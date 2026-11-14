Madridda katta o‘zgarishlar: Mourino kimlarning kelajagini hal qilishni istamoqda?
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino rahbariyat oldiga muhim masala qo‘ydi. El Debate nashri xabariga ko‘ra, taniqli mutaxassis jamoaning to‘rt nafar asosiy futbolchisi bilan shartnomalarni imkon qadar tezroq uzaytirish taklifi bilan murojaat qilgan.
Kimlarning kelajagi hal etilmoqda?
Mourino o‘z taktikasining asosiy ijrochilari sifatida quyidagi yuqori saviyali futbolchilarning kelajagini to‘liq ta’minlashni istamoqda:
Arda Guler
Jud Bellinghem
Orelen Chuameni
Federiko Valverde
Mazkur to‘rt nafar futbolchi ayni paytda «Qirollik klubi»ning tayanchi va asosiy tarkib yulduzlari hisoblanadi. Mourino ularni jamoaning uzoq muddatli loyihasining muhim bo‘lagi sifatida ko‘rmoqda.
Futbolchilar
Klubdagi maqomi va holati
Jud Bellinghem
Jamoa hujumini bog‘lovchi asosiy markaz vakili
Federiko Valverde
Maydondagi tinimsiz mehnatkash va yetakchi
Orelen Chuameni
Tayanch zonasining ishonchli qo‘rg‘oni
Arda Guler
Yorqin iqtidor va kreativ yarimhimoyachi
Muzokaralar va futbolchilarning pozitsiyasi
Manbaning ma’lum qilishicha, ushbu to‘rt futbolchining barchasi bilan yangi shartnomalar bo‘yicha muzokaralar allaqachon boshlab yuborilgan va jarayon juda muvaffaqiyatli davom etmoqda.
Eng muhimi, futbolchilarning har biri Madrid klubida qolish istagini qat’iy bildirgan va ayni damda jamoani tark etishni rejalashtirmayapti. Eslatib o‘tamiz, Joze Mourino bunga qadar ham «Real»ni 2010–2013 yillarda boshqargan bo‘lib, u klubdagi o‘z faoliyatini yanada mustahkamlashga kirishgan.
Sizningcha, Joze Mourino rahbarligidagi «Real» Madrid joriy mavsumda qaysi sovrinlarni qo‘lga kirita oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…