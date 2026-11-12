Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 ta hujjat o‘g‘irlandi: Kiberhujum ortida kim turibdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston bilan aloqadorligi taxmin qilinayotgan xakerlar sun’iy intellekt yordamida Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 dan ortiq maxfiy hujjatni o‘g‘irladi.
- Singapurning CloudSEK kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan tekshiruvlar ushbu guruh O‘zbekistonning Smart Forestry platformasiga ham kirishga uringanini aniqladi.
- Mazkur holat Markaziy Osiyo mintaqasidagi raqamli infratuzilmalar xavfsizligini kuchaytirish zaruratini ko‘rsatmoqda.
Kiberxavfsizlik sohasida yana bir yirik va shov-shuvli voqelik yuz berdi. Reuters agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Qozog‘iston bilan aloqadorligi taxmin qilinayotgan xakerlar sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda Tojikiston davlatining xavfsizligiga oid 2000 dan ortiq maxfiy hujjatlarni qo‘lga kiritgan.
CloudSEK kompaniyasi tekshiruvi va O‘zbekiston platformasiga ta’siri
Singapurning nufuzli kiberxavfsizlik kompaniyasi — CloudSEK tomonidan o‘tkazilgan maxsus tekshiruv natijalari ham keng jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Tadqiqot davomida ushbu kiberhujumni amalga oshirgan xakerlar qo‘shni O‘zbekistonning o‘rmon xo‘jaligida foydalaniladigan zamonaviy Smart Forestry platformasiga ham kirishga uringani yoki tizimda tegishli alomatlar qoldirgani aniqlangan.
Kiberhujum va tekshiruv tafsilotlari
Asosiy ma’lumotlar
Jabrlangan tomon va yo‘qotish
Tojikiston xavfsizligiga oid 2000 dan ortiq maxfiy hujjatlar
Xakerlarning gumon qilinishi
Qozog‘iston bilan aloqador guruhlar
Qo‘llanilgan texnologiya
Sun’iy intellekt vositalari
Tekshiruv o‘tkazgan tashkilot
Singapurning CloudSEK kompaniyasi
Qo‘shimcha aniqlangan holat
O‘zbekistonning Smart Forestry platformasiga kirish alomatlari
«Sun’iy intellekt texnologiyalarining kiberjinoyatchilar qo‘lida kuchli qurolga aylanib borayotgani Markaziy Osiyo mintaqasidagi raqamli infratuzilmalar xavfsizligini yanada kuchaytirishni talab qilmoqda».
Mintaqaviy kiberxavfsizlik va yangi chaqiruvlar
Mazkur voqea mintaqa davlatlarining raqamli xavfsizligi va ma’lumotlarni himoya qilish tizimlari naqadar ustuvor vazifa ekanini ko‘rsatib qo‘ydi. Xakerlarning nafaqat Tojikistonning maxfiy baholarini, balki O‘zbekistondagi o‘rmon xo‘jaligi raqamli platformasi kabi muhim tizimlarni ham nishonga olgani kiberhujumlar ko‘lami kengligidan dalolat beradi.
Sizningcha, sun’iy intellektdan foydalangan holda amalga oshirilayotgan bunday kiberhujumlarga qarshi kurashish uchun mintaqa mamlakatlari qanday qo‘shma choralarni ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…