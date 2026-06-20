Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazida
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ayni vaqtda Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida kuchli jala yog‘ishi kuzatilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan kadrlarda yog‘ingarchilikning ancha shiddatli kechayotganini ko‘rish mumkin. Kuchli jala mahalliy aholi e’tiborini tortmoqda va bu holat muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Mutasaddilar fuqarolarga ehtiyotkor bo‘lish, zarurat bo‘lmasa ochiq hududlarda uzoq qolmaslik hamda xavfsizlik qoidalariga amal qilishni tavsiya etmoqda.
Ayni paytda vaziyat kuzatuv ostiga olingan bo‘lib, qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinishi kutilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…