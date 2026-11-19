Saba Lazishvili Umar Nurmagomedovni kurashga chaqirdi: «Bu men uchun shaxsiy masalaga aylandi»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gruziyalik kurashchi Saba Lazishvili Abu-Dabidagi mushtlashuvdan so'ng Umar Nurmagomedovni jang qilishga chorladi.
- Sportchi bu qarama-qarshilikni shaxsiy masala deb atab, aynan Umar bilan uchrashishni asosiy maqsadi deb bildirdi.
- Lazishvili, shuningdek, Usmon Nurmagomedov yoki ularning jamoasi tanlagan boshqa raqib bilan ham kuch sinashishga tayyorligini ta'kidladi.
- Hozircha Umar Nurmagomedov ushbu chaqiruvga munosabat bildirmadi va jang bo'yicha rasmiy kelishuv mavjud emas.
Abu-Dabidagi mushtlashuvdan keyin MMA olamida yangi qarama-qarshilik yuzaga keldi. Gruziyalik kurashchi Saba Lazishvili Umar Nurmagomedov bilan kurash tushish istagini ochiq bildirdi. Uning ta’kidlashicha, bu shunchaki sport musobaqasi emas, balki shaxsiy masalaga aylangan.
Lazishvili Umar bilan yuzma-yuz bellashishni boshqa ehtimoliy raqiblardan ustun qo‘ymoqda. U hatto Usmon Nurmagomedov bilan ham kuch sinashishga tayyorligini aytdi. Biroq uning asosiy maqsadi — aynan Umar bilan kurashish.
«Men aynan Umar bilan uchrashishni xohlayman»
Gruziyalik kurashchi o‘z da’vosini jurnalist Ariel Helvaniga bergan intervyusida bildirgan. Lazishvilining aytishicha, u Umar yoki Usmon bilan, shuningdek, ularning jamoasi tanlaydigan boshqa raqib bilan ham bellashishga qarshi emas.
«Biz Umar bilan ham, Usmon bilan ham — ular bizning qarshimizga kimni chiqarishsa, o‘sha bilan kurash tushishga tayyormiz. Ammo men eng ko‘p aynan Umar bilan uchrashishni xohlayman. Chunki bu men uchun shaxsiy masalaga aylandi. Sahna ortida ayrim voqealar sodir bo‘ldi. Yuz bergan holat menga haqiqatan ham og‘ir botdi», — dedi Lazishvili.
Uning bu gaplaridan ma’lum bo‘lishicha, Abu-Dabidagi voqea gruziyalik sportchida jiddiy norozilik uyg‘otgan. Biroq sahna ortida aynan qanday holat yuz bergani hozircha batafsil ochiqlanmagan.
«Jismoniy og‘riq o‘tib ketadi, ammo taassurot qoladi»
Lazishvili o‘z noroziligini faqat jismoniy to‘qnashuv bilan bog‘lamayapti. Uning ta’kidlashicha, mushtlashuvdan keyingi ko‘karishlar va og‘riqlar vaqt o‘tishi bilan yo‘qoladi, ammo inson haqida shakllangan salbiy taassurot uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin.
«Agar sen meni ursang, menga jismonan og‘riq yetmaydi. Tiklanaman, ko‘kargan joylarim ham o‘tib ketadi. Ammo insonni juda qattiq hurmat qilsang, u bilan birinchi marta shaxsan uchrashsang va tanishuv chog‘ida u qanday taassurot qoldirganini ko‘rsang, bu narsa uzoq vaqt xotirangda saqlanib qoladi. U menda o‘zi haqida juda yomon taassurot qoldirdi», — deya Lazishvilining so‘zlarini keltiradi Ariel Helvani.
Umar Nurmagomedov javob beradimi?
Hozircha Lazishvilining chaqiruviga Umar Nurmagomedov tomonidan munosabat bildirilgani haqida ma’lumot yo‘q. Shuningdek, ikki sportchi o‘rtasida kurash bahsi tashkil etilishi bo‘yicha rasmiy kelishuv ham ma’lum qilinmagan.
Shunga qaramay, gruziyalik sportchining ochiq chaqiruvi vaziyatga yanada katta qiziqish uyg‘otdi. Endi asosiy savol — Umar bu da’vatga javob beradimi va Abu-Dabida boshlangan kelishmovchilikni sport maydonida hal qilish imkoniyati paydo bo‘ladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…