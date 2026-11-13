2:0 hisobidagi ustunlik nega yo‘qotildi? Sobiq futbolchi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida oldinda borayotgan bo‘lsa-da, yakunda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Atigi o‘n daqiqa ichida o‘tkazib yuborilgan uchta gol muxlislarni hayratda qoldirdi. Eng muhimi, birinchi taymda tartibli va ishonchli harakat qilgan jamoa tanaffusdan keyin nima sababdan bunday o‘zgarib ketdi?
Milliy jamoamizning sobiq futbolchisi, bugungi kunda bolalar futbolida murabbiy sifatida faoliyat yuritayotgan Shahboz Erkinov Rossiyaga qarshi uchrashuv haqida o‘z fikrlarini bildirdi. U mag‘lubiyat sabablari, Fabio Kannavaroning zahira almashtirishlari, Abduqodir Husanovning yo‘qligi va terma jamoamizdagi ijobiy o‘zgarishlarga alohida to‘xtaldi.
Birinchi taymdagi O‘zbekiston va ikkinchi taymdagi O‘zbekiston — ikki xil jamoa
Erkinovning fikricha, uchrashuvning birinchi va ikkinchi bo‘limlarida milliy jamoamiz mutlaqo boshqacha futbol namoyish etdi.
Uning ta’kidlashicha, birinchi taymda futbolchilar zich joylashuv asosida tartibli harakat qildi. Jamoaviy pressing yaxshi ishladi, hujumlarda ham faollik sezildi. Ammo tanaffusdan keyin vaziyat keskin o‘zgardi.
«Ikki xil taassurot qoldirdi. Birinchi taym umuman boshqa jamoa, ikkinchi taymda umuman boshqa jamoa. Birinchi bo‘limda ancha zich joylashuv asosida tartibli o‘yin ko‘rsatayotgandik. Tanaffusdan keyin esa individual xatolar juda ko‘payib ketdi», — dedi mutaxassis.
Erkinovning fikricha, 2:0 hisobidagi ustunlik ham futbolchilarning biroz bo‘shashishiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Biroq u mag‘lubiyatni faqat shu omil bilan izohlamadi.
U Rossiya terma jamoasining ikkinchi bo‘limdagi harakatlarini ham alohida e’tirof etdi. Raqib tanaffusdan keyin o‘yin sur’atini oshirdi, uzun paslar orqali himoya ortidagi bo‘sh hududlardan samarali foydalana boshladi.
Kannavaroning zahira almashtirishlari o‘zini oqladimi?
Uchrashuvdan keyin muxlislar va futbol mutaxassislari orasida eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biri — Fabio Kannavaroning zahiradan maydonga tushirgan futbolchilari bo‘ldi.
Chunki aynan ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlardan keyin milliy jamoamiz avvalgi o‘yin sur’atini yo‘qotdi va raqib bosimiga dosh bera olmadi.
Shahboz Erkinov ham zahiradan maydonga tushgan futbolchilar kutilgan darajada o‘yinga qo‘shila olmaganini tan oldi. Biroq u bu holatni murabbiyning xatosi sifatida bir tomonlama baholash to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.
«O‘yinga kirishib keta olishmadi, bu aniq. Ikkinchi taymda tushgan futbolchilar o‘yinni buzib yuborishdi, deya olmayman. Lekin Kannavaro ham ularni tekshirishi kerak-ku! Qayerda ko‘radi? Shunaqa uchrashuvlarda yangi o‘yinchilarni ko‘rib olmasa, qayerda, kim bilan ko‘radi?», — dedi u.
Mutaxassisning fikricha, zahiradan tushgan futbolchilar birinchi bo‘limdagi o‘yin ritmini hech bo‘lmaganda saqlab qolishlari kerak edi. Ammo ular bu vazifani uddalay olmadi.
Shu bilan birga, Rossiya terma jamoasi zahiradan maydonga tushirgan futbolchilar orqali o‘yinni yanada kuchaytirdi. Bu esa ikki jamoa o‘rtasidagi farqni yanada yaqqol ko‘rsatdi.
Erkinov qaysi futbolchilarning o‘yinini alohida e’tirof etdi?
Sobiq futbolchidan milliy jamoamiz safida kimlar unda eng yaxshi taassurot qoldirgani haqida ham so‘raldi.
Erkinov Jahongir O‘rozovning harakatlarini ijobiy baholadi. Shuningdek, Eldor Shomurodovni o‘z darajasida o‘ynagan futbolchi sifatida e’tirof etdi.
Doston Hamdamov ham mutaxassisga ma’qul kelgan. Darvozabon Nazarov esa bir vaziyatda himoyachi bilan o‘zaro tushunmovchilikka yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, bir necha xavfli zarbalarni qaytargan.
«Jahongir O‘rozov yomon o‘ynamadi. Eldor har doimgidek o‘zining darajasida. Qoyil. Doston Hamdamov ham yoqdi. Nazarov to‘pga yugurib chiqqanda himoyachi bilan tushunmovchilik bo‘ldi. O‘sha vaziyatni hisobga olmaganda, darvozabon ham 2–3 ta vaziyatda yaxshi qutqardi. Oyog‘i bilan butun hujumlarni yaxshi boshladi», — dedi Erkinov.
Uning fikricha, darvozabonning oyoq bilan to‘pni o‘yinga kiritishdagi harakatlari ham alohida e’tiborga loyiq.
«Abduqodir Husanov bo‘lganida bunday vaziyatlar yuz bermasdi»
Rossiyaga qarshi uchrashuvda Abduqodir Husanovning maydonda bo‘lmagani ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xususan, raqib hujumchilari himoyachilar bilan birga-bir vaziyatlarga tez-tez chiqib bora olgani e’tiborni tortdi.
Shahboz Erkinovning fikricha, Husanovning yo‘qligi milliy jamoamiz himoyasiga juda katta ta’sir ko‘rsatgan.
«Abduqodirning yo‘qligi juda katta ta’sir qildi. Abduqodir bo‘lganida birga-bir chiqib ketishlar bo‘lmasdi. Chunki uning tezligi bor, masofa tanlashni ham biladi. Husanov bo‘lganida bunchalik oson birga-bir chiqib keta olishmasdi», — dedi sobiq futbolchi.
Darhaqiqat, zamonaviy futbolda himoyachining tezligi, raqib hujumchisini o‘z vaqtida to‘xtatishi va himoya ortidagi hududni nazorat qilishi juda muhim. Erkinovning fikricha, Husanov aynan shu jihatlari bilan terma jamoamiz uchun katta ahamiyatga ega.
Kannavaroning «imzosi» ko‘rinyaptimi?
Uchrashuvdagi mag‘lubiyatga qaramay, Erkinov milliy jamoamiz o‘yinida bosh murabbiy Fabio Kannavaroning ish uslubi sezilayotganini ta’kidladi.
Uning fikricha, futbolchilar hujumkor va tajovuzkorroq o‘ynashga, himoyada zich joylashgan holda hujumlarni boshlashga harakat qilmoqda.
Biroq mutaxassis Kannavaroning eng muhim xizmatlaridan biri sifatida yosh futbolchilarga imkoniyat berilayotganini ko‘rsatdi.
«Fabioning bir jihati foyda beryaptiki, u yosh-yosh, hali ochilmagan futbolchilarni ham chaqirib, qo‘rqmasdan tekshiryapti. Balki mahalliy murabbiylar bu narsani qilishga qo‘rqishardi. Kannavaro esa tarkibni yoshartirishga, rotatsiya qilishga qo‘rqmasdan qo‘l uryapti. Shuni aniq ayta olamanki, u bu narsani eplayapti», — dedi Erkinov.
Demak, sobiq futbolchi natijadan tashqari, terma jamoada yangi futbolchilarni sinovdan o‘tkazish va tarkibni yangilash jarayonini ham ijobiy baholamoqda.
«Rossiyadan hech narsada qolishmaymiz»: mag‘lubiyatdan keyingi muhim xulosa
Shahboz Erkinov Rossiyaga qarshi o‘yindan olingan eng muhim saboq sifatida uchrashuv oxirigacha kurashish zarurligini ko‘rsatdi.
Uning fikricha, 2:0 hisobida oldinda borish hali g‘alaba kafolati emas. O‘rtoqlik uchrashuvida ham oxirgi daqiqagacha bor kuch bilan harakat qilish kerakligini rossiyalik futbolchilar amalda ko‘rsatib berishdi.
Shu bilan birga, sobiq futbolchi bu mag‘lubiyatni O‘zbekiston futboli Rossiyadan ortda ekanining dalili deb hisoblamaydi.
«Shaxsiy fikrim, bugungi kunda biz Rossiya futboli bilan daraja borasida tenglashib oldik, deb o‘ylayman. Aynan milliy jamoa misolida ulardan hech narsada qolishmaymiz. Sababi, bizda ham futbol ko‘tarildi», — dedi Erkinov.
Uning fikricha, Rossiya terma jamoasi va ichki chempionatiga so‘nggi yillarda xalqaro musobaqalardan chetlatilgani ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu esa futbolchilarning o‘sishi va raqobat muhitiga salbiy ta’sir qilishi mumkin.
Mag‘lubiyatdan qanday saboq chiqarish kerak?
Rossiyaga qarshi uchrashuv milliy jamoamiz uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Birinchi taymda ko‘rsatilgan tartibli futbol, jamoaviy pressing va hujumdagi faollik jamoamizda muayyan o‘sish borligini ko‘rsatdi. Ammo ikkinchi bo‘limdagi keskin pasayish hali hal qilinishi kerak bo‘lgan muammolar ham yetarli ekanini namoyon qildi.
Ayniqsa, zaxiradan maydonga tushgan futbolchilarning o‘yin sur’atini saqlab qolishi, himoyadagi o‘zaro hamjihatlik va hisobda oldinda borayotganda ham diqqatni yo‘qotmaslik muhim.
Ehtimol, ushbu uchrashuvning eng katta sabog‘i ham shu bo‘ldi: kuchli jamoa faqat yaxshi boshlang‘ich tarkibdan iborat emas. U maydonga kim tushishidan qat’i nazar, bir xil o‘yin intizomini saqlay olishi kerak.
O‘zbekiston terma jamoasi 2:0 hisobidagi ustunlikni boy berdi. Ammo bu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarilsa, u kelgusi o‘yinlar uchun muhim tajribaga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi milliy jamoamiz kelajakdagi rasmiy o‘yinlarda bu kabi xatolarni takrorlamaslik uchun nimalarni o‘zgartirishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…