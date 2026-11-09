Qarshida kuchli shamol oqibatlari: Tom uchib mashina ustiga quladi, yo‘llarda favqulodda holat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 9 noyabr kuni Qarshi shahrida kuzatilgan shiddatli shamol va yog‘ingarchilik infratuzilmaga ziyon yetkazib, bir qator noxush hodisalarni keltirib chiqardi.
- Kuchli shamol ko‘p qavatli binoning tom qismini uchirib yuborishi natijasida yo‘l chetida to‘xtab turgan yengil avtomobil bosib qolindi va yo‘lda tirbandlik yuzaga keldi.
- Bundan tashqari, shahar ko‘chalarida yomg‘ir sababli yuzaga kelgan sirpanchiq yo‘llar tufayli avtomobil ag‘darilib ketdi.
2026 yil 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati ma’muriy markazi — Qarshi shahrida ob-havoning keskin o‘zgarishi va shiddatli shamol esishi bir qator noxush hodisalarni keltirib chiqardi.
Tezligi kuchaygan kuchli shamol va undan so‘ng boshlangan yog‘ingarchilik shahar infratuzilmasiga ziyon yetkazib, avtomobillar harakatini izdan chiqardi hamda ko‘chalarda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdi.
Bino tomi uzilib ketdi va mashinani bosib qoldi
Shahar markaziga tutash ko‘chalardan birida kuchli shamol bosimiga dosh berolmagan ko‘p qavatli binoning yirik yog‘och va tunuka konstruksiyali tom qismi butunligicha pastga quladi:
Konstruksiyaning uzilishi: Shamol kuchi mahkamlagichlarni sindirib, ulkan tom qoplamasini avtoyo‘l qatnov qismiga va piyodalar yo‘lagiga uchirib yuborgan;
Avtomobilga yetkazilgan zarar: Uchib tushgan og‘ir tom bo‘laklari shu yerda to‘xtab turgan qora rangli yengil avtomashinani to‘g‘ridan to‘g‘ri bosib qolib, transport vositasiga jiddiy texnik shikast yetkazdi;
Harakatning cheklanishi: Yo‘lning butun bir qatnov qismini yog‘och va tunuka parchalari to‘sib qo‘ygani sababli ko‘chada katta tirbandlik yuzaga keldi va transport vositalari aylanib o‘tishga majbur bo‘ldi.
Yomg‘ir oqibatidagi sirpanchiq yo‘llar va ag‘darilgan avtomobil
Shamol ortidan boshlangan yog‘ingarchilik yo‘llardagi xavfni yanada oshirdi:
Sirpanchiq qoplama: Asfaltning ho‘llanishi va kuchli shamol oqimi haydovchilar uchun ko‘rish va boshqarish imkoniyatini qiyinlashtirdi;
YTH holati: Shahar ko‘chalaridan birida harakatlanib ketayotgan yengil avtomobil sirpanib ketish oqibatida boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetida ag‘darilib ketgan.
9 noyabrdagi Qarshi voqealari tafsilotlari
Hodisa turi
Joy / Vaziyat
Keltirib chiqargan oqibatlar
Tom qismining uchishi
Shahar binolaridan biri
Ulkan yog‘och va tunuka konstruksiya yo‘lga quladi
Avtotransport shikastlanishi
Yo‘l chetidagi hudud
To‘xtab turgan yengil mashina tom ostida qolib majaqlandi
Yo‘l-transport hodisasi
Shahar qatnov ko‘chasi
Sirpanchiq yo‘lda harakatlangan mashina ag‘darildi
Transport oqimi
Asosiy yo‘nalishlar
Yo‘l bo‘ylab harakat vaqtincha to‘sib qo‘yildi va tirbandlik yuzaga keldi
Mas’ullar ogohlantirishi va xavfsizlik talabi
Hozircha yuz bergan hodisalar oqibatida jarohatlanganlar yoki yetkazilgan umumiy moddiy zarar miqdori bo‘yicha rasmiy tashkilotlar tomonidan qo‘shimcha ma’lumot berilmadi.
Favqulodda vaziyatlar xizmati hamda yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari fuqarolarni, ayniqsa haydovchi va piyodalarni keskin ob-havo sharoitida sergak bo‘lishga, avtomobillarni ko‘p qavatli binolar, daraxtlar yoki reklama bannerlari ostida qoldirmaslikka hamda sirpanchiq yo‘llarda oraliq masofani saqlab harakatlanishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…