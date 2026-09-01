Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?

·24·O‘zbekiston
Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?

Toshkentning Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlarida eski uy-joylarni yangilashga qaratilgan renovatsiya jarayoni boshlandi. Eng ko‘p savol esa uyi renovatsiya hududiga tushgan mulkdorlarni qanday o‘zgarishlar kutayotgani bilan bog‘liq.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, mulkdorlar uy-joydan majburan mahrum qilinib, kompensatsiyasiz qoldirilmaydi. Ularning har biriga alohida tartibda yangi xonadon yoki boshqa shaklda kompensatsiya taklif etiladi.

Mulkdorlarga oldindan xabar beriladi

Renovatsiya jarayonida mulkdorlar uchun eng muhim talablardan biri — ularni rejalashtirilayotgan o‘zgarishlar haqida oldindan xabardor qilish.

Ya’ni uyi renovatsiya hududiga kiritilgan fuqaro jarayon haqida ma’lumot olmasdan turib, uy-joyidan mahrum qilinishi kerak emas.

Yangi qonunchilikda ham renovatsiya dasturi doirasida buzilishi yoki qayta qurilishi rejalashtirilgan uy-joylar, yangi quriladigan obyektlar va ularga ega bo‘ladigan huquq egalari haqida ma’lumotlar aks ettirilishi belgilangan.

Eski uy o‘rniga qanday xonadon beriladi?

Mulkdorlarga yaqin hududdan teng qiymatli yangi xonadon taklif etilishi ko‘zda tutilmoqda.

Bu yerda asosiy masala — yangi uy-joyning qiymati va shartlari.

Amalda mulkdor uchun quyidagi jihatlar muhim bo‘ladi:

  • yangi xonadonning qiymati;

  • uning joylashgan hududi;

  • maydoni va xonalar soni;

  • uyning tayyorlik darajasi;

  • mulk huquqining rasmiylashtirilishi;

  • ko‘chish bilan bog‘liq shartlar.

Qonunchilikda ham kompensatsiya sifatida renovatsiya hududida yangi qurilgan uy-joy, boshqa hududdagi uy-joy, pul mablag‘lari yoki kelishuvda belgilangan boshqa shakllar nazarda tutilgan.

Kompensatsiya kim bilan kelishiladi?

Bu jarayonda har bir mulkdor bilan alohida kelishuv muhim ahamiyatga ega.

Ya’ni kompensatsiya masalasi umumiy va bir xil tartibda emas, balki muayyan mulkdorning holati va mulki hisobga olingan holda kelishiladi.

Kelishuv rasmiy hujjat bilan mustahkamlanadi va bitim notarial tartibda tasdiqlanadi.

Renovatsiyada eng muhim hujjat — mulkdor va mas’ul tomon o‘rtasidagi kelishuv. Unda yangi uy-joy yoki kompensatsiyaning aniq shartlari ko‘rsatilishi kerak.

Eski uydagi kommunal qarz nima bo‘ladi?

Renovatsiya jarayonida yana bir muhim masala — kommunal to‘lovlar.

Eski xonadon bo‘yicha mavjud kommunal qarzdorlik yoki ortiqcha to‘lovlar yangi xonadonning hisob raqamiga o‘tkaziladi.

Bu mulkdor uchun muhim yengillik bo‘lib, yangi uyga ko‘chish jarayonida kommunal hisob-kitoblar yo‘qolib ketmasligini ta’minlaydi.

Renovatsiya degani faqat uyni buzish emas

Renovatsiya tushunchasi faqat eski binolarni buzib, o‘rniga yangi uy qurish bilan cheklanmaydi.

2026 yil iyun oyida qabul qilingan «Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi qonunga ko‘ra, renovatsiya hududni arxitektura, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini qamrab oladi. U rekonstruksiya, eski binolarni buzib yangi obyektlar qurish, yashil hududlar va jamoat joylarini yaratish kabi shakllarda amalga oshirilishi mumkin.

Mulkdorlarni qanday kafolatlar himoya qiladi?

Yangi tartibda mulkdorlar uchun bir qator muhim kafolatlar belgilangan.

Jumladan, renovatsiya dasturiga hududni kiritish uchun kamida 80 foiz mulkdorlarning yozma roziligi talab etiladi. Dastur tasdiqlangandan keyin har bir mulkdor bilan kompensatsiya yoki loyihada ishtirok etish bo‘yicha alohida shartnoma tuziladi.

Agar mulkdor yangi uy tayyor bo‘lguniga qadar eski xonadonni bo‘shatishi talab qilinsa, qonunchilikda ayrim holatlarda uni vaqtinchalik uy-joy bilan ta’minlash yoki ijara xarajatlarini qoplash majburiyati ham belgilangan.

Toshkentdagi jarayonning eng muhim jihati

Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlaridagi renovatsiya jarayoni Toshkentda eski uy-joy fondini yangilash va zamonaviy turar joylarni ko‘paytirishga qaratilgan jarayonning navbatdagi bosqichi sifatida ko‘rilmoqda.

Mulkdorlar uchun esa asosiy masala bitta: eski xonadon o‘rniga qanday uy va qanday shartlarda beriladi?

Shu sababli har bir mulkdor kompensatsiya shartlarini diqqat bilan o‘rganishi, yangi xonadonning qiymati va boshqa shartlarini kelishuvda aniq belgilashi muhim.

Ya’ni renovatsiyaning asosiy mohiyati faqat eski uylarni buzish emas — mulkdorlarning huquqlarini saqlagan holda uy-joy fondini yangilashdir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Bugun, 08:10Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariKecha, 22:05Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiTarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiKecha, 22:00Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiShavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiKecha, 21:56Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiKecha, 21:40O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiO‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiKecha, 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi