Anjelina Joli 24,75 million dollarlik tarixiy qasrini sotdi: hashamatli uy ortida qanday hikoya bor?

·2·Madaniyat
Anjelina Joli 24,75 million dollarlik tarixiy qasrini sotdi: hashamatli uy ortida qanday hikoya bor?

Gollivud yulduzi Anjelina Joli Los-Anjelesdagi tarixiy qasrini 24,75 million dollarga sotdi. Aktrisa mulkni dastlab 29,85 million dollarga savdoga qo‘ygan va xaridor topish uchun qariyb besh oy kutgan.

Joli ushbu hashamatli mulkni 2017 yilda 24,5 million dollarga sotib olgan edi. Bred Pitt bilan ajrashganidan so‘ng, farzandlari bilan shu uyga ko‘chib o‘tgan. 1913 yilda qurilgan tarixiy qasr bir vaqtlar mashhur rejissyor Sesil B. DeMillga tegishli bo‘lgan. Keyinchalik mulk DeMillar oilasida saqlanib kelgan.

Qasr hududida alohida mehmon uyi, 12 metrlik basseyn, fitnes zali, oshxona va qorovulxonasi bo‘lgan garaj mavjud. Mulk ko‘p yillik daraxtlar va keng maysazorlar bilan o‘ralgan.

Uyning derazalaridan Gollivud tepaliklari va mashhur Griffit observatoriyasi ko‘rinadi.

Joli avvalroq egizak farzandlari Noks va Viven 18 yoshga to‘lganidan so‘ng Los-Anjelesni tark etib, chet elga ko‘chib ketish rejasi haqida gapirgan edi.

Shuningdek, shu yil iyul oyida 18 yoshli Viven familiyasini shunchaki Joli qilib o‘zgartirish uchun sudga ariza bergani xabar qilingan. U Pitt familiyasidan voz kechgan oiladagi to‘rtinchi farzand bo‘lgan.

Anjelina JoliSesil B. DeMillGollivud qasriLos-Anjeles
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiAnjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdi30 iyun 03:42Anjelina Joli va Bred Pittning qizi Shaylo klipda ko‘rindiAnjelina Joli va Bred Pittning qizi Shaylo klipda ko‘rindi7 aprel 14:30«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lum«Kalmar o‘yini» yulduzi Toshkentda paydo bo‘ldi: sababi noma’lumKecha 17:47“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)Kecha 17:26Jahongir Otajonov qanday kitoblarni o‘qishini aytdi (video)Jahongir Otajonov qanday kitoblarni o‘qishini aytdi (video)Kecha 15:27Turkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurib, muxlislarini xursand qildiTurkiyaning mashhur aktrisasi va modeli Xande Erchel Qatarga tashrif buyurib, muxlislarini xursand qildiKecha 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi