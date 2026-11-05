"So‘zsiz fidoyilik": Ota mehrining eng sokin, ammo eng buyuk 4 ta ifodasi

·13·Jamiyat
"So‘zsiz fidoyilik": Ota mehrining eng sokin, ammo eng buyuk 4 ta ifodasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ota mehri ko'pincha balandparvoz so'zlar bilan emas, balki amaliy g'amxo'rlik va sukutdagi fidoyilik orqali namoyon bo'ladi.
  • Ota muhabbatining to'rtta ustuni sifatida oilani himoya qilish, tinimsiz mehnat, qiyin damlarda yelka tutish hamda farzand uchun qilingan yashirin duolar e'tirof etiladi.
  • Ota farzandi uchun har qanday sinovga tayyor turadigan buyuk kuch bo'lib, uning bu fidoyiligi har qanday e'tibor va e'zozga loyiqdir.

Ota mehri har doim ham tilda yoki balandparvoz so‘zlarda aks etmaydi — bu hayotning eng teran va ta’sirli haqiqatlaridan biridir. Ko‘pincha otalar farzandiga bo‘lgan muhabbatini ortiqcha erkalashlar yoki shirin kalomlar bilan emas, balki sukutdagi fidoyilik, yuksak mas’uliyat va har kunlik amaliy g‘amxo‘rlik orqali namoyon etishadi.

Ularning tuyg‘ulari ko‘z qarashlarida, yillar sinovidan darak beruvchi qadoq qo‘llarida va oila baxti uchun qilingan jimgina qurbonliklarida yashiringan bo‘ladi.

Tilsiz, ammo tog‘dek qudratli: Ota muhabbatining 4 ta ustuni

Ota o‘z farzandi uchun qanday buyuk kuch ekanini ko‘rsatuvchi muhim jihatlar:

  • Ishonchli himoya va xavfsizlik qalqoni: Oilasini va farzandlarini har qanday tashqi tashvish hamda qiyinchilikdan asrash, dunyoni ular uchun tinch va xavfsiz makonga aylantirish — ota mehrining eng oliy ko‘rinishi sanaladi;

  • Charchoq bilmas tinimsiz mehnat: Kun bo‘yi oilasining hech kimdan kam bo‘lmasligi, farzandlari yaxshi ta’lim olib, jamiyatda munosib o‘rin topishi uchun tinim bilmay ter to‘kish — bu so‘zsiz, amalda isbotlangan muhabbatdir;

  • Hayot zarbalaridagi mustahkam yelka: Hayotda qoqilganingizda ortiqcha savollarsiz sizga yelka tutadigan, og‘ir damlarda ortga qaytganingizda doimo suyanish mumkin bo‘lgan tog‘ — aynan otadir;

  • Ichki xavotir va yashirin duolar: Siz sezmagan, u hech kimga oshkor qilmagan, ammo yurak tubidan kechgan har bir bedor xavotir va Yaratgandan siz uchun so‘ralgan yashirin duolar uning qalb qo‘ridagi cheksiz mehridan darak beradi.

Bugun vaqtni boy bermang: Uning holidan xabar oling

Ota ko‘p gapirmasligi, his-tuyg‘ularini oshkor etishda bosiq bo‘lishi mumkin, biroq farzandi boshiga tashvish tushganda, u har qanday sinovga ko‘krak kerishga tayyor turadi. Uning mehri — sukunatda, buyuk g‘amxo‘rligi esa har bir mayda xatti-harakatida mujassam.

Hayot shiddat bilan o‘tib borayotgan mazkur damlarda otangizga qo‘ng‘iroq qilish, holidan xabar olish va uni yaxshi ko‘rishingizni bildirish uchun maxsus kun kutish shart emas. Bugun ularga vaqt ajrating, mehringizni izhor eting — chunki ularning sukut ortidagi fidoyiligi har qanday e’tibor va e’zozga loyiqdir.

Ota mehriOilaviy qadriyatlarTarbiyaFarzand va ota
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri1 noyabr 09:51Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘aBugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘a28 oktabr 10:04Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadriOta-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri12 oktabr 08:05«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02Kech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariKech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlari13 oktabr 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi