Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)

·88·Madaniyat
Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)

Taniqli aktrisa, O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova turmush o‘rtog‘i, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist Jumadulla Rametov bilan oila qurganiga 45 yil to‘lganini ma’lum qildi.

Aktrisa Instagram sahifasida ushbu sana munosabati bilan turmush o‘rtog‘i bilan birga o‘tkazgan yillari, unutilmas lahzalari va shirin xotiralarini aks ettirgan videoni e’lon qildi. Unda juftlikning turli davrlarda tushgan suratlari jamlangan.

Saida Rametova video ostida quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:

“Bugun to‘yimiz bo‘lgan kun! 45 yil! To‘g‘ri, vaqt o‘tishi bilan juda ko‘p narsalar o‘zgaradi, ammo xotiralar qoladi, bizniki bo‘lgan eng qadrlilari... Xotira ajib narsa”.

San’atkorning ushbu samimiy posti muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda Saida Rametova va Jumadulla Rametovga ko‘plab iliq tilaklar bildirilmoqda. Kuzatuvchilar juftlikni qutlab, ularga uzoq umr, oilaviy baxt va yana ko‘plab shunday quvonchli kunlarni birgalikda nishonlash nasib etishini tilamoqda.

Ma’lumot uchun, Saida Rametova 1957 yil 21 sentyabrda Samarqand shahrida tavallud topgan. Uning turmush o‘rtog‘i, aktyor Jumadulla Rametov esa 1955 yil 24 noyabrda dunyoga kelgan. Juftlik 1981 yilda oila qurgan va mana, 45 yildan buyon hayot yo‘lini birga bosib o‘tmoqda.

Saida RametovaJumadulla RametovO‘zbek san’ati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)3 oktabr 22:42Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)10 iyul 13:19Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”6 iyul 13:45Saida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdiSaida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdi27 sentabr 01:43O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldi21 sentabr 18:21Saida Rametova og‘ir judolikka uchradiSaida Rametova og‘ir judolikka uchradi5 avgust 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir