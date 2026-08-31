Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqda
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining xotira chiplarini ishlab chiqarish quvvatlarining salmoqli qismini uzoq muddatli shartnomalar orqali band qildi. SeDaily nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻz zavodlarining 70 foiz imkoniyatlarini kelgusi yillar uchun oldindan band qilgan boʻlib, bunday kelishuvlar 2031-yilgacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Mazkur strategik qadam Samsung uchun kelgusidagi taʼminotlarni aniq rejalashtirish imkonini bersa, yirik buyurtmachilar uchun xomashyoni sezilarli darajada arzon narxlarda xarid qilish yoʻlini ochmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Uzoq muddatli shartnomalar va keskin farq qiluvchi narxlarManba maʼlumotlariga koʻra, mazkur uzoq muddatli shartnomalar doirasida taklif etilayotgan narxlar joriy bozor qiymatidan hayratlanarli darajada past. Xususan, bitimlar narxi ochiq bozordagi (spot) narxlardan naq besh baravar arzonroq ekanligi maʼlum boʻldi. Ehtimol, bu narxlar hozirgi global inqiroz davridan oldingi davr koʻrsatkichlariga mos keladi, bu esa mutaxassislarda maʼlum darajada ajablanish uygʻotmoqda.
MegaGridSupplies tahliliy maʼlumotlariga tayangan holda xabar qilinishicha, ochiq bozorda 36 gigabayt hajmli HBM3E xotira steki taxminan 2100 AQSh dollarini tashkil qiladi. Biroq Samsung bilan tuzilgan uzoq muddatli shartnomalar doirasida xuddi shunday mahsulotning narxi atigi 365–510 dollar atrofida baholanmoqda. Bunday ulkan narx tafovuti yuqori texnologiyalar bozorida keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
…