Karina Kapur va Shohrux Xon 15 yildan so‘ng yana birga ko‘rinishi mumkin

·3·Madaniyat
Karina Kapur va Shohrux Xon 15 yildan so‘ng yana birga ko‘rinishi mumkin

Bollivud yulduzlari Karina Kapur va Shohrux Xon 15 yildan so‘ng yana bir loyihada birga suratga tushishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, Karina Shohrux Xon bosh rolni ijro etayotgan «King» filmida «Daddy Cool» deb nomlangan maxsus musiqiy sahnada ishtirok etadi.

Pinkvilla ma’lumotiga ko‘ra, Karina mazkur qo‘shiqni Shohrux Xon bilan Janubiy Afrikada shu oy oxirida suratga oladi. Aktrisa suratga olish ishlari uchun besh kun vaqt ajratgani aytilmoqda. Katta ko‘lamda tayyorlanayotgan qo‘shiq filmning muhim musiqiy sahnalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Xabarlarda «Daddy Cool» qo‘shig‘i Sachin-Jigar tomonidan bastalangani, unda hindistonlik va xalqaro san’atkorlar ham ishtirok etishi mumkinligi qayd etilgan. Biroq xalqaro ijodkorning nomi hozircha oshkor qilinmagan.

Karina Kapur va Shohrux Xon avval «Kabhi Khushi Kabhie Gham», «Asoka» va «Ra.One» kabi filmlarda birga ishlagan. Ularning so‘nggi hamkorligi 2011 yilda «Ra.One» filmida bo‘lgan. Shu sababli «King»dagi ehtimoliy uchrashuv aktyorlarning qariyb 15 yildan keyingi birgalikdagi ko‘rinishi bo‘ladi.

«King» filmiga Siddharth Anand rejissyorlik qilmoqda. Film premerasi 2026 yil 24 dekabrga rejalashtirilgan.

Karina KapurShohrux XonKing (film)Daddy Cool (muzika)
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda22 sentabr 10:07Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?4 iyul 18:51Anil Kapur: “Bir paytlar qarindoshimiz Raj Kapurning garajida yashaganmiz”Anil Kapur: “Bir paytlar qarindoshimiz Raj Kapurning garajida yashaganmiz”6 avgust 12:46Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinBollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin1 sentabr 09:01Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?26 sentabr 14:11Shоhruh Xonning oilaviy hayoti sirlari oshkor etildiShоhruh Xonning oilaviy hayoti sirlari oshkor etildi17 aprel 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi