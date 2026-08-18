Корея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқда
Жанубий Кореянинг чорвачилик соҳасидаги замонавий технологиялари Ўзбекистонда қорамолларни кўпайтириш самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Хусусан, кореялик мутахассислар томонидан ишлаб чиқилган сут йўналишидаги қорамол эмбрионларини кўчириш технологияси синовларда юқори натижа кўрсатган.
The Korea Times хабарига кўра, Ўзбекистонда корейс сут зотли қорамол эмбрионлари кўчирилган сигирларнинг 50 фоизида ҳомиладорлик қайд этилган. Бу аввал мамлакатга олиб кирилган бошқа хорижий эмбрионлардан фойдаланилганда кузатилган 30 фоизлик натижадан 20 фоизга юқори.
Мазкур технология Сирдарё вилоятидаги Султан Фарм хўжалигида ўтказилган амалий намойиш вақтида синовдан ўтказилган. Тажриба натижалари корейс эмбрионларини Ўзбекистонда чорвачиликни ривожлантириш ва юқори маҳсулдор қорамоллар подасини шакллантиришда қўллаш имкониятлари борлигини кўрсатган.
Эмбрион кўчириш технологиясининг асосий афзалликларидан бири — юқори наслдор ҳайвонларнинг генетик хусусиятларини қисқа вақт ичида кўпроқ авлодга етказиш имконини беришидир. Шу орқали сут маҳсулдорлигини ошириш, поданинг сифатини яхшилаш ва чорвачилик хўжаликларида самарадорликни кўтариш мақсад қилинади.
Корея технологиялари билан боғлиқ бошқа тажрибалар ҳам ижобий натижаларни кўрсатган. Жумладан, корейс ветеринария препаратлари қўлланган сут йўналишидаги қорамолларда кунлик сут маҳсулдорлиги ўртача 2,4 килограммга ошгани қайд этилган.
Шунингдек, Жанубий Корея ва Ўзбекистон чорвачилик соҳасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга келишиб олган. Томонлар сунъий уруғлантириш ва наслчилик технологиялари бўйича тажриба алмашиш, қўшма тадқиқотлар олиб бориш ҳамда ветеринария дори воситаларини рўйхатдан ўтказиш жараёнларини соддалаштиришни кўзда тутувчи келишувларга эришган.
Корея қишлоқ хўжалиги технологияларининг Ўзбекистонга кириб келиши фақат эмбрион кўчириш билан чекланмаяпти. Икки давлат ўртасида юқори ҳосилдор гуруч етиштириш, қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва мутахассислар алмашинуви бўйича ҳам ҳамкорлик олиб борилмоқда.
…