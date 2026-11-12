Yevropadagi yangi mudofaa strategiyasi: NATO harbiy resurslarini qayerga safarbar etmoqda?

1 daqiqa o'qish73
Yevropadagi yangi mudofaa strategiyasi: NATO harbiy resurslarini qayerga safarbar etmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Atlantika alyansi so'nggi yigirma yil ichidagi eng keng ko'lamli harbiy rejalashtirish islohotini boshlab, o'z strategiyasini Yevropada Rossiya tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tajovuzni tiyib turishga qaratdi.
  • Alyans avvalgi dunyoning turli mintaqalaridagi mahalliy inqirozlarni hal etish konsepsiyasidan voz kechib, barcha harbiy resurslar va texnikalarni Yevropa qit'asini himoya qilishga safarbar etmoqda.

Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) so‘nggi yigirma yil ichidagi eng keng ko‘lamli va tub harbiy rejalashtirish islohotini boshlab yubordi. Politico nashrining alyansdagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, yangi tizim va strategiya to‘liq ravishda Yevropada Rossiya tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan har qanday tajovuzni bevosita tiyib turish hamda qat’iy qaytarishga qaratilgan.

Eski konsepsiyadan voz kechish va yangi mudofaa yo‘nalishi

Ma’lum qilishicha, alyans uzoq yillar davomida amal qilib kelgan avvalgi konsepsiyasidan rasman voz kechmoqda. O‘sha eski konsepsiya dunyoning turli mintaqalarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan mahalliy inqirozlarni hal etish missiyalari uchun harbiy kuchlarni bir vaqtning o‘zida dunyoning turli nuqtalariga joylashtirishni nazarda tutar edi.

Endilikda esa bunday yondashuv o‘zgartirilib, barcha mavjud harbiy resurslar, ilg‘or texnik vositalar va strategik rejalashtirish ishlari to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropa qit’asini himoya qilish maqsadiga safarbar etilmoqda.

NATOning yangi harbiy islohoti parametrlari

Asosiy tafsilotlar va o‘zgarishlar

Ma’lumot manbasi

Politico nashri (alyansdagi manbalarga tayanib)

Islohotning asosiy maqsadi

Yevropada Rossiya tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tajovuzni tiyib turish

Avvalgi yondashuv

Turli mintaqalardagi mahalliy inqirozlar missiyalari uchun kuchlarni taqsimlash

Yangi strategik yondashuv

Barcha harbiy resurslar va texnikalarni to‘liq Yevropa qit’asini himoya qilishga safarbar etish

«So‘nggi o‘n yilliklardagi eng yirik harbiy-siyosiy o‘zgarishlar fonida alyans o‘z kuchlarini bir markazga — Yevropadagi xavfsizlikni ta’minlashga yo‘naltirmoqda».

Global xavfsizlik arxitekturasidagi yangi bosqich

Ekspertlarning fikricha, NATOning bunday keskin qadam qo‘yishi va harbiy salohiyatni yagona ssenariy — Yevropa hududidagi yirik qarama-qarshilikka moslashtirishi xalqaro maydondagi kuchlar muvozanati va geosiyosiy jarayonlarga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Barcha shtablar va harbiy bo‘linmalar aynan shu yangi talablar asosida qayta jihozlanib, yuqori tayyorgarlik holatiga keltirilmoqda.

Sizningcha, NATO tomonidan barcha harbiy resurslarning Yevropa mudofaasiga safarbar etilishi mintaqadagi xavfsizlik va global barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari