Luis de la Fuente Ispaniyaning yangi rekordi va tanqidlar haqida nima dedi?

1 daqiqa o'qish16
Luis de la Fuente Ispaniyaning yangi rekordi va tanqidlar haqida nima dedi?

Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasi doirasida Chexiya ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabadan (2:0) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispanlar ushbu zafar orqali o‘zlarining ketma-ket 12-bahsdagi g‘alabasini rasmiylashtirib, asosiy o‘yin vaqtidagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 43 ta o‘yinga yetkazdi va yangi rekord o‘rnatdi.

O‘yin haqida va vaziyatlardan foydalanish

Murabbiy og‘ir uchrashuv kechganini, raqib juda kuchli va g‘ayratli qarshilik ko‘rsatganini tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa ko‘plab golli imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, hal qiluvchi pallada sovuqqonlik yetishmagan:

«Juda kuchli va g‘ayratli jamoaga qarshi og‘ir o‘yin bo‘ldi. Bizga oson bo‘lmadi. Vaziyatlardan foydalanishda sovuqqonlik yetishmadi. Shunga qaramay, ko‘plab golli imkoniyatlarni yaratdik», — dedi de la Fuente Marca nashriga.

Ispaniya terma jamoasining seriyasi

Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar

Ketma-ket g‘alabalar

12 ta uchrashuv qatorasiga g‘alaba

Mag‘lubiyatsiz seriya

Asosiy vaqtda 43 ta o‘yin mag‘lubiyatsiz

So‘nggi natija

Millatlar ligasi, Chexiya — Ispaniya: 0:2

Bosh murabbiy

Luis de la Fuente

Tanqidlar, yolg‘onlar va murabbiyning munosabati

Matbuot va ayrim muxlislar tomonidan bo‘layotgan turli gap-so‘zlarga to‘xtalib o‘tgan murabbiy jamoaning ishidan ko‘ngli to‘qligini va hurmat talab qilishini ochiq aytdi:

  • «Ayrim odamlarning boshqa narsalarga e’tibor qaratayotgani biz o‘z ishimizni a’lo darajada bajarayotganimizni isbotlaydi. Haqiqat shuki, har bir yangi o‘yin bilan mag‘lubiyat ehtimoli tobora yaqinlashib boradi. Aql bilan fikrlaydigan insonlar esa buni tushunishadi».

  • «Milliy jamoamizga muvaffaqiyatsizlik tilaydigan odamlar haqiqatan ham bormi yoki yo‘qmi, bilmayman. Men so‘raydigan yagona narsa — hurmat. Turli gap-so‘zlar qulog‘imga chalinadi, ammo menga qiziq bo‘lmagan narsalarni tezda unutaman. Biroq odamlar turli yolg‘on va uydirmalarni to‘qib chiqarishsa, bu baribir ta’sir qiladi», — deya qo‘shimcha qildi u.

Sizningcha, Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining bunday uzoq davom etayotgan rekord seriyasi qachongacha davom etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari