Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?
Toshkentning Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlarida eski uy-joylarni yangilashga qaratilgan renovatsiya jarayoni boshlandi. Eng ko‘p savol esa uyi renovatsiya hududiga tushgan mulkdorlarni qanday o‘zgarishlar kutayotgani bilan bog‘liq.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, mulkdorlar uy-joydan majburan mahrum qilinib, kompensatsiyasiz qoldirilmaydi. Ularning har biriga alohida tartibda yangi xonadon yoki boshqa shaklda kompensatsiya taklif etiladi.
Mulkdorlarga oldindan xabar beriladi
Renovatsiya jarayonida mulkdorlar uchun eng muhim talablardan biri — ularni rejalashtirilayotgan o‘zgarishlar haqida oldindan xabardor qilish.
Ya’ni uyi renovatsiya hududiga kiritilgan fuqaro jarayon haqida ma’lumot olmasdan turib, uy-joyidan mahrum qilinishi kerak emas.
Yangi qonunchilikda ham renovatsiya dasturi doirasida buzilishi yoki qayta qurilishi rejalashtirilgan uy-joylar, yangi quriladigan obyektlar va ularga ega bo‘ladigan huquq egalari haqida ma’lumotlar aks ettirilishi belgilangan.
Eski uy o‘rniga qanday xonadon beriladi?
Mulkdorlarga yaqin hududdan teng qiymatli yangi xonadon taklif etilishi ko‘zda tutilmoqda.
Bu yerda asosiy masala — yangi uy-joyning qiymati va shartlari.
Amalda mulkdor uchun quyidagi jihatlar muhim bo‘ladi:
yangi xonadonning qiymati;
uning joylashgan hududi;
maydoni va xonalar soni;
uyning tayyorlik darajasi;
mulk huquqining rasmiylashtirilishi;
ko‘chish bilan bog‘liq shartlar.
Qonunchilikda ham kompensatsiya sifatida renovatsiya hududida yangi qurilgan uy-joy, boshqa hududdagi uy-joy, pul mablag‘lari yoki kelishuvda belgilangan boshqa shakllar nazarda tutilgan.
Kompensatsiya kim bilan kelishiladi?
Bu jarayonda har bir mulkdor bilan alohida kelishuv muhim ahamiyatga ega.
Ya’ni kompensatsiya masalasi umumiy va bir xil tartibda emas, balki muayyan mulkdorning holati va mulki hisobga olingan holda kelishiladi.
Kelishuv rasmiy hujjat bilan mustahkamlanadi va bitim notarial tartibda tasdiqlanadi.
Renovatsiyada eng muhim hujjat — mulkdor va mas’ul tomon o‘rtasidagi kelishuv. Unda yangi uy-joy yoki kompensatsiyaning aniq shartlari ko‘rsatilishi kerak.
Eski uydagi kommunal qarz nima bo‘ladi?
Renovatsiya jarayonida yana bir muhim masala — kommunal to‘lovlar.
Eski xonadon bo‘yicha mavjud kommunal qarzdorlik yoki ortiqcha to‘lovlar yangi xonadonning hisob raqamiga o‘tkaziladi.
Bu mulkdor uchun muhim yengillik bo‘lib, yangi uyga ko‘chish jarayonida kommunal hisob-kitoblar yo‘qolib ketmasligini ta’minlaydi.
Renovatsiya degani faqat uyni buzish emas
Renovatsiya tushunchasi faqat eski binolarni buzib, o‘rniga yangi uy qurish bilan cheklanmaydi.
2026 yil iyun oyida qabul qilingan «Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi qonunga ko‘ra, renovatsiya hududni arxitektura, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini qamrab oladi. U rekonstruksiya, eski binolarni buzib yangi obyektlar qurish, yashil hududlar va jamoat joylarini yaratish kabi shakllarda amalga oshirilishi mumkin.
Mulkdorlarni qanday kafolatlar himoya qiladi?
Yangi tartibda mulkdorlar uchun bir qator muhim kafolatlar belgilangan.
Jumladan, renovatsiya dasturiga hududni kiritish uchun kamida 80 foiz mulkdorlarning yozma roziligi talab etiladi. Dastur tasdiqlangandan keyin har bir mulkdor bilan kompensatsiya yoki loyihada ishtirok etish bo‘yicha alohida shartnoma tuziladi.
Agar mulkdor yangi uy tayyor bo‘lguniga qadar eski xonadonni bo‘shatishi talab qilinsa, qonunchilikda ayrim holatlarda uni vaqtinchalik uy-joy bilan ta’minlash yoki ijara xarajatlarini qoplash majburiyati ham belgilangan.
Toshkentdagi jarayonning eng muhim jihati
Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlaridagi renovatsiya jarayoni Toshkentda eski uy-joy fondini yangilash va zamonaviy turar joylarni ko‘paytirishga qaratilgan jarayonning navbatdagi bosqichi sifatida ko‘rilmoqda.
Mulkdorlar uchun esa asosiy masala bitta: eski xonadon o‘rniga qanday uy va qanday shartlarda beriladi?
Shu sababli har bir mulkdor kompensatsiya shartlarini diqqat bilan o‘rganishi, yangi xonadonning qiymati va boshqa shartlarini kelishuvda aniq belgilashi muhim.
Ya’ni renovatsiyaning asosiy mohiyati faqat eski uylarni buzish emas — mulkdorlarning huquqlarini saqlagan holda uy-joy fondini yangilashdir.
…