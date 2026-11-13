Luis de la Fuente Ispaniyaning yangi rekordi va tanqidlar haqida nima dedi?
Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UYEFA Millatlar ligasi doirasida Chexiya ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabadan (2:0) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispanlar ushbu zafar orqali o‘zlarining ketma-ket 12-bahsdagi g‘alabasini rasmiylashtirib, asosiy o‘yin vaqtidagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 43 ta o‘yinga yetkazdi va yangi rekord o‘rnatdi.
O‘yin haqida va vaziyatlardan foydalanish
Murabbiy og‘ir uchrashuv kechganini, raqib juda kuchli va g‘ayratli qarshilik ko‘rsatganini tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa ko‘plab golli imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, hal qiluvchi pallada sovuqqonlik yetishmagan:
«Juda kuchli va g‘ayratli jamoaga qarshi og‘ir o‘yin bo‘ldi. Bizga oson bo‘lmadi. Vaziyatlardan foydalanishda sovuqqonlik yetishmadi. Shunga qaramay, ko‘plab golli imkoniyatlarni yaratdik», — dedi de la Fuente Marca nashriga.
Ispaniya terma jamoasining seriyasi
Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar
Ketma-ket g‘alabalar
12 ta uchrashuv qatorasiga g‘alaba
Mag‘lubiyatsiz seriya
Asosiy vaqtda 43 ta o‘yin mag‘lubiyatsiz
So‘nggi natija
Millatlar ligasi, Chexiya — Ispaniya: 0:2
Bosh murabbiy
Luis de la Fuente
Tanqidlar, yolg‘onlar va murabbiyning munosabati
Matbuot va ayrim muxlislar tomonidan bo‘layotgan turli gap-so‘zlarga to‘xtalib o‘tgan murabbiy jamoaning ishidan ko‘ngli to‘qligini va hurmat talab qilishini ochiq aytdi:
«Ayrim odamlarning boshqa narsalarga e’tibor qaratayotgani biz o‘z ishimizni a’lo darajada bajarayotganimizni isbotlaydi. Haqiqat shuki, har bir yangi o‘yin bilan mag‘lubiyat ehtimoli tobora yaqinlashib boradi. Aql bilan fikrlaydigan insonlar esa buni tushunishadi».
«Milliy jamoamizga muvaffaqiyatsizlik tilaydigan odamlar haqiqatan ham bormi yoki yo‘qmi, bilmayman. Men so‘raydigan yagona narsa — hurmat. Turli gap-so‘zlar qulog‘imga chalinadi, ammo menga qiziq bo‘lmagan narsalarni tezda unutaman. Biroq odamlar turli yolg‘on va uydirmalarni to‘qib chiqarishsa, bu baribir ta’sir qiladi», — deya qo‘shimcha qildi u.
Sizningcha, Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining bunday uzoq davom etayotgan rekord seriyasi qachongacha davom etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…