Maurisio Pochettino — «Manchester Yunayted»ning yangi bosh murabbiyi!

1 daqiqa o'qish18
Maurisio Pochettino — «Manchester Yunayted»ning yangi bosh murabbiyi!

Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi nihoyat o‘z murabbiylar shtabidagi o‘zgarishlarni rasman e’lon qildi. Ma’lum qilinishicha, taniqli mutaxassis Maurisio Pochettino «qizil iblislar»ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Tomonlar o‘rtasida 2029 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolandi.

Pochettinoning boy tajribasi va AQSH terma jamoasidagi faoliyati

Argentinalik murabbiy Angliya Premer-ligasi jumboqlariga begona emas. U bunga qadar APLning bir qator nomdor klublarida, jumladan, «Sauthempton», «Tottenhem» va «Chelsi» jamoalarida samarali faoliyat olib borgan.

Shuningdek, u so‘nggi yillarda AQSH milliy jamoasini boshqarib, 2026 yilgi Jahon chempionatining 1/8 finaliga qadar yetib borgan edi. Uning xalqaro maydondagi tajribasi «Manchester Yunayted» rahbariyati e’tiborini tortgan asosiy omillardan biri bo‘ldi.

Maurisio Pochettino faoliyati

Asosiy ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Yangi klub va shartnoma

«Manchester Yunayted», 2029 yilgacha

APLdagi sobiq klublari

«Sauthempton», «Tottenhem», «Chelsi»

So‘nggi ish joyi

AQSH milliy jamoasi (JCH-2026 1/8 finali)

Oldidagi ilk vazifa

APL turnir jadvalidagi inqirozdan chiqish

Turnir jadvalidagi og‘ir ahvol va «Enfild»dagi sinov

Ma’lumki, «Manchester Yunayted» joriy mavsumni juda og‘ir o‘tkazmoqda. Ayni paytda mankunianliklar Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 18-o‘rinni egallab turibdi.

Yangi bosh murabbiyni juda qattiq va murakkab sinovlar kutmoqda. Xususan, Pochettino boshchiligidagi «Manchester Yunayted» APLning keyingi turida safarda ashaddiy raqib — «Liverpul» mehmoni bo‘ladi va mazkur bahs «Enfild» stadionida o‘tkaziladi. Murabbiy uchun bu jamoadagi eng jiddiy va mas’uliyatli debyutlardan biri bo‘lishi shubhasiz.

Sizningcha, Maurisio Pochettino og‘ir ahvolda qolgan «Manchester Yunayted»ni inqirozdan olib chiqib, yuqori o‘rinlarga qaytara oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari