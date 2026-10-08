«Oskar»ni ilk filmidayoq qo‘lga kiritgan Gollivud afsonasi 102 yoshida vafot etdi

·21·Madaniyat
«Oskar»ni ilk filmidayoq qo‘lga kiritgan Gollivud afsonasi 102 yoshida vafot etdi

Gollivudning oltin davri vakillaridan biri, amerikalik aktrisa Eva Mari Seynt 102 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. U Los-Anjelesdagi uyida tabiiy sabablarga ko‘ra vafot etgani ma’lum qilindi.

Eva Mari Seynt 1954 yilda Marlon Brando bilan birga «Suv bo‘yida» (On the Waterfront) filmida katta ekrandagi debyutini qilgan. Mazkur filmda ijro etgan roli unga «Eng yaxshi ikkinchi plandagi aktrisa» nominatsiyasida «Oskar» mukofotini olib kelgan.

Aktrisa, shuningdek, Alfred Xitkokning mashhur «Shimoldan-shimoli-g‘arbiy» (North by Northwest) filmidagi roli bilan ham kino tarixida o‘ziga xos iz qoldirgan. Faoliyati davomida u «Raintree County», «Exodus», «Grand Prix» kabi ko‘plab filmlarda suratga tushgan.

Eva Mari Seynt kino va televideniyega qo‘shgan hissasi uchun Gollivud Shon-sharaf xiyobonida ikkita yulduz bilan taqdirlangan.

Aktrisa uzoq yillik faoliyati davomida Gollivudning eng mashhur ijodkorlaridan biri sifatida e’tirof etilgan.

Eva Mari SeyntSuv bo‘yidaOskarAlfred Xitkok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardi"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardi12 sentabr 00:26Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?12 iyun 21:02“Millionga buzib kirish” filmida xaker "xavfli o‘yin"ga tushib qoladi...“Millionga buzib kirish” filmida xaker "xavfli o‘yin"ga tushib qoladi...29 may 16:30O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18Anjelina Joli 24,75 million dollarlik tarixiy qasrini sotdi: hashamatli uy ortida qanday hikoya bor?Anjelina Joli 24,75 million dollarlik tarixiy qasrini sotdi: hashamatli uy ortida qanday hikoya bor?30 sentabr 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi