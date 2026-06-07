Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik ochiq oltin koni qayerda joylashganini bilasizmi?
Qizilqum sahrosi bag‘rida joylashgan mashhur Muruntov ochiq oltin koni nafaqat mamlakatimiz, balki butun dunyo konchilik sanoatidagi noyob va betakror inshootlardan biri hisoblanadi.
Ushbu kon o‘zining ulkan zaxiralari va keng ko‘lamli qazib olish ishlari bilan xalqaro darajada tan olingan. Muruntov koni yillar davomida O‘zbekiston iqtisodiyotida ham muhim o‘rin tutib kelmoqda.
Qizilqumning cheksiz sahrolari bag‘rida joylashgan bu mo‘jiza tabiat va inson mehnatining uyg‘unligini namoyon etadi. U nafaqat iqtisodiy ahamiyatga ega, balki konchilik sohasidagi eng yirik loyihalardan biri sifatida ham e’tirof etilgan.
Bugungi kunda Muruntov koni dunyodagi eng yirik ochiq oltin konlaridan biri sifatida o‘z mavqeini saqlab kelmoqda.
…