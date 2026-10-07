Fotih Jalolov Muqimiy teatriga direktor etib tayinlandi

·59·Madaniyat
Fotih Jalolov Muqimiy teatriga direktor etib tayinlandi

Bugun Muqimiy nomidagi O‘zbekiston davlat akademik musiqali teatri jamoasiga yangi direktor — O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist Fotih Jalolov tanishtirildi. Bu haqda Madaniyat vazirligi xabar berdi.

Qayd etilishicha, Madaniyat vazirining tegishli buyrug‘iga asosan Fotih Jalolov Muqimiy nomidagi O‘zbekiston davlat akademik musiqali teatri direktori lavozimiga tayinlangan.

Fotih Jalolov aktyor sifatida “Sardor”, “Dilxiroj”, “Oq bino oqshomlari”, “Bomba”, “Marg‘iyona”, “Qabrdan qaytgan umr”, “Ayollar saltanati”, “Osmondagi bolalar 2”, “Baxt uchun million” kabi filmlarda rol ijro etgan.

Shuningdek, u “Katta oyi”, “Xotira rashki” va “Muqimiy” filmlariga rejissyorlik qilgan.

Harbiy formadagi o‘rta yoshli kishi xonada o‘tiribdi.

Fotih Jalolov mazkur tayinlovga qadar Madaniyat vazirligi huzuridagi Xalqaro festivallar direksiyasi direktori lavozimida faoliyat yuritgan.

Fotih Jalolov 1963 yilda tug‘ilgan. 1984 yilda A. Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr-rassomlik institutining aktyorlik fakultetini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 1986 yilda mazkur institutning “Qo‘g‘irchoq aktyori mahorati” kafedrasida o‘qituvchi sifatida boshlagan.

U turli yillarda O‘zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirining birinchi o‘rinbosari, “O‘zbekkino” tizimi hamda “O‘zbekfilm” aksiyadorlik jamiyatida rahbarlik lavozimlarida faoliyat olib borgan.

Kostyum va galstuk taqqan kishi jiddiy nigoh bilan qarab turibdi.
Fotih JalolovMuqimiy nomidagi O‘zbekiston davlat akademik musiqali teatriMadaniyat vazirligiXalqaro festivallar direksiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova haqidagi spektakl premyerasi bo‘lib o‘tdiDiyora Keldiyorova haqidagi spektakl premyerasi bo‘lib o‘tdi12 may 12:46Azim Mullaxonov og‘ir judolikka uchradiAzim Mullaxonov og‘ir judolikka uchradi29 may 15:00“Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?” — Shahzoda Muhammedovaning onasi qizining gaplarini esladi“Nega meni Fotima-Zuhra qilib tug‘magansiz?” — Shahzoda Muhammedovaning onasi qizining gaplarini esladiBugun 16:28O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmushga chiqdi (video)O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmushga chiqdi (video)Bugun 15:15Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)Bugun 12:29Xonzoda Kambarova uchrashuvga chiqishdan oldin yigitlarga karta raqamini yuborishini aytdiXonzoda Kambarova uchrashuvga chiqishdan oldin yigitlarga karta raqamini yuborishini aytdiBugun 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi