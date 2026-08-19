Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdi
Markaziy Osiyoda demografik o‘sish sur’ati sekinlashmoqda. 2026 yilning dastlabki olti oyida mintaqada 711,3 ming nafar chaqaloq tug‘ilgan va bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 5,5 foizga kam.
Qiziq tomoni, keltirilgan statistikada Turkmaniston bo‘yicha ma’lumotlar mavjud emas.
Mintaqa davlatlari orasida tug‘ilishning eng sezilarli kamayishi O‘zbekistonda qayd etilgan.
Demograflar buni faqat bitta sabab bilan izohlash qiyinligini ta’kidlamoqda. Jarayonga bir nechta ijtimoiy va iqtisodiy omillar ta’sir qilmoqda:
yoshlarning turmush qurishni kechiktirishi;
birinchi farzandni keyinroq dunyoga keltirish;
shaharlashuvning kuchayishi;
ayollarning ta’lim va mehnat bozoridagi faolligining oshishi;
oilada farzandlar sonini rejalashtirish;
iqtisodiy barqarorlikka bo‘lgan talabning ortishi.
Demografik o‘zgarish nimani anglatadi?
Tug‘ilishning ketma-ket kamayishi kelgusida mehnat bozori, ta’lim tizimi, sog‘liqni saqlash va aholi tarkibiga ta’sir qilishi mumkin.
Hozircha 2026 yilning dastlabki olti oylik statistikasi mintaqada tug‘ilish sur’atlari avvalgi yillardagidek yuqori emasligini ko‘rsatmoqda.
…