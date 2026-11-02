Istanbuldagi to‘yda Turkmaniston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildi

·63·Dunyo
Istanbuldagi to‘yda Turkmaniston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildi

Turkiyaning Istanbul shahridagi to‘yxonada ikki guruh o‘rtasida kelib chiqqan janjalda 33 yoshli Qilich Bo‘riyev halok bo‘ldi. U bo‘yin qismidan pichoqlangan. Hodisadan keyin gumonlanuvchi qo‘lga olingan va keyinchalik sud qarori bilan qamoqqa olingan. Bu haqda DHA axborot agentligi xabar berdi.

Qayd etilishicha, voqea 1 noyabr kuni soat 23:30 atrofida Istanbulning Kichikchekmeje tumanidagi Kemalposha mahallasi, Nebiog‘lu ko‘chasida joylashgan to‘yxonada sodir bo‘lgan. To‘y marosimi vaqtida ikki guruh o‘rtasida hozircha sababi ma’lum bo‘lmagan tortishuv yuzaga kelgan.

Taxminan bir soat davom etgan janjal keyinchalik pichoqli to‘qnashuvga aylangan. Unda Qilich Bo‘riyev bo‘yin qismidan og‘ir jarohat olgan. Voqea joyiga politsiya va tibbiyot xodimlari yetib kelib, jabrlanuvchiga birinchi yordam ko‘rsatgan. U shifoxonaga olib ketilgan, biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.

Dastlabki xabarlarda marhum O‘zbekiston fuqarosi sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, keyinchalik DHA uning 33 yoshli Turkmaniston fuqarosi ekanini ma’lum qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, janjal ishtirokchilari spirtli ichimlik iste’mol qilgan bo‘lgan. Politsiya gumonlanuvchi R.T.ni Istanbulning Avjilar tumanida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida qo‘lga olgan. Undan voqeada ishlatilgan pichoq ham olib qo‘yilgan.

Keyinchalik gumonlanuvchi politsiyadagi so‘roqdan so‘ng sudga olib borilgan va sud qarori bilan qamoqqa olingan.

Marhumning jasadi autopsiya jarayonlari yakunlanganidan keyin oilasiga topshirilgan. DHA xabarida uning jasadi Turkmanistonga olib ketilishi rejalashtirilgani aytilgan.

IstanbulQilich Bo‘riyevKichikchekmejeDHA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21Olmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildiOlmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildi14 oktabr 19:37Olmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiOlmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildi29 avgust 13:24«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida19 avgust 08:36Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiPutin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildi16 iyun 17:10Kimi Antonelli «Formula-1» tarixidagi eng yosh chempionga aylandiKimi Antonelli «Formula-1» tarixidagi eng yosh chempionga aylandiBugun 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda