Корея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқда

·0·Иқтисодиёт
Корея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқда

Жанубий Кореянинг чорвачилик соҳасидаги замонавий технологиялари Ўзбекистонда қорамолларни кўпайтириш самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Хусусан, кореялик мутахассислар томонидан ишлаб чиқилган сут йўналишидаги қорамол эмбрионларини кўчириш технологияси синовларда юқори натижа кўрсатган.

The Korea Times хабарига кўра, Ўзбекистонда корейс сут зотли қорамол эмбрионлари кўчирилган сигирларнинг 50 фоизида ҳомиладорлик қайд этилган. Бу аввал мамлакатга олиб кирилган бошқа хорижий эмбрионлардан фойдаланилганда кузатилган 30 фоизлик натижадан 20 фоизга юқори.

Мазкур технология Сирдарё вилоятидаги Султан Фарм хўжалигида ўтказилган амалий намойиш вақтида синовдан ўтказилган. Тажриба натижалари корейс эмбрионларини Ўзбекистонда чорвачиликни ривожлантириш ва юқори маҳсулдор қорамоллар подасини шакллантиришда қўллаш имкониятлари борлигини кўрсатган.

Эмбрион кўчириш технологиясининг асосий афзалликларидан бири — юқори наслдор ҳайвонларнинг генетик хусусиятларини қисқа вақт ичида кўпроқ авлодга етказиш имконини беришидир. Шу орқали сут маҳсулдорлигини ошириш, поданинг сифатини яхшилаш ва чорвачилик хўжаликларида самарадорликни кўтариш мақсад қилинади.

Корея технологиялари билан боғлиқ бошқа тажрибалар ҳам ижобий натижаларни кўрсатган. Жумладан, корейс ветеринария препаратлари қўлланган сут йўналишидаги қорамолларда кунлик сут маҳсулдорлиги ўртача 2,4 килограммга ошгани қайд этилган.

Шунингдек, Жанубий Корея ва Ўзбекистон чорвачилик соҳасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга келишиб олган. Томонлар сунъий уруғлантириш ва наслчилик технологиялари бўйича тажриба алмашиш, қўшма тадқиқотлар олиб бориш ҳамда ветеринария дори воситаларини рўйхатдан ўтказиш жараёнларини соддалаштиришни кўзда тутувчи келишувларга эришган.

Корея қишлоқ хўжалиги технологияларининг Ўзбекистонга кириб келиши фақат эмбрион кўчириш билан чекланмаяпти. Икки давлат ўртасида юқори ҳосилдор гуруч етиштириш, қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва мутахассислар алмашинуви бўйича ҳам ҳамкорлик олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда19 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 13:30Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?Кеча, 22:1218 август учун валюта курслари эълон қилинди18 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4218 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 12:01Ўзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширдиЎзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширдиКеча, 09:24«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб15.08, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда