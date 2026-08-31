Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildi
O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika markazi ma’lumotlariga ko‘ra, 31 avgust kuni kunduzi soat 14:58 da Buxoro viloyati hududida yer silkinishi qayd etildi.
Mutaxassislarning xabariga ko‘ra, zilzila koordinatalari bo‘yicha uning epitsentri Toshkent shahridan 504 km janubi-g‘arbda joylashgan.
Zilzila magnitudasi va chuqurligi
Seysmologlar tomonidan qayd etilgan asosiy texnik ko‘rsatkichlar:
Magnituda: Epitsentrda zilzila magnitudasi 3,8 ballni tashkil etdi;
Chuqurlik: Yer osti silkinishlari o‘chog‘i 10 kilometr chuqurlikda joylashgan.
Yer silkinishi qaysi hududlarda sezildi?
Buxoro viloyatining qator shahar va tumanlarida yer qimirlashi kuchi quyidagicha namoyon bo‘ldi:
Gazli shahri: Epitsentrdan 18 km masofada joylashgan hududda silkinish kuchi 3 ballni tashkil etdi;
Peshko‘ tumani: Epitsentrdan 35 km uzoqlikda bo‘lib, sezilish kuchi 2 ball bo‘ldi;
Jondor tumani: Epitsentrdan 47 km masofada joylashgan tumanda yer qimirlashi 2 ball darajasida sezildi.
Hodisa oqibatida talofatlar va jarohat olganlar haqida ma’lumot kelib tushmagan.
…