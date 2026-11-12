Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 ta hujjat o‘g‘irlandi: Kiberhujum ortida kim turibdi?

1 daqiqa o'qish89
Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 ta hujjat o‘g‘irlandi: Kiberhujum ortida kim turibdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston bilan aloqadorligi taxmin qilinayotgan xakerlar sun’iy intellekt yordamida Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 dan ortiq maxfiy hujjatni o‘g‘irladi.
  • Singapurning CloudSEK kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan tekshiruvlar ushbu guruh O‘zbekistonning Smart Forestry platformasiga ham kirishga uringanini aniqladi.
  • Mazkur holat Markaziy Osiyo mintaqasidagi raqamli infratuzilmalar xavfsizligini kuchaytirish zaruratini ko‘rsatmoqda.

Kiberxavfsizlik sohasida yana bir yirik va shov-shuvli voqelik yuz berdi. Reuters agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Qozog‘iston bilan aloqadorligi taxmin qilinayotgan xakerlar sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda Tojikiston davlatining xavfsizligiga oid 2000 dan ortiq maxfiy hujjatlarni qo‘lga kiritgan.

CloudSEK kompaniyasi tekshiruvi va O‘zbekiston platformasiga ta’siri

Singapurning nufuzli kiberxavfsizlik kompaniyasi — CloudSEK tomonidan o‘tkazilgan maxsus tekshiruv natijalari ham keng jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Tadqiqot davomida ushbu kiberhujumni amalga oshirgan xakerlar qo‘shni O‘zbekistonning o‘rmon xo‘jaligida foydalaniladigan zamonaviy Smart Forestry platformasiga ham kirishga uringani yoki tizimda tegishli alomatlar qoldirgani aniqlangan.

Kiberhujum va tekshiruv tafsilotlari

Asosiy ma’lumotlar

Jabrlangan tomon va yo‘qotish

Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 dan ortiq maxfiy hujjatlar

Xakerlarning gumon qilinishi

Qozog‘iston bilan aloqador guruhlar

Qo‘llanilgan texnologiya

Sun’iy intellekt vositalari

Tekshiruv o‘tkazgan tashkilot

Singapurning CloudSEK kompaniyasi

Qo‘shimcha aniqlangan holat

O‘zbekistonning Smart Forestry platformasiga kirish alomatlari

«Sun’iy intellekt texnologiyalarining kiberjinoyatchilar qo‘lida kuchli qurolga aylanib borayotgani Markaziy Osiyo mintaqasidagi raqamli infratuzilmalar xavfsizligini yanada kuchaytirishni talab qilmoqda».

Mintaqaviy kiberxavfsizlik va yangi chaqiruvlar

Mazkur voqea mintaqa davlatlarining raqamli xavfsizligi va ma’lumotlarni himoya qilish tizimlari naqadar ustuvor vazifa ekanini ko‘rsatib qo‘ydi. Xakerlarning nafaqat Tojikistonning maxfiy baholarini, balki O‘zbekistondagi o‘rmon xo‘jaligi raqamli platformasi kabi muhim tizimlarni ham nishonga olgani kiberhujumlar ko‘lami kengligidan dalolat beradi.

Sizningcha, sun’iy intellektdan foydalangan holda amalga oshirilayotgan bunday kiberhujumlarga qarshi kurashish uchun mintaqa mamlakatlari qanday qo‘shma choralarni ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari