Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда

·30·Дунё
Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда
Қисқача

Қозоғистон 2026 йил май ойида сунъий ёғингарчилик технологиясини амалиётга жорий этган Марказий Осиёдаги илк давлат бўлди. Туркистон вилоятида 17 майдан бошланган пилот лойиҳа 911 минг гектардан ортиқ экин майдонларини қурғоқчиликдан ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, унда Қозоғистон мутахассислари БАА Миллий метеорология маркази билан ҳамкорлик қилмоқда.

Марказий Осиёда сув танқислиги ва қурғоқчиликка қарши янги технологиялар синовдан ўтказилмоқда. Қозоғистоннинг Туркистон вилоятида булутларга сунъий таъсир кўрсатиб, ёғингарчиликни кўпайтиришга қаратилган пилот лойиҳа амалга оширилмоқда.

Қозоғистон 2026 йил май ойида ушбу технологияни амалиётга жорий этган Марказий Осиёдаги илк давлат бўлди. Лойиҳа 17 майдан бошланган бўлиб, 911 минг гектардан ортиқ экин майдонларини қурғоқчилик таъсиридан ҳимоя қилиш ва сув таъминотини яхшилашга қаратилган.

Лойиҳада Қозоғистон мутахассислари БАА Миллий метеорология маркази билан ҳамкорлик қилмоқда. Самолётлар ёрдамида мос келадиган ёмғир булутларига туз асосидаги махсус реагентлар сепилади. Бироқ технология исталган пайтда ёмғир ёғдиришга имкон бермайди — бунинг учун аввало табиий равишда шаклланган ва ёғин беришга мос булутлар бўлиши керак.

Дастлаб лойиҳа доирасида 11 та парвоз амалга оширилган, кейинги маълумотларда эса уларнинг сони 14 тага етгани қайд этилган. Натижалар метеорологик кузатувлар ва сунъий йўлдош маълумотлари асосида баҳоланмоқда.

Қозоғистон технология кутилган натижани берса, йилига 35 миллиард тенге ёки қарийб 74 миллион доллар иқтисодий самара олишни кутмоқда. Бунда қишлоқ хўжалигидаги йўқотишларни камайтириш ва сув таъминотини яхшилаш асосий мақсадлардан ҳисобланади.

Ўзбекистонда ҳам сунъий ёғингарчилик технологиясини жорий этиш бўйича пилот лойиҳа тайёрланмоқда. Дастлабки ҳисоб-китобларда ёғингарчиликни табиий кўрсаткичга нисбатан 10–20 фоизгача ошириш имконияти ўрганилмоқда.

Мамлакатдаги Гидрометеорология илмий-тадқиқот институтида булут физикаси ва атмосферага фаол таъсир кўрсатиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, булутларни сунъий уруғлантириш қурғоқчиликка қарши курашда ёрдамчи восита бўлиши мумкин, бироқ унинг самарадорлиги об-ҳаво ва булутларнинг хусусиятларига бевосита боғлиқ. Шу сабабли технологиянинг узоқ муддатли натижаларини илмий жиҳатдан баҳолаш муҳим.

ҚозоғистонЎзбекистонТуркистон вилоятиБАА Миллий метеорология маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиБугун, 17:23Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Бугун, 16:26Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Бугун, 16:00Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиТехасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиБугун, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди