ringga chiqadi;
Faoliyatlaridagi hal qiluvchi bahs: Fyuri (36-2-1) va Joshua (30-4) karyeralarining yakuniy kulminatsiyasiga nuqta qo‘yishadi.
Ikki gigant solishtirmasi: Tayson Fyuri va Entoni Joshuaning real ko‘rsatkichlari
Ringga ko‘tariluvchi sportchilarning rasmiy statistikasi va shartlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Tayson Fyuri («Gypsy King»)
Entoni Joshua («AJ»)
Janglar va g‘alabalar statistikasi
36 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat, 1 ta durang
30 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat
Jang o‘tkaziladigan joyga munosabati
«Qayerda bo‘lishi farqsiz, istalgan joyda jang qilaman»
Qat’iy ravishda Buyuk Britaniyani talab qildi
Kardiff stadionidagi tajribasi
Ilk debyut jangini o‘tkazadi
Avval ushbu arenada ikki bor ringga chiqqan
E’lon qilingan sana va maqom
11 dekabr, Uels / Mutlaq mega-fayt
11 dekabr, Uels / Mutlaq mega-fayt
Translyatsiya va bosh tashkilotchi
Turki Alalshayx / Netflix global efiri
Turki Alalshayx / Netflix global efiri
Boks ekspertizasi: Nega bu jang sport tarixi uchun burilish nuqtasi?
Xalqaro boks sharhlovchilari, murabbiylar va tahlilchilarning xulosalari:
«Bir avlodning bosh qarama-qarshiligi»: So‘nggi o‘n yil davomida Britaniya va jahon og‘ir vazni Fyuri va Joshua nomlari atrofida aylandi; ularning o‘zaro to‘qnashuvi oxir-oqibat kim haqiqiy 1-raqamli qirol ekani haqidagi ko‘p yillik savolga yakuniy javob beradi;
Psixologik ustunlik va lokatsiya: Kardiffning tanlanishi Joshua foydasiga kichik ustunlik berishi mumkin, chunki u ushbu arenaning 70 minglik muhitini yaxshi his qiladi; biroq Fyuri har qanday raqib maydonida va safarda ruhiy jihatdan mustahkam turib berish bo‘yicha tengsiz tajribaga ega;
«Barchasini yo‘qotish yoki tiklash» jangi: Har ikki bokschi karyerasining so‘nggi pallasida turibdi; ushbu bahsdagi mag‘lubiyat katta ehtimol bilan mag‘lub bo‘lgan tomonning butunlay nafaqaga chiqishini anglatadi.
Sizningcha, 11 dekabr oqshomida Kardiffda kim g‘alaba qozonadi — noodatiy texnika sohibi Tayson Fyurimi yoki kuchli nokauter Entoni Joshua? Ushbu bahs haqiqatan ham zamonaviy boks tarixidagi eng katta jang bo‘la oladimi? Shaxsiy taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda boks olamining ushbu ulkan yangiligini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…