Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)

·0·Madaniyat
Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)

Taniqli xonanda Ali Otajonov "Oqshom Shou" ko‘rsatuvida ishtirok etib, o‘zining eng katta ijodiy orzularidan biri haqida samimiy so‘zlab berdi. San’atkorning aytishicha, u O‘zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti Nasiba Abdullayeva bilan duet kuylashni uzoq yillardan beri niyat qilib keladi.

Suhbat davomida Ali Otajonov bolaligidan o‘zbek san’atkorlarini katta hurmat bilan kuzatib kelganini, ammo ular orasida Nasiba Abdullayevaning o‘rni alohida ekanini ta’kidladi.

— "Duet kuylash borasida bitta katta orzum bor. Yoshligimdan o‘zbek san’atkorlarini yaxshi ko‘rib ulg‘ayganman. Ammo ular orasida men uchun alohida o‘ringa ega, qadrli inson — O‘zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti Nasiba Abdullayeva. Menimcha, u kishining mendek muxlisi kam bo‘lsa kerak. Juda hurmat qilaman. Hatto ayrim qo‘shiqlarini o‘zlaridan ruxsat olib ijro etganman. Kelajakda ustoz bilan birgalikda duet kuylash niyatim bor," — dedi xonanda.

Shundan so‘ng boshlovchilardan biri:

— "Bu niyatingizni Nasiba Abdullayevaga aytganmisiz? U kishining bundan xabarlari bormi?" — deya savol berdi.

Ali Otajonov esa hozirgacha bu haqda bevosita gapirishga jur’at topa olmaganini tan oldi.

— "Yo‘q, hali bu haqda aytmaganman. Jur’atim yetmagan. Lekin tez-tez suhbatlashib turamiz. Xonadonlariga ham ko‘p borganman. Hatto to‘yimni ham Nasiba Abdullayevaning o‘zlari olib borganlar. Ayniqsa, u kishining "Sog‘inch" qo‘shig‘iga oshuftaman. Menimcha, bu asar shunchalik mukammal yaratilganki, bunday qo‘shiqni har qanday bastakor ham yarata olmaydi," — deya qo‘shimcha qildi.

Ali OtajonovNasiba Abdullayeva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiGulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiBugun, 15:02“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldiBugun, 14:51“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!Bugun, 14:04Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiVayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiBugun, 13:56Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Bugun, 13:14Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Bugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi