Farruh Komilov nechi yoshda uylangani va tez orada quda bo‘lishi mumkinligi haqida fikrini bildirdi (video)
Xonanda Farruh Komilov ko‘rsatuvlardan birida oilasi va qizining yoshi haqida qiziqarli ma’lumotlarni aytib berdi. Suhbat davomida san’atkor erta turmush qurgani, hozir esa qizi 16 yoshga kirayotganini ma’lum qildi.
Boshlovchi xonandadan qizining yoshini aytishni so‘rab, u bilan jamoat joylarida birga o‘tirganida atrofdagilar qanday munosabat bildirishini so‘radi. Farruh Komilovning aytishicha, ayrimlar qizini uning turmush o‘rtog‘i deb o‘ylashadi.
Suhbat chog‘ida xonanda 19 yoshida oila qurganini, nikohdan ikki oy o‘tib esa 20 yoshga to‘lganini aytdi. Shuningdek, qizi 16 yoshga kirayotganini ma’lum qildi.
Boshlovchi ikki-uch yildan keyin qizini turmushga berishi, o‘zi esa yosh ko‘rinishiga qaramay quda bo‘lishi mumkinligini hazil bilan tilga oldi. Xonanda bunga kulib: «Qo‘ying, hozir yonimdaku, o‘ylab nima qilaman», deya javob qaytardi.
Suhbatdan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibor tortishi mumkin.
Izohlar 0
…