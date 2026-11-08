Farruh Komilov nechi yoshda uylangani va tez orada quda bo‘lishi mumkinligi haqida fikrini bildirdi (video)

·1·Madaniyat
Farruh Komilov nechi yoshda uylangani va tez orada quda bo‘lishi mumkinligi haqida fikrini bildirdi (video)

Xonanda Farruh Komilov ko‘rsatuvlardan birida oilasi va qizining yoshi haqida qiziqarli ma’lumotlarni aytib berdi. Suhbat davomida san’atkor erta turmush qurgani, hozir esa qizi 16 yoshga kirayotganini ma’lum qildi.

Boshlovchi xonandadan qizining yoshini aytishni so‘rab, u bilan jamoat joylarida birga o‘tirganida atrofdagilar qanday munosabat bildirishini so‘radi. Farruh Komilovning aytishicha, ayrimlar qizini uning turmush o‘rtog‘i deb o‘ylashadi.

Suhbat chog‘ida xonanda 19 yoshida oila qurganini, nikohdan ikki oy o‘tib esa 20 yoshga to‘lganini aytdi. Shuningdek, qizi 16 yoshga kirayotganini ma’lum qildi.

Boshlovchi ikki-uch yildan keyin qizini turmushga berishi, o‘zi esa yosh ko‘rinishiga qaramay quda bo‘lishi mumkinligini hazil bilan tilga oldi. Xonanda bunga kulib: «Qo‘ying, hozir yonimdaku, o‘ylab nima qilaman», deya javob qaytardi.

Suhbatdan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibor tortishi mumkin.

Farruh KomilovO‘zbek shou-biznesiXonandalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)Otabek Madrahimovning onasi o‘g‘lining 18 yoshida uylangani haqida gapirdi (video)4 oktabr 09:07«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)29 avgust 14:04Saida Rametova kelinlik davrida boshidan kechirgan voqeani oshkor qildiSaida Rametova kelinlik davrida boshidan kechirgan voqeani oshkor qildiKecha 21:17Lola Yuldasheva ajrashish haqidagi mish-mishlarga oilaviy surati bilan javob berdiLola Yuldasheva ajrashish haqidagi mish-mishlarga oilaviy surati bilan javob berdiKecha 18:11“Janob Bin” muxlislari xursand: aktyor yana josuslikka qaytadi!“Janob Bin” muxlislari xursand: aktyor yana josuslikka qaytadi!Kecha 14:07Munisa Rizayevaning allaqachon internetni portlatgan “Adolar etma” qo‘shig‘i premerasi sanasi e’lon qilindi (video)Munisa Rizayevaning allaqachon internetni portlatgan “Adolar etma” qo‘shig‘i premerasi sanasi e’lon qilindi (video)Kecha 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi