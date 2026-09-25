Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!

·47·Sport
Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi uzoq kutilgan jang 11 dekabr kuni Kardiffdagi «Principality Stadium»da bo‘lib o‘tadi.
  • Ushbu superjang butun dunyo bo‘ylab «Netflix» platformasi orqali jonli efirda namoyish etiladi.
  • Saudiya Arabistoni Ko‘ngilochar bosh boshqarmasi rahbari Turki Alalshayx va Netflix ushbu kelishuvni 24 sentyabr kuni rasman tasdiqladi.
  • Jang joyi sifatida Buyuk Britaniya tanlangan bo‘lib, bu Entoni Joshuaning talabi edi.

Butunjahon boks muxlislari yillar davomida intiqlik bilan kutgan superjang nihoyat haqiqatga aylandi. Britaniyaning og‘ir vazndagi ikki mashhur yulduzi — sobiq jahon chempionlari Tayson Fyuri va Entoni Joshua 11 dekabr kuni Uels poytaxti Kardiff shahridagi muhtasham «Principality Stadium» arenasida ringga ko‘tariladi. Ushbu ulkan to‘qnashuv dunyoning eng yirik striming giganti hisoblangan «Netflix» platformasi orqali butun sayyora bo‘ylab jonli efirda namoyish etiladi. Ko‘p oylik og‘ir muzokaralardan so‘ng tomonlar murosaga erishganini Saudiya Arabistoni Ko‘ngilochar bosh boshqarmasi rahbari Turki Alalshayx hamda Netflix 24 sentyabr kuni rasman e’lon qildi.

Agar «Lozivoy qirol» Tayson Fyuri bellashuv dunyoning qaysi burchagida o‘tishi ahamiyatsiz ekanini bildirgan bo‘lsa, Entoni Joshua jang faqat Buyuk Britaniya hududida o‘tishini qat’iy talab qildi va yakunda uning sharti qabul qilindi. Kardiffdagi stadionda Joshua avval ikki bor katta g‘alabalarni nishonlagan bo‘lsa, Fyuri Uels zaminida ilk bor jang o‘tkazadi. Turki Alalshayx bu bahsni ochiqchasiga «boks tarixidagi eng buyuk to‘qnashuvlardan biri» deb atadi.

«11 dekabr, Kardiff arenasi va Netflix inqilobi»: Superto‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Fyuri – Joshua mega-jangi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • 11 dekabr — tarixiy sana: Ikki britaniyalik titan Kardiffdagi «Principality Stadium»da to‘qnashadi;

  • Netflix platformasida to‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Jang an’anaviy PPV telekanallarida emas, global Netflix strimingida translyatsiya qilinadi;

  • Turki Alalshayx vositachiligi: Saudiyalik mulozim va promouter oylar davomida cho‘zilgan muzokaralarga nuqta qo‘ydi;

  • Joshuaning «uyi»dagi maydon: Entoni avval mazkur stadionda ikki marta jang qilgan, Fyuri esa Kardiffda birinchi bor ringga chiqadi;

  • Faoliyatlaridagi hal qiluvchi bahs: Fyuri (36-2-1) va Joshua (30-4) karyeralarining yakuniy kulminatsiyasiga nuqta qo‘yishadi.

Ikki gigant solishtirmasi: Tayson Fyuri va Entoni Joshuaning real ko‘rsatkichlari

Ringga ko‘tariluvchi sportchilarning rasmiy statistikasi va shartlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Tayson Fyuri («Gypsy King»)

Entoni Joshua («AJ»)

Janglar va g‘alabalar statistikasi

36 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat, 1 ta durang

30 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat

Jang o‘tkaziladigan joyga munosabati

«Qayerda bo‘lishi farqsiz, istalgan joyda jang qilaman»

Qat’iy ravishda Buyuk Britaniyani talab qildi

Kardiff stadionidagi tajribasi

Ilk debyut jangini o‘tkazadi

Avval ushbu arenada ikki bor ringga chiqqan

E’lon qilingan sana va maqom

11 dekabr, Uels / Mutlaq mega-fayt

11 dekabr, Uels / Mutlaq mega-fayt

Translyatsiya va bosh tashkilotchi

Turki Alalshayx / Netflix global efiri

Turki Alalshayx / Netflix global efiri

Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!

Boks ekspertizasi: Nega bu jang sport tarixi uchun burilish nuqtasi?

Xalqaro boks sharhlovchilari, murabbiylar va tahlilchilarning xulosalari:

  • «Bir avlodning bosh qarama-qarshiligi»: So‘nggi o‘n yil davomida Britaniya va jahon og‘ir vazni Fyuri va Joshua nomlari atrofida aylandi; ularning o‘zaro to‘qnashuvi oxir-oqibat kim haqiqiy 1-raqamli qirol ekani haqidagi ko‘p yillik savolga yakuniy javob beradi;

  • Psixologik ustunlik va lokatsiya: Kardiffning tanlanishi Joshua foydasiga kichik ustunlik berishi mumkin, chunki u ushbu arenaning 70 minglik muhitini yaxshi his qiladi; biroq Fyuri har qanday raqib maydonida va safarda ruhiy jihatdan mustahkam turib berish bo‘yicha tengsiz tajribaga ega;

  • «Barchasini yo‘qotish yoki tiklash» jangi: Har ikki bokschi karyerasining so‘nggi pallasida turibdi; ushbu bahsdagi mag‘lubiyat katta ehtimol bilan mag‘lub bo‘lgan tomonning butunlay nafaqaga chiqishini anglatadi.

Sizningcha, 11 dekabr oqshomida Kardiffda kim g‘alaba qozonadi — noodatiy texnika sohibi Tayson Fyurimi yoki kuchli nokauter Entoni Joshua? Ushbu bahs haqiqatan ham zamonaviy boks tarixidagi eng katta jang bo‘la oladimi? Shaxsiy taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda boks olamining ushbu ulkan yangiligini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Tayson FyuriEntoni JoshuaKardiffNetflix
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!14 avgust 09:45Asr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiAsr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi19 avgust 15:02Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildiUkrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildi21 avgust 14:59Rockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildiRockstar GTA VI oʻyinining maxsus taqdimotini oʻtkazishini eʼlon qildi6 avgust 22:57Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldi30 iyul 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?