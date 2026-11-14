Madridda katta o‘zgarishlar: Mourino kimlarning kelajagini hal qilishni istamoqda?

1 daqiqa o'qish56
Madridda katta o‘zgarishlar: Mourino kimlarning kelajagini hal qilishni istamoqda?

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino rahbariyat oldiga muhim masala qo‘ydi. El Debate nashri xabariga ko‘ra, taniqli mutaxassis jamoaning to‘rt nafar asosiy futbolchisi bilan shartnomalarni imkon qadar tezroq uzaytirish taklifi bilan murojaat qilgan.

Kimlarning kelajagi hal etilmoqda?

Mourino o‘z taktikasining asosiy ijrochilari sifatida quyidagi yuqori saviyali futbolchilarning kelajagini to‘liq ta’minlashni istamoqda:

  • Arda Guler

  • Jud Bellinghem

  • Orelen Chuameni

  • Federiko Valverde

Mazkur to‘rt nafar futbolchi ayni paytda «Qirollik klubi»ning tayanchi va asosiy tarkib yulduzlari hisoblanadi. Mourino ularni jamoaning uzoq muddatli loyihasining muhim bo‘lagi sifatida ko‘rmoqda.

Futbolchilar

Klubdagi maqomi va holati

Jud Bellinghem

Jamoa hujumini bog‘lovchi asosiy markaz vakili

Federiko Valverde

Maydondagi tinimsiz mehnatkash va yetakchi

Orelen Chuameni

Tayanch zonasining ishonchli qo‘rg‘oni

Arda Guler

Yorqin iqtidor va kreativ yarimhimoyachi

Muzokaralar va futbolchilarning pozitsiyasi

Manbaning ma’lum qilishicha, ushbu to‘rt futbolchining barchasi bilan yangi shartnomalar bo‘yicha muzokaralar allaqachon boshlab yuborilgan va jarayon juda muvaffaqiyatli davom etmoqda.

Eng muhimi, futbolchilarning har biri Madrid klubida qolish istagini qat’iy bildirgan va ayni damda jamoani tark etishni rejalashtirmayapti. Eslatib o‘tamiz, Joze Mourino bunga qadar ham «Real»ni 2010–2013 yillarda boshqargan bo‘lib, u klubdagi o‘z faoliyatini yanada mustahkamlashga kirishgan.

Sizningcha, Joze Mourino rahbarligidagi «Real» Madrid joriy mavsumda qaysi sovrinlarni qo‘lga kirita oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari