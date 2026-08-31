Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqda

·12·Texno
Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqda

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining xotira chiplarini ishlab chiqarish quvvatlarining salmoqli qismini uzoq muddatli shartnomalar orqali band qildi. SeDaily nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻz zavodlarining 70 foiz imkoniyatlarini kelgusi yillar uchun oldindan band qilgan boʻlib, bunday kelishuvlar 2031-yilgacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Mazkur strategik qadam Samsung uchun kelgusidagi taʼminotlarni aniq rejalashtirish imkonini bersa, yirik buyurtmachilar uchun xomashyoni sezilarli darajada arzon narxlarda xarid qilish yoʻlini ochmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uzoq muddatli shartnomalar va keskin farq qiluvchi narxlar

Manba maʼlumotlariga koʻra, mazkur uzoq muddatli shartnomalar doirasida taklif etilayotgan narxlar joriy bozor qiymatidan hayratlanarli darajada past. Xususan, bitimlar narxi ochiq bozordagi (spot) narxlardan naq besh baravar arzonroq ekanligi maʼlum boʻldi. Ehtimol, bu narxlar hozirgi global inqiroz davridan oldingi davr koʻrsatkichlariga mos keladi, bu esa mutaxassislarda maʼlum darajada ajablanish uygʻotmoqda.

MegaGridSupplies tahliliy maʼlumotlariga tayangan holda xabar qilinishicha, ochiq bozorda 36 gigabayt hajmli HBM3E xotira steki taxminan 2100 AQSh dollarini tashkil qiladi. Biroq Samsung bilan tuzilgan uzoq muddatli shartnomalar doirasida xuddi shunday mahsulotning narxi atigi 365–510 dollar atrofida baholanmoqda. Bunday ulkan narx tafovuti yuqori texnologiyalar bozorida keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Asosiy hamkorlar va istiqbollar

Maʼlum boʻlishicha, Samsung tomonidan taqdim etilayotgan ushbu imtiyozli va uzoq muddatli shartnomalardan dunyodagi yetakchi IT-korporatsiyalar foydalanishga ulgurgan. Xususan, mazkur kelishuvlarning asosiy mijozlari qatorida quyidagi yirik kompaniyalar qayd etilgan:

Mutaxassislarning fikricha, bunday yirik hajmdagi kelishuvlar Samsung uchun bozor barqarorligini taʼminlasa, Microsoft, Google va NVIDIA kabi kompaniyalarga sunʼiy intellekt va yuqori unumdor hisoblash tizimlarini rivojlantirish uchun zarur boʻlgan xotira modellarini barqaror hamda qulay narxlarda olish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida jahon bozoridagi texnologik jarayonlarning surʼatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

SamsungXotiraMicrosoftGoogleNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinBugun, 20:54Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiBugun, 19:27Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiVarp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiBugun, 18:59AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiBugun, 17:58Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiXiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiBugun, 17:26Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi