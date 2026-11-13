Maurisio Pochettino — «Manchester Yunayted»ning yangi bosh murabbiyi!
Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi nihoyat o‘z murabbiylar shtabidagi o‘zgarishlarni rasman e’lon qildi. Ma’lum qilinishicha, taniqli mutaxassis Maurisio Pochettino «qizil iblislar»ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Tomonlar o‘rtasida 2029 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolandi.
Pochettinoning boy tajribasi va AQSH terma jamoasidagi faoliyati
Argentinalik murabbiy Angliya Premer-ligasi jumboqlariga begona emas. U bunga qadar APLning bir qator nomdor klublarida, jumladan, «Sauthempton», «Tottenhem» va «Chelsi» jamoalarida samarali faoliyat olib borgan.
Shuningdek, u so‘nggi yillarda AQSH milliy jamoasini boshqarib, 2026 yilgi Jahon chempionatining 1/8 finaliga qadar yetib borgan edi. Uning xalqaro maydondagi tajribasi «Manchester Yunayted» rahbariyati e’tiborini tortgan asosiy omillardan biri bo‘ldi.
Maurisio Pochettino faoliyati
Asosiy ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Yangi klub va shartnoma
«Manchester Yunayted», 2029 yilgacha
APLdagi sobiq klublari
«Sauthempton», «Tottenhem», «Chelsi»
So‘nggi ish joyi
AQSH milliy jamoasi (JCH-2026 1/8 finali)
Oldidagi ilk vazifa
APL turnir jadvalidagi inqirozdan chiqish
Turnir jadvalidagi og‘ir ahvol va «Enfild»dagi sinov
Ma’lumki, «Manchester Yunayted» joriy mavsumni juda og‘ir o‘tkazmoqda. Ayni paytda mankunianliklar Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 18-o‘rinni egallab turibdi.
Yangi bosh murabbiyni juda qattiq va murakkab sinovlar kutmoqda. Xususan, Pochettino boshchiligidagi «Manchester Yunayted» APLning keyingi turida safarda ashaddiy raqib — «Liverpul» mehmoni bo‘ladi va mazkur bahs «Enfild» stadionida o‘tkaziladi. Murabbiy uchun bu jamoadagi eng jiddiy va mas’uliyatli debyutlardan biri bo‘lishi shubhasiz.
Sizningcha, Maurisio Pochettino og‘ir ahvolda qolgan «Manchester Yunayted»ni inqirozdan olib chiqib, yuqori o‘rinlarga qaytara oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…