Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)

·42·Madaniyat
Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova bugungi yosh oilalarda sabr va shukrona fazilatlari kamayib borayotgani, bu esa arzimagan sabablar bilan ajrashishlarga olib kelayotganini ta’kidladi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, oiladagi qiyinchiliklarni birgalikda yengish, bir-birini tushunish va qo‘llab-quvvatlash munosabatlarni mustahkamlaydi.

O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova «Shirchoy» ko‘rsatuvidagi suhbat davomida bugungi yosh oilalarda sabr va shukr qilish kabi fazilatlar kamayib borayotgani, bu esa ayrim holatlarda ajrimlarga ham sabab bo‘layotganini aytdi.

Aktrisaning ta’kidlashicha, oiladagi qiyinchiliklarni birgalikda yengib o‘tish, bir-birini tushunish va qo‘llab-quvvatlash munosabatlarni mustahkamlaydi.

«Hozir ozgina sabr qilish yo‘qoldi. Shukrona keltirish sal yo‘qolib boryapti. Keyin yoshlarimiz arzimagan narsaga ajralib ketyapti. Har bir odam sabrli bo‘lsa, shukrona keltirsa, hamma qiyinchiliklarni, masalan, turmush o‘rtog‘i bilan birga yecha boshlasa, Alloh o‘zi yo‘l beradi, o‘sha oilani saqlab ham qoladi, rizq-nasiba ham beradi», — dedi Saida Rametova.

Aktrisa turmush o‘rtog‘i Jumadulla Rametov bilan hayotining dastlabki yillarida moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirganini ham esladi.

«Bizlarda ham bo‘lgan Jumadulla Rametov bilan qiyinchilik paytlarimiz, pulsiz qolgan paytlarimiz, bir burda non yeb o‘tirgan paytlarimiz hammasi bo‘lgan. Lekin o‘shanda “faqat halol bo‘laylik, pok bo‘laylik, birovning haqqini yemaylik, mehnat qilaylik, shu mehnat orqali hamma narsaga erishamiz”, deganmiz», — dedi u.

Saida Rametova, shuningdek, turmush o‘rtog‘i bilan bir-biriga ishonib, qiyin vaziyatlarda o‘zaro maslahatlashib kelganini aytdi. U hatto bir paytlar teatrni tark etish haqida o‘ylaganida ham Jumadulla Rametov uni bu qaroridan qaytarganini xotirladi.

Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, turmush o‘rtog‘i unga Samarqanddan san’at yo‘lida yaxshi niyatlar bilan kelganini, iste’dodi borligini eslatib, teatrdagi faoliyatini davom ettirishga undagan.

«Siz Samarqanddan yaxshi maqsadlar bilan kelgansiz. Sizning o‘zingizga yarasha talantigiz bor. Hozir san’atni yig‘ishtirib qo‘ysangiz, keyin bir umr pushaymon bo‘lasiz», — deganini esladi Saida Rametova.

Aktrisa Jumadulla Rametov uning kasbiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlaganini, Milliy teatrda ishlashini tavsiya qilganini ham aytdi.

Saida Rametovining ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilindi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar aktrisaning oilada sabr, o‘zaro ishonch va bir-birini qo‘llab-quvvatlash muhimligi haqidagi fikrlarini ma’qullagan.

Saida RametovaJumadulla RametovShirchoyO‘zbekiston Milliy teatri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)10 iyul 13:19Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”6 iyul 13:45Saida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdiSaida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdi27 sentabr 01:43O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldi21 sentabr 18:21Saida Rametova og‘ir judolikka uchradiSaida Rametova og‘ir judolikka uchradi5 avgust 13:50Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”23 iyun 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)