Qarshida kuchli shamol oqibatlari: Tom uchib mashina ustiga quladi, yo‘llarda favqulodda holat

·42·Jamiyat
Qarshida kuchli shamol oqibatlari: Tom uchib mashina ustiga quladi, yo‘llarda favqulodda holat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 9 noyabr kuni Qarshi shahrida kuzatilgan shiddatli shamol va yog‘ingarchilik infratuzilmaga ziyon yetkazib, bir qator noxush hodisalarni keltirib chiqardi.
  • Kuchli shamol ko‘p qavatli binoning tom qismini uchirib yuborishi natijasida yo‘l chetida to‘xtab turgan yengil avtomobil bosib qolindi va yo‘lda tirbandlik yuzaga keldi.
  • Bundan tashqari, shahar ko‘chalarida yomg‘ir sababli yuzaga kelgan sirpanchiq yo‘llar tufayli avtomobil ag‘darilib ketdi.

2026 yil 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati ma’muriy markazi — Qarshi shahrida ob-havoning keskin o‘zgarishi va shiddatli shamol esishi bir qator noxush hodisalarni keltirib chiqardi.

Tezligi kuchaygan kuchli shamol va undan so‘ng boshlangan yog‘ingarchilik shahar infratuzilmasiga ziyon yetkazib, avtomobillar harakatini izdan chiqardi hamda ko‘chalarda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdi.

Bino tomi uzilib ketdi va mashinani bosib qoldi

Shahar markaziga tutash ko‘chalardan birida kuchli shamol bosimiga dosh berolmagan ko‘p qavatli binoning yirik yog‘och va tunuka konstruksiyali tom qismi butunligicha pastga quladi:

  • Konstruksiyaning uzilishi: Shamol kuchi mahkamlagichlarni sindirib, ulkan tom qoplamasini avtoyo‘l qatnov qismiga va piyodalar yo‘lagiga uchirib yuborgan;

  • Avtomobilga yetkazilgan zarar: Uchib tushgan og‘ir tom bo‘laklari shu yerda to‘xtab turgan qora rangli yengil avtomashinani to‘g‘ridan to‘g‘ri bosib qolib, transport vositasiga jiddiy texnik shikast yetkazdi;

  • Harakatning cheklanishi: Yo‘lning butun bir qatnov qismini yog‘och va tunuka parchalari to‘sib qo‘ygani sababli ko‘chada katta tirbandlik yuzaga keldi va transport vositalari aylanib o‘tishga majbur bo‘ldi.

Yomg‘ir oqibatidagi sirpanchiq yo‘llar va ag‘darilgan avtomobil

Shamol ortidan boshlangan yog‘ingarchilik yo‘llardagi xavfni yanada oshirdi:

  • Sirpanchiq qoplama: Asfaltning ho‘llanishi va kuchli shamol oqimi haydovchilar uchun ko‘rish va boshqarish imkoniyatini qiyinlashtirdi;

  • YTH holati: Shahar ko‘chalaridan birida harakatlanib ketayotgan yengil avtomobil sirpanib ketish oqibatida boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetida ag‘darilib ketgan.

9 noyabrdagi Qarshi voqealari tafsilotlari

Hodisa turi

Joy / Vaziyat

Keltirib chiqargan oqibatlar

Tom qismining uchishi

Shahar binolaridan biri

Ulkan yog‘och va tunuka konstruksiya yo‘lga quladi

Avtotransport shikastlanishi

Yo‘l chetidagi hudud

To‘xtab turgan yengil mashina tom ostida qolib majaqlandi

Yo‘l-transport hodisasi

Shahar qatnov ko‘chasi

Sirpanchiq yo‘lda harakatlangan mashina ag‘darildi

Transport oqimi

Asosiy yo‘nalishlar

Yo‘l bo‘ylab harakat vaqtincha to‘sib qo‘yildi va tirbandlik yuzaga keldi

Mas’ullar ogohlantirishi va xavfsizlik talabi

Hozircha yuz bergan hodisalar oqibatida jarohatlanganlar yoki yetkazilgan umumiy moddiy zarar miqdori bo‘yicha rasmiy tashkilotlar tomonidan qo‘shimcha ma’lumot berilmadi.

Favqulodda vaziyatlar xizmati hamda yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari fuqarolarni, ayniqsa haydovchi va piyodalarni keskin ob-havo sharoitida sergak bo‘lishga, avtomobillarni ko‘p qavatli binolar, daraxtlar yoki reklama bannerlari ostida qoldirmaslikka hamda sirpanchiq yo‘llarda oraliq masofani saqlab harakatlanishga chaqirmoqda.

QarshiQashqadaryoFavqulodda vaziyatlarTabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdiQarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdi30 oktabr 14:43Qashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldiQashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldi13 oktabr 05:41Qashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiQashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdi21 avgust 14:41Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi17 avgust 12:17Qashqadaryoda ayolning kaltaklangani aks etgan video tarqaldiQashqadaryoda ayolning kaltaklangani aks etgan video tarqaldi5 avgust 10:50Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladi25 iyul 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi