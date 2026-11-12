Yevropadagi yangi mudofaa strategiyasi: NATO harbiy resurslarini qayerga safarbar etmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Atlantika alyansi so'nggi yigirma yil ichidagi eng keng ko'lamli harbiy rejalashtirish islohotini boshlab, o'z strategiyasini Yevropada Rossiya tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tajovuzni tiyib turishga qaratdi.
- Alyans avvalgi dunyoning turli mintaqalaridagi mahalliy inqirozlarni hal etish konsepsiyasidan voz kechib, barcha harbiy resurslar va texnikalarni Yevropa qit'asini himoya qilishga safarbar etmoqda.
Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) so‘nggi yigirma yil ichidagi eng keng ko‘lamli va tub harbiy rejalashtirish islohotini boshlab yubordi. Politico nashrining alyansdagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, yangi tizim va strategiya to‘liq ravishda Yevropada Rossiya tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan har qanday tajovuzni bevosita tiyib turish hamda qat’iy qaytarishga qaratilgan.
Eski konsepsiyadan voz kechish va yangi mudofaa yo‘nalishi
Ma’lum qilishicha, alyans uzoq yillar davomida amal qilib kelgan avvalgi konsepsiyasidan rasman voz kechmoqda. O‘sha eski konsepsiya dunyoning turli mintaqalarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan mahalliy inqirozlarni hal etish missiyalari uchun harbiy kuchlarni bir vaqtning o‘zida dunyoning turli nuqtalariga joylashtirishni nazarda tutar edi.
Endilikda esa bunday yondashuv o‘zgartirilib, barcha mavjud harbiy resurslar, ilg‘or texnik vositalar va strategik rejalashtirish ishlari to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropa qit’asini himoya qilish maqsadiga safarbar etilmoqda.
NATOning yangi harbiy islohoti parametrlari
Asosiy tafsilotlar va o‘zgarishlar
Ma’lumot manbasi
Politico nashri (alyansdagi manbalarga tayanib)
Islohotning asosiy maqsadi
Yevropada Rossiya tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tajovuzni tiyib turish
Avvalgi yondashuv
Turli mintaqalardagi mahalliy inqirozlar missiyalari uchun kuchlarni taqsimlash
Yangi strategik yondashuv
Barcha harbiy resurslar va texnikalarni to‘liq Yevropa qit’asini himoya qilishga safarbar etish
«So‘nggi o‘n yilliklardagi eng yirik harbiy-siyosiy o‘zgarishlar fonida alyans o‘z kuchlarini bir markazga — Yevropadagi xavfsizlikni ta’minlashga yo‘naltirmoqda».
Global xavfsizlik arxitekturasidagi yangi bosqich
Ekspertlarning fikricha, NATOning bunday keskin qadam qo‘yishi va harbiy salohiyatni yagona ssenariy — Yevropa hududidagi yirik qarama-qarshilikka moslashtirishi xalqaro maydondagi kuchlar muvozanati va geosiyosiy jarayonlarga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Barcha shtablar va harbiy bo‘linmalar aynan shu yangi talablar asosida qayta jihozlanib, yuqori tayyorgarlik holatiga keltirilmoqda.
Sizningcha, NATO tomonidan barcha harbiy resurslarning Yevropa mudofaasiga safarbar etilishi mintaqadagi xavfsizlik va global barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…