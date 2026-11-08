«Qizingizmi yoki rafiqangizmi?» — Farrux Komilovning qizi bilan bog‘liq qiziq holat (video)

·85·Madaniyat
«Qizingizmi yoki rafiqangizmi?» — Farrux Komilovning qizi bilan bog‘liq qiziq holat (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonanda Farrux Komilov «Shirchoy» ko‘rsatuvida 19 yoshida uylangani va 16 yoshga kirayotgan qizi bilan birga bo‘lganida odamlar ularni er-xotin deb o‘ylashlari haqida so‘zlab berdi.
  • San’atkor 20 yoshida ota bo‘lgani va qizining yosh ko‘rinishi tufayli atrofidagilar ko‘pincha ularni ota-qiz deb tanimasligini ta’kidladi.
  • Suhbat davomida xonanda qizini yaqin kelajakda turmushga uzatish ota uchun og‘ir kechishini tan oldi.

Xonanda Farrux Komilov «Shirchoy» ko‘rsatuvida oilasi haqida qiziqarli ma’lumotlarni oshkor qildi. San’atkor 19 yoshida turmush qurgani, 16 yoshga kirayotgan qizi bilan ko‘rinish berganida esa odamlar ularni ota-qiz emas, er-xotin deb o‘ylashlari haqida gapirdi.

Ko‘rsatuv boshlovchilari xonandadan qizi bilan turli joylarga borganda odamlar ularni qanday qabul qilishi bilan qiziqdi.

«Ko‘p joyga borganingizda qizingiz bilan o‘tirsangiz, nima deyishadi? Qizingiz demay, turmush o‘rtog‘ingizmi, deb so‘rashmaydimi?» — deya savol berdi boshlovchilar.

«Qizimga: “Turmush o‘rtog‘ingizmi?” deb aytishadi», — deya javob berdi Farrux Komilov.

Shundan so‘ng boshlovchilar xonandaning erta oila qurganiga e’tibor qaratdi. Ular san’atkor 21–22 yoshlarida turmush qurgan bo‘lsa kerak, deb taxmin qildi. Biroq Farrux Komilov bundan ham yosh bo‘lganini aytdi.

«19 yoshimda uylanganman. To‘yimdan ikki oy o‘tib, 20 yoshga to‘lganman», — dedi xonanda.

Boshlovchilar uning yosh ko‘rinishini ham aynan erta oila qurgani bilan bog‘lab, qizining yoshini so‘radi. San’atkor qizi 16 yoshga kirayotganini va yaqinda litseyga o‘qishga kirganini ma’lum qildi.

Yigitning kichik qizaloq bilan tushgan ikki xil ko‘rinishdagi surati.

Suhbat davomida boshlovchilardan biri yana bir qiziqarli mavzuni ko‘tardi. U yaqin ikki-uch yil ichida xonanda qizini uzatishi, to‘yda yosh quda bo‘lib turishi mumkinligini aytib, qizini turmushga berish ota uchun qanchalik og‘ir bo‘lishi haqida so‘radi.

«Hech tasavvur qilganmisiz, qizingizni uzatadigan kun kelishini? Axir qizini turmushga berayotgan ota go‘yo yuragining bir parchasini uzatib yuborayotgandek bo‘ladi. Bu haqda o‘ylab ko‘rganmisiz?» — deya yuzlandi boshlovchi.

Farrux Komilov esa bu haqda hali jiddiy o‘ylamaganini, ammo qizini uzatish oson bo‘lmasligini ta’kidladi.

«Yo‘q, menimcha, hozir yonimda-ku. Baribir og‘ir bo‘lsa kerak», — dedi u.

Ko‘rsatuvdan so‘ng ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham xonandaning yosh ko‘rinishiga e’tibor qaratmoqda.

Farrux KomilovShirchoyO‘zbek shou-biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)3 oktabr 22:42Farruh Komilov nechi yoshda uylangani va tez orada quda bo‘lishi mumkinligi haqida fikrini bildirdi (video)Farruh Komilov nechi yoshda uylangani va tez orada quda bo‘lishi mumkinligi haqida fikrini bildirdi (video)Bugun 00:33«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)28 oktabr 18:37Gollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdiGollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdi3 oktabr 01:17Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayotiMonika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti1 oktabr 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi